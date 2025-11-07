Download Life Certificate Online: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన పెన్షనర్ల కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పుడు, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 (EPS-95) కింద ఉన్న పెన్షనర్లు డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC) సమర్పించడానికి బ్యాంకులు లేదా EPFO కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు . ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ EPFOతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని డోర్ స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవను ప్రారంభించింది. దీని అర్థం పెన్షనర్లు ఇప్పుడు తమ ఇళ్ల నుండే ఈ సేవను పొందవచ్చు.
IPPB ఈ ఫీచర్ను మొదట 2020లో ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు, EPS-95 పెన్షనర్లకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని అందించడానికి దీనిని మరింత సరళీకరించింది. ఈ సేవ ఆధార్ ఆధారిత ఫేస్ లేదా ఫింగర్ ప్రింట్ ప్రామాణీకరణ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. దీని అర్థం పెన్షనర్లు తమ ఆధార్ నంబర్, పెన్షన్ సంబంధిత సమాచారాన్ని అందించాలి. నిమిషాల్లో జీవిత ధృవీకరణ పత్రం మీ చేతికి అందుతుంది. ఈ సేవ ముఖ్య ప్రయోజనం ఏమిటంటే వృద్ధ పెన్షనర్లు ఇకపై బ్యాంకులు లేదా EPFO కార్యాలయాల వద్ద పొడవైన లైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి పోస్ట్మెన్ లేదా గ్రామీణ డాక్ సేవకులు వారి ఇళ్లకు వచ్చి డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్లను సిద్ధం చేస్తారు. ఈ సర్వీస్ కు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని EPFO కూడా ప్రకటించింది. సర్టిఫికేట్ జారీ చేయడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చును EPFO భరిస్తుంది. అంటే, సబ్స్క్రైబర్ IPPBలో నమోదు చేసుకున్నారా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, అన్ని EPS పెన్షనర్లు ఈ సేవను ఉచితంగా పొందుతారు.
ఇంటి నుండే లైఫ్ సర్టిఫికెట్ను ఆన్లైన్లో ఎలా సమర్పించాలి?
1. మీ మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్లో బయోమెట్రిక్ పరికరానికి అనుసంధానించిన ప్రభుత్వ 'జీవన్ ప్రమాణ్' పోర్టల్ (jeevanpramaan.gov.in) ఒపెన్ చేయండి.
2. వెబ్సైట్లో 'గెట్ ఎ సర్టిఫికేట్' పై క్లిక్ చేసి, ఆపై PC లేదా మొబైల్ ఎంపికను ఎంచుకోవడం ద్వారా అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
3. ఆధార్, PPO నంబర్తో సహా అప్లికేషన్లో అవసరమైన వివరాలను పూరించండి.
4. మీ బయోమెట్రిక్ సమాచారాన్ని (వేలిముద్ర లేదా ఐరిస్ స్కాన్) అందించండి.
5. ధృవీకరించిన తర్వాత, మీ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ 'లైఫ్ సర్టిఫికేట్ డిపాజిటరీ'లో సేవ్ అవుతుంది.
6. మీ పెన్షన్ పంపిణీ ఏజెన్సీ (బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీసు) దీన్ని సులభంగా యాక్సెస్ చేయగలదు.
'UMANG' యాప్ ఉపయోగించడం
1. ఉమాంగ్ యాప్ (భారత ప్రభుత్వ సేవలకు డిజిటల్ యాక్సెస్ అందించే ప్లాట్ఫామ్) డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒపెన్ చేయండి
2. 'జీవన్ ప్రమాణ్' ఎంపికను ఎంచుకుని, 'జనరేట్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్'పై క్లిక్ చేయండి.
3. అవసరమైన వివరాలను (ఆధార్ మరియు PPO నంబర్ వంటివి) పూరించండి. బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణను పూర్తి చేయండి.
4. ఆ తర్వాత యాప్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ను జనరేట్ చేసి, పెన్షన్ పంపిణీ అధికారం ద్వారా ఉపయోగించడానికి స్టోర్ చేస్తుంది.
