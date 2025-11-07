English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Life Certificate: పెన్షనర్లు... మీ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ను ఆఫ్ లైన్ లేదా ఆన్ లైన్ లో ఎలా సబ్‌మిట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండిలా..!!

Life Certificate: పెన్షనర్లు... మీ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ను ఆఫ్ లైన్ లేదా ఆన్ లైన్ లో ఎలా సబ్‌మిట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండిలా..!!

Jeevan Pramaan Certificate Download: ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, EPFOతో కలిసి ఇంటి వద్దకే డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ సేవను ప్రారంభించింది. పెన్షనర్లు ఇప్పుడు తమ ఇళ్ల నుండే ఈ సేవను పొందవచ్చు. 80ఏళ్లు పై బడిన వారు నవంబర్ 30వ తేదీ వరకు సబ్ మీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పెన్షనర్లు ప్రతి ఏటా నవంబర్ నెలలో ఈ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ను సమర్పించాలి. పెన్షనర్లు మీ జీవన్ ప్రమాన్ సర్టిఫికేట్ ను ఇంట్లో నుంచే ఆన్ లైన్ లేదా ఆఫ్ లైన్ ద్వారా ఎలా సబ్ మిట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇలా తెలుసుకోండి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 7, 2025, 12:39 PM IST

Life Certificate: పెన్షనర్లు... మీ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ ను ఆఫ్ లైన్ లేదా ఆన్ లైన్ లో ఎలా సబ్‌మిట్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండిలా..!!

Download Life Certificate Online: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన పెన్షనర్ల కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 (EPS-95) కింద ఉన్న పెన్షనర్లు డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC) సమర్పించడానికి బ్యాంకులు లేదా EPFO ​​కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు . ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ EPFOతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని డోర్ స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవను ప్రారంభించింది. దీని అర్థం పెన్షనర్లు ఇప్పుడు తమ ఇళ్ల నుండే ఈ సేవను పొందవచ్చు.

IPPB ఈ ఫీచర్‌ను మొదట 2020లో ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు, EPS-95 పెన్షనర్లకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందించడానికి దీనిని మరింత సరళీకరించింది. ఈ సేవ ఆధార్ ఆధారిత ఫేస్ లేదా ఫింగర్ ప్రింట్ ప్రామాణీకరణ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. దీని అర్థం పెన్షనర్లు తమ ఆధార్ నంబర్, పెన్షన్ సంబంధిత సమాచారాన్ని అందించాలి. నిమిషాల్లో జీవిత ధృవీకరణ పత్రం మీ చేతికి అందుతుంది. ఈ సేవ ముఖ్య ప్రయోజనం ఏమిటంటే వృద్ధ పెన్షనర్లు ఇకపై బ్యాంకులు లేదా EPFO ​​కార్యాలయాల వద్ద పొడవైన లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. పోస్టల్ డిపార్ట్‌మెంట్ నుండి పోస్ట్‌మెన్ లేదా గ్రామీణ డాక్ సేవకులు వారి ఇళ్లకు వచ్చి డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్లను సిద్ధం చేస్తారు. ఈ సర్వీస్ కు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని EPFO ​​కూడా ప్రకటించింది. సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును EPFO ​​భరిస్తుంది. అంటే, సబ్‌స్క్రైబర్ IPPBలో నమోదు చేసుకున్నారా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, అన్ని EPS పెన్షనర్లు ఈ సేవను ఉచితంగా పొందుతారు.

ఇంటి నుండే లైఫ్ సర్టిఫికెట్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో ఎలా సమర్పించాలి?

1. మీ మొబైల్ లేదా ల్యాప్‌టాప్‌లో బయోమెట్రిక్ పరికరానికి అనుసంధానించిన ప్రభుత్వ 'జీవన్ ప్రమాణ్' పోర్టల్ (jeevanpramaan.gov.in) ఒపెన్ చేయండి.

2. వెబ్‌సైట్‌లో 'గెట్ ఎ సర్టిఫికేట్' పై క్లిక్ చేసి, ఆపై PC లేదా మొబైల్ ఎంపికను ఎంచుకోవడం ద్వారా అప్లికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

3. ఆధార్, PPO నంబర్‌తో సహా అప్లికేషన్‌లో అవసరమైన వివరాలను పూరించండి.

4. మీ బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని (వేలిముద్ర లేదా ఐరిస్ స్కాన్) అందించండి.

5. ధృవీకరించిన తర్వాత, మీ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ 'లైఫ్ సర్టిఫికేట్ డిపాజిటరీ'లో సేవ్ అవుతుంది.

6. మీ పెన్షన్ పంపిణీ ఏజెన్సీ (బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసు) దీన్ని సులభంగా యాక్సెస్ చేయగలదు.

Also Read: Money Saving Tips: మీకు నెలకు రూ. 30వేల జీతం ఉంటే .. ఇలా ఆదా చేస్తే.. నెలాఖరులో అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు..!!

'UMANG' యాప్ ఉపయోగించడం

1. ఉమాంగ్ యాప్ (భారత ప్రభుత్వ సేవలకు డిజిటల్ యాక్సెస్ అందించే ప్లాట్‌ఫామ్) డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని ఒపెన్ చేయండి

2. 'జీవన్ ప్రమాణ్' ఎంపికను ఎంచుకుని, 'జనరేట్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్'పై క్లిక్ చేయండి.

3. అవసరమైన వివరాలను (ఆధార్ మరియు PPO నంబర్ వంటివి) పూరించండి. బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణను పూర్తి చేయండి.

4. ఆ తర్వాత యాప్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్‌ను జనరేట్ చేసి, పెన్షన్ పంపిణీ అధికారం ద్వారా ఉపయోగించడానికి స్టోర్ చేస్తుంది.

Also Read: EPFO: ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ స్మార్ట్ ఫోన్ నుంచే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు..ఎలాగో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకోండిలా..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

