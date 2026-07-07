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క్రికెట్ పిచ్ నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వరకు.. 43 ఎకరాల పొలంలో ధోనీ పండించే కూరగాయలను మీరు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో కొనేయొచ్చు..!!

dhoni agriculture farm: టీమిండియా లెజెండ్.. కెప్టెన్ కూల్.. ఎంఎస్ ధోనీ పుట్టినరోజు నేడు. ధోని కెప్టెన్ కూల్ మాత్రమే కాదు.. ఆయనకు వ్యవసాయం అంటే ఎంతో ఇష్టం. తనకున్న 43 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిలో సేంద్రియ పండ్లు, కూరయాలు పండిస్తున్నారు. అంతేకాదు కోళ్లు, మేకలను కూడా పెంచుతున్నారు. ధోని ఆర్గానిక్ కూరగాయలను ఆన్ లైన్  లో మీరు కూడా కొనుగోలు చేయోచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:19 AM IST
క్రికెట్ పిచ్ నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వరకు.. 43 ఎకరాల పొలంలో ధోనీ పండించే కూరగాయలను మీరు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో కొనేయొచ్చు..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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క్రికెట్ పిచ్ నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వరకు.. 43 ఎకరాల పొలంలో ధోనీ పండించే కూరగాయలను మీరు కూడా ఆన్‌లైన్‌లో కొనేయొచ్చు..!!
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