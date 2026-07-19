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భూమిపైనే అత్యంత లోతైన ప్రాంతం ఇదే...ఇక్కడి గాలి పీలిస్తే చాలు జబ్బులు రమ్మన్నా రావు..ఎక్కడంటే..?

lowest Place of World: భూమిపై ఉన్న 'పాతాళ లోకం'.. ఇక్కడ నీటిలో దిగితే చావాలన్నా మునగలేరు.. ఎండ తగిలినా చర్మం మాడిపోదు..అక్కడ జనాభా కేవలం 166 మంది మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతం ఎక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే..

Written ByBhoomi
Published: Jul 19, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:22 PM IST
భూమిపైనే అత్యంత లోతైన ప్రాంతం ఇదే...ఇక్కడి గాలి పీలిస్తే చాలు జబ్బులు రమ్మన్నా రావు..ఎక్కడంటే..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భూమిపైనే అత్యంత లోతైన ప్రాంతం ఇదే...ఇక్కడి గాలి పీలిస్తే చాలు జబ్బులు రమ్మన్నా రావు..ఎక్కడంటే..?
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