Business Idea: కేవలం రూ.20 వేల పెట్టుబడితో నెలనెలా రూ.30 వేల సంపాదన..సొంత ఊర్లో ఉండేవాళ్లకి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Low Investment Business Ideas: మనలో చాలా మంది తమ స్వస్థలంలో ఉంటూనే డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటారు. దీని కోసం వారు వివిధ వ్యాపారాలు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజు మనం చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను సంపాదించగల ఒక అద్భుతమైన వ్యాపార ఐడియా గురించి మీకు సమాచారం ఇవ్వబోతున్నాము. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 27, 2025, 06:38 AM IST

Business Idea: కేవలం రూ.20 వేల పెట్టుబడితో నెలనెలా రూ.30 వేల సంపాదన..సొంత ఊర్లో ఉండేవాళ్లకి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Low Investment Business Ideas: మనలో చాలా మంది తమ స్వస్థలంలో ఉంటూనే డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటారు. దీని కోసం వారు వివిధ వ్యాపారాలు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఈ రోజు మనం చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి లాభాలను సంపాదించగల ఒక అద్భుతమైన వ్యాపార ఐడియా గురించి మీకు సమాచారం ఇవ్వబోతున్నాము. 

ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అంటే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది ఫుడ్ కోర్టులు, రెస్టారెంట్లు. కానీ ఇప్పుడు వీధి పక్కన ఉన్న ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ స్టాల్స్ కూడా బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ చిన్న పట్టణాల్లో, కళాశాలలు, బస్ స్టాండ్లు, సినిమా హాళ్ల దగ్గర మంచి ఆదాయ వనరు. మీరు ఒక చిన్న స్టాల్ ఏర్పాటు చేసుకుని రోజువారీ లాభం పొందవచ్చు.

ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి అవసరాలు
1) ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మిషన్: దాదాపు రూ.3,500 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
2) స్టాల్ సెటప్: ఒక సాధారణ ప్లాస్టిక్ లేదా టేబుల్ స్టాల్ ధర రూ.5,000 కంటే తక్కువ.
3) బంగాళాదుంప ఫింగర్ చిప్స్: 2.5 కిలోల ప్యాక్ రూ.270–300కి లభిస్తుంది .
4) నూనె, మసాలా ప్యాకెట్లు: రూ.1,000 కంటే తక్కువ (రోజువారీ సరఫరా కోసం).
మొత్తంమీద, ఈ సాధారణ వ్యాపారం కోసం మీకు రూ.20,000 నుండి రూ.30,000 వరకు ప్రారంభ పెట్టుబడి అవసరం.  

తయారీ విధానం సులభం
ఈ ఆహారాన్ని తయారు చేసే విధానం చాలా సులభం. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ మెషీన్‌లో నూనె వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత నూనెలో బంగాళదుంప ముక్కలను వేసి బంగారు రంగులోకి మారిన తర్వాత, చాట్ మసాలా లేదా స్పెషల్ సాస్ వేయండి. హాట్ ఫ్రైస్ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తాయి. మీరు మీ స్వంత బ్రాండింగ్‌తో ప్యాకెట్‌లను అనుకూలీకరించవచ్చు.

మీరు చాలా డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ప్యాకెట్ తయారు చేయడానికి దాదాపు రూ. 20 ఖర్చవుతుంది. మీరు దానిని రూ. 50 కి అమ్మితే, మీకు ప్యాకెట్ కు రూ. 30 లాభం వస్తుంది. మీరు ఒక రోజులో 40 ప్యాకెట్లు అమ్మినా, మీకు రూ. 1200 వరకు లాభం వస్తుంది. మీరు ఈ విధంగా చూస్తే, మీరు నెలకు రూ. 35,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. అదనంగా, వారాంతాల్లో లేదా ఈవెంట్లలో అమ్మకాలు పెరిగితే, మీకు ఇంకా ఎక్కువ లాభం వస్తుంది.

ఎలా ప్రారంభించాలి?
మీరు ఒక చిన్న దుకాణంతో ప్రారంభించి క్రమంగా మీ స్థానాలను విస్తరించవచ్చు. కస్టమర్లకు ప్రత్యేక సాస్‌లు, చీజ్ ఫ్రైస్ లేదా పెరి పెరి ఫ్రైస్ వంటి వైవిధ్యాలను అందించడం వల్ల మీ బ్రాండ్ గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ దుకాణం తక్కువ సమయంలోనే చిన్న వ్యాపారం నుండి పెద్ద ఫుడ్ బ్రాండ్‌గా ఎదగగలదు.

