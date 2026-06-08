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LPG Gas Price Hike: సామాన్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బిగ్‌షాక్.. నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

LPG Gas Price Hike News: భారీగా పెరిగిన ఇంధన ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్యుడిపై మరో దెబ్బపడింది. ఇళ్లలో వినియోగించే ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను మరోసారి భారీగా పెంచారు. తాజాగా పెంపుతో సిలిండర్ ధర రూ.1,000కి చేరడం గమనార్హం.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:28 AM IST
LPG Gas Price Hike: సామాన్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బిగ్‌షాక్.. నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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