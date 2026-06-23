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Mahendra Nahata: రూ.10 షేర్..రూ. 5,800 కోట్ల రిటర్న్స్.. JIOలో Mahendra Nahata సంచలనం.. ఎవరా మహేంద్ర నహతా?

Jio Platforms IPO: దేశంలోని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేశ్ అంబానీ కంపనీ జియో ఫ్లాట్ ఫామ్స్ ఐపీఓ రాబోతుంది. ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన పెట్టుబడిదారులందరూ భారీగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కంపెనీ వాల్యుయేషన్ ప్రకారం ఇరు పెట్టిన పెట్టుబడిలో 100శాతం లాభాలు నమోదు అయ్యాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:37 PM IST
Mahendra Nahata: రూ.10 షేర్..రూ. 5,800 కోట్ల రిటర్న్స్.. JIOలో Mahendra Nahata సంచలనం.. ఎవరా మహేంద్ర నహతా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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