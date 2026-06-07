/LPG Price Hike: సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు.. మళ్లీ పెరిగిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. ఎంత పెరిగిందో చూస్తే షాకవుతారు..!!

LPG price hike 2026: పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంక్షోభం నేపథ్యంలో, భారత ప్రభుత్వం గృహ వంటగ్యాస్ (ఎల్పిజి) వినియోగదారులకు మరోసారి గట్టి దెబ్బతగిలింది. 14.2 కిలోగ్రాముల గృహ వినియోగ ఎల్పిజి సిలిండర్ ధరను రూ. 29 పెంచుతూ ప్రభుత్వ చముర సంస్థలు శనివారం నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఈ కొత్త ధరలు జూన్ 7 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ పెంపు తర్వాత ఢిల్లీలో గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 913 నుంచి రూ. 942కు పెరిగింది. మూడు నెలల్లో గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలు పెరగడం ఇది రెండోసారి. గత పెంపు మార్చి 7వ తేదీన జరిగింది. అప్పుడు ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరను ఒక్కో సిలిండర్కు రూ. 60 పెంచారు.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణ ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలపై ప్రభావం చూపింది. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు, ఇతర ఇంధనాల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఈ ఒత్తిడి ఇప్పుడు దేశీయ ఎల్పీజీ ధరలలో ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ తాజా పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ ఎల్పీజీ అమ్మకాలపై చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు తమ నష్టాలను పాక్షికంగా మాత్రమే పూడ్చుకోగలవని కూడా ఆ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ధరల సవరణకు ముందు, ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు విక్రయించే ప్రతి గృహ వినియోగ ఎల్పిజి సిలిండర్పై సుమారు రూ. 703 నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. అందుకే ఆ కంపెనీలు చాలా కాలంగా ధరల సవరణను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఎల్పిజితో పాటు, ఇతర ఇంధనాల ధరలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. మే మధ్య నుండి, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కలిపి లీటరుకు రూ. 7.50 పెరిగాయి. సిఎన్జి ధరలు కూడా కిలోగ్రాముకు సుమారుగా రూ. 6 పెరిగాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవలి ధరల పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్లను వాటి ఉత్పత్తి వ్యయం కంటే తక్కువ ధరకే అమ్ముతున్నాయని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్పై లీటరుకు సుమారు రూ. 11, డీజిల్పై లీటరుకు సుమారు రూ. 33.6 నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి. పెరిగిన అంతర్జాతీయ ధరల పూర్తి భారాన్ని ప్రభుత్వం వినియోగదారులపై మోపలేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చులలో కొంత భాగాన్ని ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలే ఇప్పటికీ భరిస్తున్నాయి.
ఈ పెరుగుదలతో, దేశవ్యాప్తంగా గృహ గ్యాస్ వినియోగదారులు ఇప్పుడు మునుపటి కంటే ఎక్కువ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పన్నులు స్థానిక సుంకాల కారణంగా తుది చిల్లర ధరలలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. ప్రజలు ఇప్పటికే పెరుగుతున్న ఆహార పదార్థాలు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలతో సతమతమవుతున్న తరుణంలో ఈ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల పెరుగుదల చోటుచేసుకుంది. ఇది గృహ బడ్జెట్లపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.
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