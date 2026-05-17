/LIC Scheme: LIC అద్భుత పథకం... ప్రతి రోజూ రూ.150 ఆదాతో రూ.19 లక్షలు రిటర్న్స్.. పూర్తి వివరాలివే!

LIC New Children Money Back Plan: లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పలు ఆదాయ వర్గాల ప్రజల కోసం అనేక పెట్టుబడి, బీమా స్కీములను అందిస్తోంది. ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా భద్రతతోపాటు పొదుపు ప్రయోజనాలను కూడా అందుకోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ప్రజలు ఎల్ఐసీని విశ్వసనీయమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తుంటారు. ఇక మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎల్ఐసీ న్యూ చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. ఈ స్కీములో క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కాలక్రమేణ మంచి మొత్తాన్ని అందుకుంటారు.
ఈ స్కీము పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది ఎల్ఐసీ:
పిల్లాడు పుట్టినప్పటి నుంచి మీరు ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించినట్లయితే మీ బిడ్డకు 18ఏళ్ల వయస్సు రాగానే వారి అకౌంట్లో డబ్బు జమ అవడం మొదలవుతుంది. ఈ చిన్న పొదుపులు మీ పిల్లల చదువుకు సంబంధించిన ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఇదొక నాన్ లింక్డ్, పార్టిసిపేటింగ్ ప్లాన్. దీనిలో పిల్లల వయస్సును బట్టి 0 నుంచి 12ఏళ్ల మధ్య మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభించవచ్చు.
19 లక్షల రూపాయల కార్పస్ ఎలా?
ఈ ఎల్ఐసీ స్కీమ్ మీ చిన్న పొదుపును కూడా పెద్ద కార్పస్ గా మార్చేందుకు ఎలా సహాయపడుతుందో.. దానిలోని కొంత భాగాన్ని క్రమానుగతంగా విడుదల చేయడం వల్ల ఆర్థిక సహాయాన్ని ఎలా అందిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఉదాహరణకు మీరు ప్రతి రోజూ 150 రూపాయలు ఆదా చేస్తే.. నెలకు 4500 రూపాయలు అవుతుంది. ఇది ఏడాదికి 55,000 రూపాయలకు చేరుతుంది. ఈ డబ్బును ఎల్ఐసీ న్యూ చిల్డ్రన్ మనీ బ్యాక్ పాలసీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 25ఏళ్ల తర్వాత మెచ్యూరిటీ నాటికి మీరు డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం 14లక్షకు చేరుతుంది. దీనికి బోనస్, మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాన్ని కలిపితే మొత్తం కార్పస్ సుమారు 19లక్షల రూపాయలు అవుతుంది.
మనీ బ్యాక్ లెక్క ఇదే:
ఈ ఎల్ ఐసీ ప్లాన్ దాని పేరుమీద 3 విడతల్లో మనీ బ్యాక్ చెల్లింపులు అందిస్తుంది. నిబంధనల ప్రకారం.. మీ బిడ్డకు 18, 20, 22 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రాథమిక హామీ మొత్తంలో 20శాతం లభిస్తుంది. 25ఏళ్ల వయస్సులో డిపాజిట్ పై ఎల్ఐసీ అందించే ఏవైనా బోనస్ లతో పాటు మిగిలిన 40 శాతం చెల్లిస్తుంది.
మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి చెల్లింపు చేసుకోవచ్చు:
నవజాత శిశువులు, చిన్న పిల్లల భవిష్యత్తును బంగారంలా తీర్చిదిద్దాలనుకునేవారికి ఎల్ఐసీ న్యూ చిల్డ్రన్ ప్లాన్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా నిలుస్తోంది. ఈ స్కీము భారీ ప్రజాదరణ పొందిన స్కీముల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఎల్ఐసీ నుంచి వచ్చిన ఈ మనీ బ్యాక్ పాలసీ, పాలసీదారుడి సౌలభ్యం ఆధారంగా ప్రీమియం చెల్లించుకోవచ్చు. అంటే మీరు నెలలవారీగా చెల్లించుకోవచ్చు. లేదంటే త్రైమాసికంగా, అర్థవార్షికంగా లేదా వార్షికంగా చెల్లించేకునేందుకు ప్రీమియంలు ఉంటాయి.
ఈ స్కీము పాలసీదారులు మరణిస్తే వారి రిస్క్ కవరేజీని మాఫీ చేస్తుంది. వారి స్థానంలో బిడ్డకు నిరంతర కవరేజీ లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ తో పీడబ్య్లూ బీ రైడర్ ఎంచుకుంటే బిడ్డ తల్లిదండ్రులు మరణించిన తర్వాత కూడా ప్రీమియం మాఫీ అవుతాయి. అయినా కూడా ఈ స్కీమ్ కు సంబంధించిన అన్ని ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు.
