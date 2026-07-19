/భూమిపైనే అత్యంత లోతైన ప్రాంతం ఇదే...ఇక్కడి గాలి పీలిస్తే చాలు జబ్బులు రమ్మన్నా రావు..ఎక్కడంటే..?

lowest Place of World: మనం నివసించే భూమి ఒక అద్భుతం. ఎందుకంటే ఇక్కడ అనేక రకాల ఆవాసాలు మనకు కనిపిస్తాయి. రకరకాల ప్రాంతాలు కనిపిస్తాయి. మంచు కొండలు, దట్టమైన అడవులు, నీటి చుక్క లేని ఎడారులు, పర్వతాలు, సారవంతమైన నేలలు ఇలా భూమిపైన అనేక వైవిధ్య భరితమైన ప్రదేశాలు కోకొల్లలుగా అగుపిస్తాయి. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడి ఆవాసాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక అక్కడ దట్టమైన అడవులు కనిపిస్తే కర్కాటకరేఖ మకర రేఖ వద్ద ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఎడారులు కనిపిస్తాయి. ఇక ఖండాలు కలిసే దగ్గర ఎత్తైన పర్వతాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇక ధ్రువాల వద్ద మంచుతో కప్పబడిన శీతల ప్రదేశాలను చూడవచ్చు.
ఇలా మన భూమిపైన అనేక రకాల ఆవాసాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ అక్కడి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ప్రజలు జీవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు భూమి పైన మనుషులు నివసించే అత్యంత లోతైన ప్రాంతం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రాంతం సముద్రమట్టం కన్నా కూడా చాలా లోతైనది. ఇజ్రాయెల్ లోని డెడ్ సీ సమీపంలో ఉన్న 'నెవె జోహార్' (Neve Zohar) అనే చిన్న గ్రామం ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా చెబుతారు. ఈ ప్రాంతం సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 400 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ దిగువన ఉంటుంది. భౌగోళికంగా ఇది ఇజ్రాయెల్ దక్షిణ జిల్లాలోని జోర్డాన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ మధ్యలో, హైవే 31, హైవే 90 కూడలిలో ఉంది.
ఇక్కడ ఒకవైపు ఎడారి, మరొకవైపు ఇసుకకు బదులుగా తెల్లటి ఉప్పు పొరలతో కూడిన విశాలమైన డెడ్ సీ సముద్రం కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రదేశం అత్యంత లోతులో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వాతావరణ పీడనం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పీడనం కారణంగా బయటి ప్రపంచం కంటే ఇక్కడి గాలిలో 8 శాతం నుండి 10 శాతం ఎక్కువ ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం మరింత సులభంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి గాలిలో ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఉండటం వల్ల ఇది ఉబ్బసం , ఆస్తమా, గుండె సంబంధిత వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా ఉపశమనం అందిస్తుంది. సూర్యుని నుండి వచ్చే హానికరమైన అల్ట్రావయోలెట్ కిరణాలు ఈ ప్రాంతంలో సహజంగా ఫిల్టర్ అవుతాయి. కనుక ఇక్కడ తీవ్రమైన ఎండలో కూడా చర్మం కమిలిపోదు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఈ చిన్న గ్రామం శాశ్వత జనాభా కేవలం 166 మంది మాత్రమే నివసిస్తున్నారు.
ఈ గ్రామంలో ఒక చిన్న ప్రాథమిక పాఠశాల, ఒక స్థానిక మ్యూజియం, కొన్ని నివాస గృహాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతం 1964లో డెడ్ సీ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుల కోసం ఒక వర్క్-క్యాంప్గా ప్రారంభమై, కాలక్రమంలో శాశ్వత నివాసంగా మారింది. దీనికి కేవలం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న 'ఎన్ బోకెక్' అనే ప్రాంతం పెద్ద హోటల్లు, రిసార్ట్లతో సంపన్న పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. అయితే నెవె జోహార్ స్థానికులు మాత్రం కమర్షియల్ హంగులకు దూరంగా ఉంటూ.. తమ ఇళ్లలోని ఒక భాగాన్ని బడ్జెట్ ప్రయాణికుల కోసం చిన్న గెస్ట్ హౌస్లుగా మార్చారు. ఇక్కడి వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంటుంది. వేసవి ఇక్కడ జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటుంంది. ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల నుంచి 47 డిగ్రీల వరకూ చేరుకుంటాయి.
ఇక్కడ వాతావరణం అత్యంత పొడిగా ఉంటుంది. సంవత్సరానికి కేవలం 40-50 మి.మీ వర్షపాతం మాత్రమే నమోదవుతుంది.డెడ్ సీ నీరు సాధారణ సముద్రాల కంటే 8.6 రెట్లు ఎక్కువ ఉప్పగా (34శాతం అధిక లవణాలతో నిండి ఉంటుంది) ఉండటం వల్ల మనుషులు అందులో మునిగిపోరు. ఇక్కడి సముద్రంలోని లీటరు నీటిలో 340 గ్రాముల ఉప్పు ఖనిజాలు ఉంటాయి. అయితే పర్యావరణపరంగా ఇక్కడ గత కొంత కాలంగా పలు సవాళ్లు కనిపిస్తున్నాయి. డెడ్ సీ నీటి మట్టం ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 1 మీటరు చొప్పున తగ్గిపోతోంది. నీరు తగ్గిపోవడం వల్ల భూమిలో ఏర్పడుతున్న ప్రమాదకరమైన సింక్హోల్స్ భవిష్యత్తులో ఈ గ్రామం భౌగోళిక రూపాన్నే మార్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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