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LPG Price Hike: సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు.. మళ్లీ పెరిగిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. ఎంత పెరిగిందో చూస్తే షాకవుతారు..!!

LPG price hike 2026: ద్రవ్యోల్బణం వల్ల సామాన్య వినియోగదారులకు మరో దెబ్బ తగిలింది. గృహ వంటగ్యాస్ సిలిండర్ ధరను రూ. 29 పెంచుతూ ప్రభుత్వ చముర సంస్థలు శనివారం నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:10 AM IST
LPG Price Hike: సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు.. మళ్లీ పెరిగిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. ఎంత పెరిగిందో చూస్తే షాకవుతారు..!!
Image Credit: file

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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