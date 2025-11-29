English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Mahindra EV: ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు సేల్.. ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపిన ఆ కంపెనీ కార్ల అమ్మకాలు..!!

Mahindra EV: ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు సేల్.. ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపిన ఆ కంపెనీ కార్ల అమ్మకాలు..!!

Mahindra EV Craze: భారత ఎలక్ట్రిక్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు రాజ్యమేలుతున్నాయి. వీటికి క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. అయితే ఆనంద్ మహీంద్రాకు చెందిన మహీంద్రా సాధించిన ఈ ఘనత మొత్తం ఆటో రంగాన్ని కదలించిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఈవీని విక్రయిస్తూ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. కేవలం 7 నెలల్లో 30వేల ఈవీల యూనిట్లు రోడ్డుపైకి వచ్చాయంటే మహింద్రా అంటే ఫ్లవర్ అనుకున్నవ పవర్ అని నిరూపించుకుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:46 AM IST

Mahindra EV: ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు సేల్.. ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపిన ఆ కంపెనీ కార్ల అమ్మకాలు..!!

Mahindra EV Craze:  భారత్ లో  ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ ప్రతి నెలా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మహీంద్రా సాధించిన విజయాలు ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని చూపుతున్నాయి. కేవలం ఏడు నెలల్లో 30,000 ఎలక్ట్రిక్ SUVలను విక్రయించింది. దీంతో మహీంద్రా కంపెనీ భారతీయ EV మార్కెట్లో తుఫానులు రేపిన రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.  అంటే సగటున ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక SUV అమ్ముడవుతోందని అర్థమన్నమాట. ఇది కంపెనీ విజయం మాత్రమే కాకుండా.. భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై వినియోగదారుల పెరుగుతున్న నమ్మకానికి స్పష్టమైన సూచిక అని చెప్పవచ్చు.

మహీంద్రా EVలకు పెరుగుతున్న క్రేజ్ వెనుక కొత్త మోడళ్లైన XEV 9e,  BE 6 కీలక పాత్ర పోషించాయని కంపెనీ పేర్కొంది. గత సంవత్సరం నవంబర్‌లో లాంచ్ అయిన ఈ వాహనాలు కొత్త కస్టమర్ బేస్‌ను ఆకర్షించాయి. కంపెనీ ప్రకారం.. పది మంది కొత్త EV కొనుగోలుదారులలో ఎనిమిది మంది ముందు మహీంద్రా వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచించలేదు. డిజైన్, ఫీచర్లు,  పనితీరు ద్వారా, ఈ మోడళ్లు EV విభాగంలో మహీంద్రా ప్రత్యేక స్థానాన్ని స్థిరపరచాయని తెలిపింది.

బెంగళూరులో జరిగిన  స్క్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్  కార్యక్రమంలో మహీంద్రా తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వెల్లడించింది. XEV 9S ప్రారంభ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, కంపెనీ కొత్త సాంకేతికతలు, వాహన పనితీరులో చొరవలు  వినియోగదారుల రియల్-టైమ్ అనుభవాలను వివరించింది. మహీంద్రా తెలిపినట్లు 65శాతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ప్రతి వర్కింగ్ డేస్ లో  రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి. ఇది వినియోగదారులు వీటిని ప్రతిరోజూ నమ్మకంగా ఉపయోగిస్తున్నారని సూచిస్తుందని పేర్కొంది.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విజయానికి బలమైన ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు అవసరమని తెలిపింది.  దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. మహీంద్రా 2027 నాటికి 250 EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, వాటిలో 1,000 ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా EV వినియోగదారులకు సౌకర్యాన్ని పెంచి, విస్తృత వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.

మహీంద్రా ఇప్పటికే భారతీయ EV పరిశ్రమలో ప్రముఖంగా ఉన్నప్పటికీ..  అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడానికి సన్నద్ధం అవుతోంది. ఫార్ములా E లో పాల్గొనడం,  కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV లైనప్ ద్వారా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో కంపెనీ EV రంగంలో గ్లోబల్ గుర్తింపు సాధించగలదని అంచనా వేస్తున్నారు.

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

EV carbest ev carMahindramahindra ev carbest ev car in India

