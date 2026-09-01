Gas Cylinder Price Hike: ఆగస్టు నెల పూర్తి చేసుకుని సెప్టెంబర్ నెలలోకి అడుగుపెట్టాం. నెల ప్రారంభంతోనే వాణిజ్య సిలిండర్ వినియోగదారులకు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ బిగ్ షాకిచ్చాయి. 19 కిలలో కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను మరోసారి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ నిర్ణయంతో హోటల్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, క్యాంటీన్లు వంటి వాణిజ్య సంస్థలపై నిర్వహణ భారం మరింత పెరగనుంది. అయితే గ్రుహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడంతో సామాన్య ప్రజలకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంమని చెప్పాలి.
ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ కంపెనీ విడుదల చేసిన తాజా వివరాల ప్రకారం.. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ పై రూన. 9.50 పెరిగింది. దీంతో దాని ధర ఇప్పుడు రూ. 2,747.50కి చేరుకుంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబై లో సైతం రూ. 9.50 పెంపుతో తాజా ధర రూ. 2,691.50 నుంచి రూ. 2,701కి పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరపై ఏకంగా రూ. 11 మేర పెరిగింది. దీంతో ఇక్కడ సిలిండర్ ధర రూ. 2,996కి చేరుకుంది. దాదాపు రూ. 3000 కు దగ్గరగా ఉందని చెప్పాలి. ఇక చెన్నైలోనూ 10.50 పెంపుతో కొత్త ధర రూ. 2,916.50కి ఎగబాకింది. గత ఆగస్టు నెలలో వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలను స్వల్పంగా తగ్గించిన ఆయిల్ కంపెనీలు ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం భారీగా పెంచడం గమనార్హం.
వాణిజ్య సిలిండర్ ధరల పెరిగినప్పటికీ.. సామాన్యులు వినియోగించే 14.2 కిలోల డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల ధరలను మాత్రం స్థిరంగా ఉంచాయి. ఈ నిర్ణయంతో కోట్లాది మంది కుటుంబాలకు భారీ ఉపశమనం లభించినట్లు చెప్పాలి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ. 994 వద్ద కొనసాగుతుండగా.. ఢిల్లీలో రూ. 942, ముంబై లో 941.50గా ఉంది. ఈ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయకపోవడంతో.. సామాన్యులపై తక్షణ భారం తప్పినట్లే అని చెప్పాలి. మొత్తానికి వాణిజ్య అవసరాలకు గ్యాస్ ధరల భారం పెరిగింది.. ఇంటి అవసరాలకు మాత్రం పాత ధరలే కొనసాగుతున్నాయి.
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