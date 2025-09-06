Car Discounts: బాబాయ్...మహీంద్రా కొందామా? ఫార్చునర్ కొందామా? భారీగా తగ్గిన కార్ల ధరలు.. నేటి నుంచే కొత్త జీఎస్టీ రేట్లు అమలు..!!

GST Car Impact 2025: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ తాజాగా పన్ను రేట్లను తగ్గించడంతో ఆటోమొబైల్ రంగంలో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ నేపథ్యంలో మహీంద్రా & మహీంద్రా (M&M) తమ ప్రీమియం మోడళ్ల ధరలను భారీగా తగ్గించింది. వినియోగదారులు ఒక కారు కొంటే సుమారు రూ. 1.56 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఈ తగ్గింపు సెప్టెంబర్ 6 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.
ఈ ధరల తగ్గింపు ఇంటర్నల్ కంబస్టన్ ఇంజన్ (ICE) వాహనాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ధరలు మాత్రం యథాతథంగానే ఉంటాయి.
మహీంద్రా మోడళ్లపై తగ్గింపు వివరాలు:
ఢిల్లీ ఎక్స్షోరూం ధరలను ఆధారంగా తీసుకుంటే..
మహీంద్రా బొలెరో – రూ. 9,81,400 ధరపైరూ.1.27 లక్షల తగ్గింపు
బొలెరో నియో – రూ.9,96,600 ధరపై రూ.1.27 లక్షల తగ్గింపు
XUV 3XO (పెట్రోల్) – రూ.7,99,000 ధరపై రూ.1.40 లక్షలు
XUV 3XO (డీజిల్) – రూ.9,99,001 ధరపై రూ.1.56 లక్షలు
థార్ 2WD (డీజిల్) – రూ.11,50,001 ధరపై రూ.1.35 లక్షలు
థార్ 4WD (డీజిల్) – రూ.16,12,000 ధరపై రూ.1.01 లక్షలు
స్కార్పియో క్లాసిక్ – రూ.13,76,599 ధరపై రూ.1.01 లక్షల తగ్గింపు
స్కార్పియో N – రూ.13,99,200 ధరపై రూ.1.45 లక్షల తగ్గింపు
థార్ రాక్స్ –రూ.12,99,000 ధరపై రూ.1.33 లక్షల తగ్గింపు
XUV 700 – రూ.14,49,000 ధరపై రూ.1.43 లక్షల తగ్గింపు
ఈ తగ్గింపుతో వినియోగదారులు భారీగా డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఇతర కంపెనీల ఆఫర్లు
మహీంద్రా మాత్రమే కాదు, ఇతర కంపెనీలు కూడా ధరలు తగ్గిస్తున్నాయి.
టాటా మోటార్స్ – రూ. 1.45 లక్షల వరకు తగ్గించింది.
రెనాల్ట్ ఇండియా – రూ. 96,000 వరకు తగ్గింపు ప్రకటించింది.
అయితే, ఈ తగ్గింపు ధరలు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
జీఎస్టీ తగ్గింపు ప్రభావం
జీఎస్టీ సవరింపుల ప్రకారం –
చిన్న కార్లపై పన్ను 28శాతం నుంచి 18శాతానికి తగ్గింది. SUVలపై మొత్తం పన్ను 50శాతం నుంచి 40శాతానికి తగ్గింది. దీంతో చిన్న కార్లతో పాటు SUVల ధరలు కూడా భారీగా తగ్గాయి. కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు. మహీంద్రా బొలెరో, స్కార్పియో, XUV సిరీస్ మోడళ్లపై పెద్ద మొత్తంలో తగ్గింపు రావడం వలన వినియోగదారులు లక్షల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇదే సమయంలో ఇతర కంపెనీలు కూడా ధరలు తగ్గించడంతో ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో పోటీ మరింత పెరిగింది.
