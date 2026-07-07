dhoni agriculture farm: మహేంద్రసింగ్ ధోని.. ఈ పేరు వినగానే.. హెలికాప్టర్ షాట్స్, ప్రపంచ కప్, మహీ అద్బుతమైన కెప్టెన్సీ గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ క్రికెట్ పిచ్ బయట.. అతని ప్రపంచం కూడా అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. రాంచీలోని తన 43 ఎకరాల ఫామ్ ... ధోనీకి క్రికెట్ పై మాత్రమే కాదు.. వ్యవసాయం, ప్రకృతి అంటే ఎంత ఇష్టమో అర్థమవుతుంది. నేడు ఎంఎస్ ధోని పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా ధోని ఫామ్, వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ధోనికి తన పుట్టిన ఊరు అంటే ఎంతో మమకారం. అందుకే క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాక.. జార్ఖండ్ లోని రాంచీలోనే స్థిరపడ్డారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నారు. తన కూతురు జీవాను కూడా రాంచీలోనే ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదివిస్తున్నారు. రాంచీలోనే ధోనికి 43ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉంది. అందులో ఆర్గానిక్ ఫామ్ చేస్తున్నారు ధోని. ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తోపాటు కూరగాయలు కూడా పండిస్తున్నారు. ఒక స్టార్ క్రికెటర్ అయిన ధోని.. తన నేలను మాత్రం మరిచిపోలేదు. ఎందుకంటే ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈరోజు ఆస్థాయికి చేరడం వెనకున్నది ఈ నేలనే కదా అని ధోని బలంగా నమ్ముతారు.
43 ఎకరాల్లో వ్యవసాయ క్షేత్రం
రాంచీలో ఉన్న ఈజా ఫార్మ్.. సుమారు 43 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ఈ ఫామ్ లో కాలనుగుణ పండ్లు, కూరగాయలు పండిస్తారు. స్ట్రాబెర్రీలు, పుచ్చకాయలు, జామకాయలు, డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్ వంటి పండ్ల తోటలను పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతిలోనే పండిస్తారు. ధోని ఫార్మ్ లో కేవలం పండ్లు మాత్రమే కాదు.. ఆర్గానిక్ కూరగాయలను కూడా పండిస్తారు.
కోళ్ల పెంపకం:
ధోని ఫామ్ కేవలం వ్యవసాయానికే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ గిర్ జాతి ఆవులను కూడా పెంచుతారు. వాటి పాలను స్థానిక మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తారు. ఈ ఫామ్ లో వేలాది కడక్ నాథ్ కోళ్లు కూడా ఉన్నాయి. కడక్ నాథ్ కోళ్లకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. కిలో చికెన్ వేలలోనే ఉంటుంది.
ధోనీ ఫామ్ నుంచి పండ్లు, కూరగాయలు కొనుగోలు:
ఇక్కడ పండించిన పండ్లు, కూరగాయలను స్థానిక మార్కెట్లతోపాటు ధోని సొంత రిటైల్ అవుట్ లెట్ల ద్వారా విక్రయిస్తుంటారు. రాంచీ చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఈ ఉత్పత్తులను ఈజీ కొనుకోవచ్చు. క్రికెట్లో ఎన్నో రికార్డు సాధించినప్పటికీ.. భూమితో.. వ్యవసాయంతో ధోనికి ఉన్న అనుబంధం చెక్కుచెదరలేదని చెప్పాలి. తీరిక సమయంలో తన ఫామ్ లో సందర్శింటారు. అందుకే ధోనిని గొప్ప ఆటగాడిగానే కాదు.. కఠోర శ్రమకు..నిరాడంబరతకు ఒక ఉదాహరణ అని చెబుతుంటారు.
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