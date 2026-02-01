Budget 2026 Live Updates: కేంద్ర బడ్జెట్కు కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్ 2026ను ఆదివారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభంకానుంది. వరుసగా తొమ్మిదోసారి నిర్మలమ్మ పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈసారి బడ్జెట్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మధ్యతరగతి, ఉద్యోగులు, రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు ఇలా అన్ని వర్గాల ప్రజలు బడ్జెట్ ప్రసంగం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తారు..? ఎవరిపై వరాల జల్లు కురవనుంది..? మరోసారి ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపులు ఉంటాయా..? నిత్యావసర ధరలు తగ్గుతాయా..? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ శ్లాబుల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి..? కేంద్ర బడ్జెట్ లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..