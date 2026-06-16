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Electric Scooters: బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ ఈవీ స్కూటర్ ఏది? లక్ష లోపు రేంజ్ కింగ్ ఎవరు.. టీవీఎస్ ఆ? బజాజ్ ఆ?

Long Range Electric Scooters: ఓ వైపు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్న ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు ఎక్కువగా ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  ముఖ్యంగా ఈవీ సెగ్మెంట్లో ఎక్కువగా టూ వీలర్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు కస్టమర్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.  టూ వీలర్స్ ఈవీ సెగ్మెంట్లో ప్రస్తుతం అన్ని పెద్ద కంపెనీలు ఈ రంగంలో ప్రవేశించాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 16, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:02 PM IST
Electric Scooters: బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ ఈవీ స్కూటర్ ఏది? లక్ష లోపు రేంజ్ కింగ్ ఎవరు.. టీవీఎస్ ఆ? బజాజ్ ఆ?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బడ్జెట్ ధరలో బెస్ట్ ఈవీ స్కూటర్ ఏది? లక్ష లోపు రేంజ్ కింగ్ ఎవరు.. టీవీఎస్ ఆ? బజాజ్ ఆ
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