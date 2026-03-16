LPG Cylinder Price: సామాన్యుడికి షాకింగ్ న్యూస్..ఒక్కో గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.7,000 అమ్మకం..ఎక్కడంటే?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 16, 2026, 03:43 PM IST

LPG Cylinder Price 7000 News: దేశవ్యాప్తంగా కమర్షియల్ LPG సిలిండర్ల కొరత తీవ్రమైంది. ఈ కొరత హోటల్ పరిశ్రమను పెద్ద సంక్షోభంలోకి నెట్టివేసింది. ఒకప్పుడు సాధారణ మిస్డ్ కాల్‌తో గ్యాస్ సిలిండర్లను పొందిన హోటల్ యజమానులు ఇప్పుడు సరఫరాలను పొందటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీని వలన రోజువారీ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే ఇదే అదునుగా కొందరు దళారులు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్‌ను రూ.7,000లకు బ్లాక్‌లో అమ్మకాలు చేస్తున్నారు. 

కొంతమంది మధ్యవర్తులు ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెట్‌లో అమ్మడం ద్వారా డబ్బు దండుకుంటున్నారని హోటల్ సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు బెంగళూరులో కమర్షియల్ LPG సిలిండర్ అధికారిక ధర దాదాపు రూ.1,900 విక్రయిస్తుండగా.. ఇప్పుడు కొరత ఉందని గ్రహించిన దళారులు సిలిండర్లను బ్లాక్‌లో అమ్మకానికి ఉంచారు. ఒక్కో గ్యాస్ సిలిండర్‌ను రూ.7,000‌కు అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం. ఇలాంటి కృత్రిమ కొరత ఏర్పరిచిన వారిపై ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని హోటల్ యజమానాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

బెంగళూరుతో పాటు మైసూరు నుండి కూడా ఇలాంటి ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. హోటల్ యజమానులు సిలిండర్లను బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఒక్కొక్కటి రూ.4,000 నుండి రూ.5,000 వరకు అమ్ముతున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెండర్లు, రెస్టారెంట్లపై ఆర్థిక భారం పెరుగుతుందని హోటల్ యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ విధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత కారణంగా అనేక హోటళ్లు ఆహార ధరలను భారీగా పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో టిఫిన్స్ అమ్మకాలపై ప్లేట్‌కు రూ.10 చొప్పున పెంచేశారు. కొన్ని హోటల్ యజమానులు గ్యాస్ కొరత కారణంగా కట్టెల పొయ్యిని వినియోగిస్తున్నారు. అలా చేసినా అల్పాహారాల ధరలు రూ.5 నుంచి రూ.20 పెంచుతున్నట్లు కస్టమర్లు వాపోతున్నారు.

అయితే కొన్ని హోటళ్లలో కమర్షియల్ సిలిండర్ల కొరత కారణంగా ఇంటికి ఉపయోగించిన LPG గ్యాస్ సిలిండర్లను చట్టవిరుద్ధంగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ పలుచోట్ల దాడులను నిర్వహించి అనేక సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు బెంగళూరు సిటీలో దాదాపుగా 316 సిలిండర్లను జప్తు చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు, విమానాశ్రయాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టాండ్ క్యాంటీన్లు, ప్రసాదం పంపిణీ చేసే దేవాలయాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు వంటి ముఖ్యమైన సంస్థలకు కమర్షియల్ LPG సిలిండర్లలో దాదాపు 20 శాతం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆ శాఖ పేర్కొంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో హోటళ్లు తాత్కాలికంగా మూతపడ్డాయి. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

