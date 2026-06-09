/LPG Connection: ఉజ్వల పథకం ఇకపై కేవలం 4 సిలిండర్లకేనా? 5వ సిలిండర్ సబ్సిడీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? కేంద్రం రూల్స్ ఇవే..!!

LPG Connection: ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన.. ఈ పథకం కింద, ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులకు ఒక్కో సిలిండర్పై రూ. 300 రాయితీని అందిస్తుంది. గత సంవత్సరం వరకు, లబ్ధిదారులు సంవత్సరానికి 9 రాయితీ ఎల్పీజీ సిలిండర్లను పొందేందుకు అర్హులుగా ఉండేవారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ ప్రయోజనం ఇప్పుడు సంవత్సరంలోని మొదటి 4 సిలిండర్లకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది. అంటే.. ప్రభుత్వం మీకు సంవత్సరం పొడవునా రూ. 1,200 (ఒక్కో సిలిండర్కు ₹300) ప్రత్యక్ష సబ్సిడీని అందిస్తుంది. ఇది నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఒక పేద కుటుంబం సగటు వార్షిక గ్యాస్ వినియోగం కేవలం 4 నుండి 5 సిలిండర్లు మాత్రమేనని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే ఈ కోటాను నిర్దేశించింది. కానీ ఒక లబ్ధిదారునికి 5వ సిలిండర్ అవసరమైతే, వారు దానిని ఎలా పొందుతారు? నిబంధనలు ఏమి చెబుతున్నాయో తెలుసుకుందాం.
4 తర్వాత మీకు సిలిండర్ ఎలా లభిస్తుంది?
4 సిలిండర్ల తర్వాత మీకు 5వ సిలిండర్ లభిస్తుందా? అంటే ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది. గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదు. సబ్సిడీకి సంబంధించి మాత్రమే నిబంధనలు మారాయి. వాస్తవానికి, ఉజ్వల యోజన లబ్ధిదారులు సంవత్సరానికి 4 సబ్సిడీ సిలిండర్లను పొందుతారు. ఇది కాకుండా, మీకు 5వ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిలిండర్లు కావాలంటే, దానికి మీరు ఎల్పిజి పూర్తి ధర చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ 5వ సిలిండర్పై ప్రభుత్వం ఇచ్చే రూ. 300 తగ్గింపు మీకు లభించదు. మీరు దానిని సాధారణ మార్కెట్ ధరకే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఉదాహరణకు.. ప్రస్తుతం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల కారణంగా, ఒక ఎల్పిజి సిలిండర్ అసలు ధర రూ. 1,600 దాటింది. అయినప్పటికీ, ఢిల్లీలోని సాధారణ వినియోగదారులకు ప్రభుత్వం రూ. 942 పరోక్ష సబ్సిడీని అందిస్తోంది. ఉజ్వల లబ్ధిదారులు ఈ రూ. 942 పై అదనంగా రూ. 300 సబ్సిడీని పొందుతారు. దీనితో సిలిండర్ ధర రూ. 642 అవుతుంది. అయితే, మీరు సంవత్సరంలో మీ 5వ సిలిండర్ను బుక్ చేసుకున్నప్పుడు, ఇతర సాధారణ వినియోగదారుల మాదిరిగానే మీరు కూడా రూ. 642 కు బదులుగా పూర్తి రూ. 942 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీరు మీ 5వ సిలిండర్ కోసం ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయనవసరం లేదు. మీరు ఎప్పటిలాగే గ్యాస్ ఏజెన్సీలో గానీ లేదా ఆన్లైన్లో గానీ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఉజ్వల యోజన ప్రయోజనాలను ఎలా పొందాలి?
మీరు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని కొత్త కనెక్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకుంటే, అర్హతా ప్రమాణాలు చాలా సులభం. దరఖాస్తుదారులు 18 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలై ఉండాలి. అంతేకాకుండా, కుటుంబ సభ్యులలో ఎవరికీ ఇప్పటికే ఎల్పిజి కనెక్షన్ ఉండకూడదు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, మీకు ప్రాథమికంగా ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పేదరిక ప్రకటన పత్రం అవసరం. మీరు అధికారిక ఉజ్వల యోజన వెబ్సైట్ (pmuy.gov.in)ను సందర్శించడం ద్వారా ఆన్లైన్లో ఉచితంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు సమీపంలోని ఎల్పిజి పంపిణీదారు (గ్యాస్ ఏజెన్సీ) వద్ద ఆఫ్లైన్లో ఫారమ్ను సమర్పించవచ్చు. కొత్త కనెక్షన్తో పాటు, ప్రభుత్వం మొదటి రీఫిల్, రెండు బర్నర్ల గ్యాస్ స్టవ్ను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తుంది.
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