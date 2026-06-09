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LPG Connection: ఉజ్వల పథకం ఇకపై కేవలం 4 సిలిండర్లకేనా? 5వ సిలిండర్ సబ్సిడీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? కేంద్రం రూల్స్ ఇవే..!!

LPG Connection: ఉజ్వల యోజన కింద ప్రభుత్వం ఇప్పుడు లబ్ధిదారులకు కేవలం 4 ఎల్‌పిజి సిలిండర్లను మాత్రమే అందిస్తుంది. కానీ మీకు 5వ సిలిండర్ అవసరమైతే, దాన్ని ఎలా పొందాలి? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 09, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:24 PM IST
LPG Connection: ఉజ్వల పథకం ఇకపై కేవలం 4 సిలిండర్లకేనా? 5వ సిలిండర్ సబ్సిడీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? కేంద్రం రూల్స్ ఇవే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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