LPG, LNG, PNG Difference: LPG, LNG, PNG మధ్య అసలు తేడా ఇదే… భారత్ ఎక్కడి నుంచి గ్యాస్ కొనుగోలు చేస్తోందో తెలుసా..?

LPG, LNG, PNG Difference: మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా ఇరాన్కు సంబంధించిన పరిస్థితులు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా గ్యాస్ సరఫరాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. దాని ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా కనిపించడం ప్రారంభమైంది. గ్యాస్ ధరలు పెరగడం, కొంత ప్రాంతాల్లో సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని నగరాల్లోని చిన్న హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు తమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించడం కష్టంగా మారింది. కొన్ని చోట్ల కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది.
ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ప్రజలకు ఒక సందేహం వస్తోంది. ఇంట్లో ఉపయోగించే గ్యాస్ ఏది? పైపుల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్, సిలిండర్ గ్యాస్, LNG అన్నీ ఒకటేనా? వాస్తవానికి ఈ మూడు గ్యాస్ రకాల మధ్య స్పష్టమైన తేడాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి? భారత్లో అవి ఎలా సరఫరా అవుతున్నాయి? అనే విషయాలను సరళంగా తెలుసుకోవడం అవసరం. LPG, LNG, PNG మధ్య అసలు తేడా ఏంటీ? భారత్ ఈ గ్యాస్ ఎక్కడి నుంచి కొనుగోలు చేస్తుందో తెలుసుకుందాం.
PNG అంటే ఏమిటి?
PNG అంటే పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ . ఇది సహజ వాయువు. ఇందులో ప్రధానంగా మీథేన్ గ్యాస్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ గ్యాస్ను ప్రత్యేక పైప్లైన్ నెట్వర్క్ ద్వారా నేరుగా ఇళ్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఢిల్లీ, ముంబై, నోయిడా, గురుగ్రామ్ వంటి పెద్ద నగరాల్లో ఇప్పటికే లక్షలాది ఇళ్లకు ఈ విధంగా గ్యాస్ అందుతోంది. PNG ఉపయోగించే ఇళ్లలో గ్యాస్ వినియోగాన్ని కొలవడానికి మీటర్ అమర్చుతారు. విద్యుత్ బిల్లుల మాదిరిగానే ప్రతి నెల గ్యాస్ వినియోగానికి అనుగుణంగా బిల్లు చెల్లించాలి. ఈ గ్యాస్ను ప్రధానంగా వంటకు, గీజర్లకు ఉపయోగిస్తారు. PNG తేలికపాటి వాయువు కావడంతో లీక్ అయినా అది గాల్లోకి పైకి వెళ్లిపోతుంది. అందువల్ల ఇది తక్కువ ప్రమాదకరమైన, శుభ్రమైన ఇంధనంగా పరిగణిస్తారు.
LPG అంటే ఏమిటి?
LPG అంటే లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్. ఇది మన ఇళ్లలో సాధారణంగా ఉపయోగించే సిలిండర్ గ్యాస్. ఇందులో ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ అనే వాయువుల మిశ్రమం ఉంటుంది. ఈ వాయువులను అధిక ఒత్తిడితో ద్రవ రూపంలోకి మార్చి సిలిండర్లలో నింపుతారు. సాధారణంగా భారతదేశంలో 14.2 కిలోల సిలిండర్లు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన అమలు తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది కుటుంబాలకు LPG కనెక్షన్లు అందాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 32 కోట్లకు పైగా LPG కనెక్షన్లు ఉన్నట్లు అంచనా. LPGలో పెద్ద భాగం మధ్యప్రాచ్య దేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతుంది. ఈ గ్యాస్ గాలి కంటే బరువుగా ఉంటుంది. అందువల్ల గ్యాస్ లీక్ అయితే అది నేల దగ్గర చేరి ప్రమాదం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే LPG వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
LNG అంటే ఏమిటి?
LNG అంటే లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్. ఇది కూడా సహజ వాయువే కానీ దీన్ని చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, సుమారు -162 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చల్లబరచి ద్రవ రూపంలోకి మార్చుతారు. ఇలా ద్రవ రూపంలోకి మారిన గ్యాస్ను పెద్ద ట్యాంకర్లలో ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి రవాణా చేస్తారు. భారతదేశంలో LNGను సాధారణ గృహాల్లో ఉపయోగించరు. ఇది ప్రధానంగా పరిశ్రమలు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు, పెద్ద వాణిజ్య రంగాల్లో ఉపయోగిస్తారు. భారత్కు LNG ప్రధానంగా ఖతార్, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతుంది.
భారత్లో గ్యాస్ సరఫరా ఎలా జరుగుతుంది?
భారతదేశంలో పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ను గృహాలకు సరఫరా చేసే పనిని గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలు నిర్వహిస్తాయి. నగరాల్లో పైప్లైన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఇళ్లకు గ్యాస్ అందిస్తాయి. LPG సిలిండర్లను ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేస్తాయి. LNG దిగుమతులు మాత్రం ప్రత్యేక టెర్మినల్స్ ద్వారా జరుగుతాయి. అక్కడికి చేరిన LNGను మళ్లీ వాయు రూపంలోకి మార్చి పరిశ్రమలకు లేదా గ్యాస్ పంపిణీ నెట్వర్క్కు పంపిస్తారు.
ధరల పరంగా ఏది చౌక?
ధరల విషయానికి వస్తే నగరాల్లో పైప్డ్ గ్యాస్ సాధారణంగా తక్కువ ఖర్చుతో లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు కొన్ని నగరాల్లో PNG ధర యూనిట్కు సుమారు రూ. 30–రూ. 32 వరకు ఉంటుంది. మరోవైపు LPG సిలిండర్ ధర సాధారణంగా రూ. 800 నుండి రూ. 1100 మధ్య ఉంటుంది. LNG ప్రధానంగా పరిశ్రమల్లో ఉపయోగించే ఇంధనం కావడంతో దాని ధర మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి మారుతూ ఉంటుంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో ఏర్పడే మార్పులు, ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో జరిగే పరిణామాలు గ్యాస్ సరఫరా, ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో PNG, LPG, LNG వంటి గ్యాస్ రకాల మధ్య తేడాలు తెలుసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ మూడింటి మధ్య అసలు తేడా ఇదే…!
