English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Union Budget 2026 LIVE Updates: కేంద్ర బడ్జెట్‌పై భారీ ఆశలు.. నిర్మలమ్మ వరాల జల్లు కురిపిస్తారా..?

Union Budget 2026 LIVE Updates: కేంద్ర బడ్జెట్‌పై భారీ ఆశలు.. నిర్మలమ్మ వరాల జల్లు కురిపిస్తారా..?

Budget 2026 LIVE: 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నేడు బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తరువాత తొలిసారి ఆదివారం బడ్జెట్‌ను సమర్పిస్తున్నారు. బడ్జెట్‌లో ఎవరికి మోదం..? ఎవరికి ఖేదం..? లైవ్‌ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

Casting Couch: అలా రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు..కాస్టింగ్ కౌచ్ పై ఐశ్వర్య రాజేష్..
5
Aishwarya Rajesh latest news
Casting Couch: అలా రా.. నీ బాడీ చూడాలి అన్నాడు..కాస్టింగ్ కౌచ్ పై ఐశ్వర్య రాజేష్..
Naga Chaitanya: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిపోయాను నాగచైతన్య..!
6
Naga Chaitanya
Naga Chaitanya: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పోలీసులకు దొరికిపోయాను నాగచైతన్య..!
CJ Roy: రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం సీజే రాయ్ ఆస్తి పాస్తులు.. ఆయన లగ్జరీ కార్లు తెలుసా?
6
CJ Roy
CJ Roy: రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం సీజే రాయ్ ఆస్తి పాస్తులు.. ఆయన లగ్జరీ కార్లు తెలుసా?
Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?
5
Nirupam Paritala Remuneration
Nirupam Paritala: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ హీరో నిరుపమ్ పరిటాల ఒక్క ఎపిసోడ్ సంపాదన ఎంతో తెలుసా..?
Union Budget 2026 LIVE Updates: కేంద్ర బడ్జెట్‌పై భారీ ఆశలు.. నిర్మలమ్మ వరాల జల్లు కురిపిస్తారా..?
Live Blog

Budget 2026 Live Updates: కేంద్ర బడ్జెట్‌కు కౌంట్‌డౌన్ మొదలైంది. కేంద్ర ఆర్థికశాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్ 2026ను ఆదివారం లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభంకానుంది. వరుసగా తొమ్మిదోసారి నిర్మలమ్మ పార్లమెంట్‌లో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈసారి బడ్జెట్‌పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మధ్యతరగతి, ఉద్యోగులు, రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు ఇలా అన్ని వర్గాల ప్రజలు బడ్జెట్ ప్రసంగం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయిస్తారు..? ఎవరిపై వరాల జల్లు కురవనుంది..? మరోసారి ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపులు ఉంటాయా..? నిత్యావసర ధరలు తగ్గుతాయా..? ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ శ్లాబుల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి..? కేంద్ర బడ్జెట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ కోసం ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి..
 

1 February, 2026

  • 10:23 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: 2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ రూ.54 లక్షల కోట్లుగా ఉండనున్నట్లు ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే 7.9 శాతం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నాయి. 2025-26లో కేంద్రం రూ.50.65 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. 

  • 10:21 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగం సందర్భంగా ధరించిన చీరపై చర్చ జరుగుతోంది. బడ్జెట్ అనుమతి కోసం రాష్ట్రపతి వద్దకు వెళ్లే సమయంలో ఆమె మెరూన్ కలర్ కాంజీవరం చీరలో కనిపించారు. ఈ ఏడాది తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ రాష్ట్రానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ అక్కడి ప్రాంతానికి చెందిన చీర ధరించారని రాజకీయ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.

  • 10:00 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: కేంద్ర బడ్జెట్ గురించి కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్థిక మంత్రి ఏమి చెబుతారో వినడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నామన్నారు. ఆర్థిక సర్వే మంచి ఆర్థిక వృద్ధిని అంచనా వేస్తుందని.. ఆ వృద్ధి ఉద్యోగాలతో పాటు వస్తుందా..? నిరుద్యోగ వృద్ధి ఎవరికీ సహాయం చేయదని అన్నారు. దేశంలో మరిన్ని ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి ఎలాంటి పథకాలను తీసుకువస్తారో ఆత్రుతగా చూస్తున్నామన్నారు.

  • 09:57 AM

    Union Budget 2026 LIVE Updates: దేశవ్యాప్తంగా రైతులు బడ్జెట్‌పై భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నారు. సబ్సిడీలు, కనీస మద్దతు ధర (MSP), రుణ సదుపాయాన్ని విస్తరించడం, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రభుత్వం నుండి వాతావరణ-స్థిరమైన మద్దతు కోసం ఏర్పాటు వంటి వాటిపై ప్రకటనలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నారు. 

  • 09:53 AM

    Union Budget 2026–27 LIVE Updates: నిర్మాల సీతరామన్ బడ్జెట్‌ ప్రసంగంపై అందరి కళ్లు ఉన్నాయి. ఈసారి బడ్జెట్‌లో ఏ వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయి..? ఏవి పెరుగుతాయి..? పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • 09:51 AM

     Union Budget 2026–27 LIVE Updates: కేంద్ర బడ్జెట్‌ 2026ను సమర్పించే ముందు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము 'దహీ-చీనీ'ని తినిపించారు.

     

  • 09:47 AM

    Union Budget 2026–27 LIVE Updates: 2026-27 సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ అంచనా వసూళ్లు, వ్యయాల ప్రకటనను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతరామన్ సమర్పిస్తారు. ఇప్పటికే కర్తవ్య భవన్‌కు చేరుకున్నారు. 

Union Budget 2026 LIVE UpdateUnion BudgetBudget 2026 LIVEUnion Budget 2026–27 LIVENirmala Sitharaman

Trending News