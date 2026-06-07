/Lpg Price: సంక్షోభంలోనూ సామాన్యుడికి ఊరట.. అమెరికా, పాకిస్తాన్ల కంటే మన దేశంలోనే చాలా తక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్ సరఫరా..!!

Lpg Price: మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకున్న సంక్షోభం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. అయినప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం మాత్రం దేశీయ వినియోగదారులపై ఆ భారం పడకుండా కాపాడుతోంది. సౌదీ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ మధ్య సుమారు 46శాతం పెరగడంతో ప్రస్తుతం ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ అసలు సరఫరా ఖర్చు రూ. 1600 దాటిపోయింది. అయినా కూడా సామాన్యులకు భద్రత కల్పిస్తూ సాధారణ వినియోగదారులకు 942 రూపాయలకే సిలిండర్ అందిస్తోంది. ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన లబ్దిదారులకు లభించే అదనపు సబ్సిడీ వల్ల వారు కేవలం రూ. 642 కే సిలిండర్ పొందుతున్నారు. మన పొరుగు దేశాలు అయిన నేపాల్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంకతోపాటు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా వంటి అభివ్రుద్ధి చెందిన దేశాల కంటే కూడా భారత్ లోనే వంటగ్యాస్ ధరలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పాలి.
ప్రభుత్వ గణాంకాల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఒక గృహ వినియోగ ఎల్పిజి సిలిండర్ సరఫరా ఖర్చు రూ. 1,600 దాటింది. అయినప్పటికీ, సాధారణ వినియోగదారులకు సిలిండర్లు రూ. 942కే అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. అంటే, వినియోగదారులు కాకుండా ప్రభుత్వం, చమురు కంపెనీలే ఒక్కో సిలిండర్పై సుమారు రూ. 700 భారాన్ని మోస్తున్నాయి. నగరాలను బట్టి పంపిణీ ఖర్చులు కొద్దిగా మారవచ్చు. కానీ మొత్తమ్మీద, గృహ వినియోగదారులకు మార్కెట్ ధర కంటే గణనీయంగా తక్కువ ధరకే గ్యాస్ అందుతోంది.
భారతదేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పోకడలచే ప్రభావితమవుతాయి. ఎల్పీజీ విషయంలో, దేశం తన అవసరాలలో అధిక భాగాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దిగుమతి చేసుకున్న ఎల్పీజీ ధర ప్రధానంగా సౌదీ అరామ్కో నిర్దేశించిన సౌదీ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, అంతర్జాతీయ ధరలు పెరిగినప్పటికీ, దేశీయ వంటగ్యాస్ ధరలలోని పూర్తి పెరుగుదల వినియోగదారులకు బదిలీ కాలేదు. ఈ కారణంగానే దేశీయ సిలిండర్ ధరలు మార్కెట్ ధరల కంటే గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటాయి.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, హోర్ముజ్ జలసంధిలో అంతరాయాలు ప్రపంచ ఎల్పిజి మార్కెట్పై కూడా ప్రభావం చూపాయి. ఫిబ్రవరిలో సౌదీ ప్రామాణిక ఎల్పిజి ధర టన్నుకు సుమారు $543గా ఉండగా, ప్రాంతీయ సంక్షోభం తర్వాత అది గణనీయంగా పెరిగింది. ఏప్రిల్లో ధర టన్నుకు $775కు పెరగగా, జూన్లో అది దాదాపు టన్నుకు $790కి చేరుకుంది. ఫిబ్రవరితో పోలిస్తే అంతర్జాతీయ ఎల్పిజి బెంచ్మార్క్లో ఇది దాదాపు 46 శాతం పెరుగుదలను సూచిస్తుంది, దీనివల్ల దిగుమతి ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి.
ప్రభుత్వం ప్రకారం, పశ్చిమ ఆసియాలో సంక్షోభం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇంధన దిగుమతులు, సరఫరాలు సజావుగా సాగిన కొద్ది దేశాలలో భారతదేశం ఒకటిగా నిలిచింది. హోర్ముజ్ జలసంధిలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, దేశం పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల కొరతను ఎదుర్కోలేదు. భారతదేశంలో గృహ వంటగ్యాస్ ధరలు పొరుగు దేశాల కంటే తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కంటే కూడా గణనీయంగా చౌకగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. పెరుగుతున్న ప్రపంచ ఖర్చులు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ, వినియోగదారులకు ఉపశమనం అందించడానికి సబ్సిడీలు, ధరల నియంత్రణలు కొనసాగిస్తోంది.
కాగా దేశీయ ఎల్పీజీ ధరలు జూన్ 7వ తేదీన రూ. 29 పెరిగాయి. 3 నెలల్లో దేశీయ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం ఇది రెండోసారి. అయినప్పటికీ, వంటగ్యాస్ అమ్మకాలలో భారతదేశం అత్యంత చౌకైన దేశాలలో ఒకటిగా ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
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