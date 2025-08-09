English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LIC Sakhi Yojana: ఈ పథకం కింద మహిళలకు ప్రతినెలా రూ.7,000..పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి!

LIC Bima Sakhi Yojana: LIC బీమా సఖి మహిళలను LIC ఏజెంట్లుగా నియమించి శిక్షణ ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది వారికి గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి సహాయపడుతుంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 9, 2025, 01:29 PM IST

దేశంలోనే అతిపెద్ద బీమా సంస్థ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు 'LIC బీమా సఖి యోజన'ను ప్రారంభించింది. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (LIC) ఈ పథకాన్ని ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసం ప్రారంభించింది. తద్వారా వారు ఆర్థికంగా సాధికారత సాధించవచ్చు. ఈ పథకం ద్వారా మహిళలు ప్రతి నెలా ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఇది వారి జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. 

మహిళలు ఏజెంట్లుగా మారడానికి శిక్షణ  
LIC బీమా సఖి లక్ష్యం మహిళలను LIC ఏజెంట్లుగా నియమించి శిక్షణ ఇవ్వడం. ఇది వారికి ఆదాయం సంపాదించడానికి సహాయపడుతుంది. దీనితో పాటు ఈ మహిళల ద్వారా చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రాంతాలలో బీమా గురించి అవగాహన కల్పించబడుతుంది. ఈ పథకం కింద బీమా సఖికి ప్రత్యేక శిక్షణ, ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలతో పాటు వారిని విజయవంతమైన ఏజెంట్లుగా మార్చడానికి ప్రచార మద్దతును అందిస్తారు.

నెలకు 7000 రూపాయలు
LIC బీమా సఖి పథకం కింద ఎంపికైన మహిళా ఏజెంట్లు వారి పనితీరు ఆధారంగా మొదటి 3 సంవత్సరాలు నెలవారీ స్టైఫండ్ పొందేందుకు అర్హులు. ఈ పథకం కింద ఎంపికైన మహిళలకు మొదటి సంవత్సరంలో నెలకు రూ. 7000 స్థిర స్టైఫండ్ ఇవ్వబడుతుంది. దీని తర్వాత, రెండవ సంవత్సరంలో మహిళలకు నెలకు రూ. 6000 ఇవ్వబడుతుంది. అయితే, రూ. 6000 పొందడానికి కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి. మొదటి సంవత్సరంలో ఒక మహిళ ప్రారంభించిన మొత్తం పాలసీలలో కనీసం 65 శాతం రెండవ సంవత్సరంలో ప్రతి నెలా కొనసాగితే, వారికి నెలకు రూ. 6000 ఇవ్వబడుతుంది.

ఈ పథకంలో చేరడానికి ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

ఈ పథకం కింద దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళల వయస్సు 18 నుంచి 70 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. దరఖాస్తుదారు మహిళ కనీసం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. ప్రస్తుత LIC ఏజెంట్లు లేదా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన మహిళలు ఈ పథకానికి అర్హులు కారు. బంధువులలో జీవిత భాగస్వామి, పిల్లలు (జీవసంబంధమైన, దత్తత తీసుకున్న, సవతి పిల్లలు, ఆధారపడిన లేదా లేని), తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, అత్తమామలు ఉన్నారు. పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, మాజీ ఏజెంట్లు ఈ పథకం కింద తిరిగి నియామకానికి అర్హులు కారు. ప్రస్తుత ఏజెంట్లు ఈ నియామకానికి దరఖాస్తు చేసుకోలేరు.

