LIC: సూపర్ స్కీమ్ తో పండగ చేసుకుంటున్న ఉద్యోగులు.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకు రూ. 15వేల పెన్షన్..!!

Jeevan Utsav Plan: సాధారణ ప్రజలు కోరుకునేది గ్యారెంటీడ్ రాబడే. షేర్ మార్కెట్లో ఉండే రిస్క్ లేకుండా భద్రతతో కూడిన ఆదాయం కావాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికి భారతీయ జీవిత బీమా సంస్థ (LIC) కొత్తగా ఒక ప్రత్యేకమైన పాలసీని అందిస్తోంది. ఆ ప్లాన్ పేరు జీవన్ ఉత్సవ్ (Jeevan Utsav Plan). ఈ పథకం ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే ఒకసారి చేరితే జీవితాంతం రాబడి వస్తుంది. అందుకే దీన్ని లైఫ్టైమ్ రిటర్న్ ప్లాన్ అని పిలుస్తారు. కేవలం కొన్ని సంవత్సరాల కవరేజీ కాకుండా పాలసీ హోల్డర్ జీవితమంతా రక్షణ కల్పించటం దీని ప్రత్యేకత.
ఈ ప్లాన్లో రిటైర్మెంట్కి చేరిన తర్వాత నెలకు రూ. 15,000 వరకు పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పెట్టుబడి కాలాన్ని చూస్తే కనీసం 5 సంవత్సరాల నుండి గరిష్టంగా 16 సంవత్సరాల వరకు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెడతారో దాని ఆధారంగా భవిష్యత్లో వచ్చే ఆదాయం నిర్ణయిస్తుంది. ఈ పథకంలో చేరేందుకు వయసు పరిమితి 8 సంవత్సరాల నుండి 65 సంవత్సరాల వరకు ఉంది. కనీస సుమ్ అష్యూర్డ్ రూ.5 లక్షలు ఉంటుంది. అంటే కనీసం 5 లక్షల కవరేజ్తో ఈ ప్లాన్ ప్రారంభించవచ్చు.
ఈ పాలసీలో రెండు రకాల ఇన్కమ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ బెనిఫిట్, అంటే ప్రతి నెల లేదా సంవత్సరం వారీగా స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. రెండోది ఫ్లెక్సీ ఇన్కమ్ బెనిఫిట్. దీనిని మీరు వెంటనే తీసుకోకుండా వాయిదా వేసుకుంటే, LIC ప్రతి సంవత్సరం 5.5శాతం వడ్డీని ఆ మొత్తానికి జోడిస్తుంది. దీని వల్ల మీరు రాబడి వాయిదా వేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మరింత ఎక్కువ మొత్తాన్ని పొందగలుగుతారు.
పాలసీ గడువు పూర్తికాకముందే పాలసీహోల్డర్ మరణించినా కుటుంబానికి రక్షణ ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు చెల్లించిన ప్రీమియం మొత్తంపై 105శాతం వరకు LIC నామినీకి చెల్లిస్తుంది. ఇది కుటుంబానికి ఆర్థికంగా పెద్ద భరోసా అవుతుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోరేవారికి, మార్కెట్ రిస్క్ లేకుండా గ్యారంటీడ్ రాబడి కావాలనుకునేవారికి ఈ జీవన్ ఉత్సవ్ ప్లాన్ (Jeevan Utsav Plan)సరైన ఆప్షన్.
మొత్తానికి, జీవన్ ఉత్సవ్ ఒకేసారి లైఫ్ కవర్, రిటైర్మెంట్ సపోర్ట్ రెండూ ఇస్తుంది. నెలవారీ పెన్షన్, జీవితాంతం రాబడి, కుటుంబానికి భరోసా అన్నీ కలిపి ఇది సాధారణ పెట్టుబడిదారులకు చాలా ఉపయోగకరమైన స్కీమ్. చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడి పెట్టేవారు రిటైర్మెంట్ సమయానికి పెద్ద ఆర్థిక భరోసా పొందగలుగుతారు. ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
