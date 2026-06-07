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  • /Lpg Price: సంక్షోభంలోనూ సామాన్యుడికి ఊరట.. అమెరికా, పాకిస్తాన్ల కంటే మన దేశంలోనే చాలా తక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్ సరఫరా..!!

Lpg Price: సంక్షోభంలోనూ సామాన్యుడికి ఊరట.. అమెరికా, పాకిస్తాన్ల కంటే మన దేశంలోనే చాలా తక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్ సరఫరా..!!

Lpg Price: అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ..కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ సబ్సిడీల ద్వారా భారాన్ని తానే భరిస్తూ.. భారతీయ సామాన్య ప్రజలకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత తక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్ అందిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:45 AM IST
Lpg Price: సంక్షోభంలోనూ సామాన్యుడికి ఊరట.. అమెరికా, పాకిస్తాన్ల కంటే మన దేశంలోనే చాలా తక్కువ ధరకే వంటగ్యాస్ సరఫరా..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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