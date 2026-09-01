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సెప్టెంబర్ షాక్.. మళ్లీ పెరిగిన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధ‌ర‌లు.. సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్..!!

Gas Cylinder Price Hike: 19 కిలలో కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను మరోసారి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ నిర్ణయంతో హోటల్లు, రెస్టారెంట్లు, బేకరీలు, క్యాంటీన్లు వంటి వాణిజ్య సంస్థలపై నిర్వహణ భారం మరింత పెరగనుంది. అయితే గ్రుహ అవసరాలకు వినియోగించే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధరలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు చేయకపోవడంతో సామాన్య ప్రజలకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశంమని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:41 AM IST
సెప్టెంబర్ షాక్.. మళ్లీ పెరిగిన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధ‌ర‌లు.. సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సెప్టెంబర్ షాక్.. మళ్లీ పెరిగిన కమర్షియల్ సిలిండర్ ధ‌ర‌లు.. సామాన్యులకు బిగ్ రిలీఫ్..!!
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