Lok Adalat Traffic Challan 2025: భారీ ట్రాఫిక్ చలాన్స్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా. అయితే మీకో శుభవార్త. వాటిని సులభంగా తగ్గించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు ఉదయం ఆఫీసుకు బయలుదేరి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే మీ బైక్ పై హెల్మెట్ లేకుండా వెళ్లినా లేదా సిగ్నల్ జంప్ చేసినా, నో పార్కింగ్ ప్రాంతాల్లీ మీ వెహికల్స్ పార్క్ చేసినా మిమ్మల్ని ఎవరూ చూడటం లేదనుకుంటారు.
కానీ ప్రతి కూడలిలోనూ ఉన్న సీసీ కెమెరాలు మీ ప్రతి చిన్న తప్పును వెంబడే రికార్డు చేస్తాయి. కొన్ని నెలల తర్వాత మీ వాహనం ఆర్సీ లేదా ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూవల్ కోసం వెళ్తే మీపై రూ. 5వేలు, 10వేలు చలాన్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నట్లు మీకు తెలుస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఎలా చెల్లించాలన్న ఆలోచనలో పడుతుంటారు. ఇది ఒకరిఇద్దరి సమస్య కాదు. లక్షలాది మంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్యే. అయితే దీనికోస పరిష్కారం ఉంది. ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలకోసం ఒక మార్గాన్ని చూపించింది అదే లోక్ అదాలత్.
ట్రాఫిక్ చలాన్స్ పేరుతో భరించలేని జరిమానాలు పడుతున్నాయని ఆందోళన చెందుతున్నవారు మీ భారీ చలాన్లను సగం వరకు మాఫీ చేయించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు రోడ్డుపై చిన్న చిన్న ట్రాఫిక్ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే మీపై చలాన్స్ పేరుకుపోయి ఉన్నట్లయితే వాటిని సులభంగా పరిష్కరించుకునేందుకు ప్రభుత్వం లోక్ అదాలత్ అనే ప్రత్యేక వేదికను ఏర్పాటు చేసింది.
ఈ వేదిక ద్వారా మీరు కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా మీ చలాన్స్ తగ్గించుకునే ఛాన్స్ ఉంది. లేదంటే పూర్తిగా రద్దు చేయించుకోవచ్చు. లోక్ అదాలత్ లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.. ఎలాంటి చలాన్స్ మాఫీ అవుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ 13వ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ నిర్వహించనుంది. డిస్కౌంట్లు అందించడం ద్వారా పెండింగ్ లో ఉన్న ట్రాఫిక్ చలాన్స్ చెల్లించే ఛాన్స్ కల్పించనుంది. హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా ప్రయాణించడం, సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం, నోపార్కింగ్ ఏరియాలో పార్కింగ్ చేయడం, రెడ్ లైట్ జంప్ చేయడం, ఓవర్ స్పీడ్, పొల్యుషన్ అండర్ కంట్రోల్ సర్టిఫికేట్ లేకపోవడం వంటి కేసులు ఇక్కడ పరిష్కరిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మొత్తం జరిమానా కూడా మాఫీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే 50శాతం వరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
చలాన్ చెల్లించాలనుకన్న వాహనదారులు ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్, టోకెన్లు తప్పనిసరి. ఆన్ లైన్ లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో చూద్దాం.
- నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ రాష్ట్ర అధికారిక వెబ్ సైట్ ను లాగిన్ అవ్వాలి.
- అందులో లోక్ అదాలత్ కోసం ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు అనే ఆప్షన్ ను సెలక్ట్ చేసుకోండి.
- దరఖాస్తు ఫారమ్ నింపి అవసరమైన పత్రాలను అప్ లోడ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్ ద్వారా టోకెన్ నెంబర్ పొందేందుకు ఫారమ్ ను సమర్పించాలి.
కాగా ఈ ఏడాది చివరి జాతీయ లోక్ అదాలత్ కావడంతో సామరస్యంగా పరిష్కరించుకునే కేసులు సత్వరంగా పరిష్కారం కానున్నాయి. ఈ చలాన్ కేసులు కోర్టు లోపల, కాంపౌండబుల్ లేదా చిన్న ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు పరిష్కరిస్తారు.
