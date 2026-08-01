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కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన సిలిండర్ ధరలు!

LPG Cylinder Price Cut:  ఆగస్టు 1వ తేదీన చమురు కంపెనీలు 19 కేజీల కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను భారీగా తగ్గించాయి. ఢిల్లీ, కోల్ కతా, హైదరాబాద్ లలో భారీ ఊరట లభించింది. డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధరల్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:22 AM IST
కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన సిలిండర్ ధరలు!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కమర్షియల్ ఎల్‌పీజీ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పడిపోయిన సిలిండర్ ధరలు!
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