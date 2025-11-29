Mahindra EV: ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారు సేల్.. ఇండస్ట్రీలో సంచలనం రేపిన ఆ కంపెనీ కార్ల అమ్మకాలు..!!

Mahindra EV Craze: భారత్ లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్ ప్రతి నెలా సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మహీంద్రా సాధించిన విజయాలు ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని చూపుతున్నాయి. కేవలం ఏడు నెలల్లో 30,000 ఎలక్ట్రిక్ SUVలను విక్రయించింది. దీంతో మహీంద్రా కంపెనీ భారతీయ EV మార్కెట్లో తుఫానులు రేపిన రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంటే సగటున ప్రతి 10 నిమిషాలకు ఒక SUV అమ్ముడవుతోందని అర్థమన్నమాట. ఇది కంపెనీ విజయం మాత్రమే కాకుండా.. భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై వినియోగదారుల పెరుగుతున్న నమ్మకానికి స్పష్టమైన సూచిక అని చెప్పవచ్చు.
మహీంద్రా EVలకు పెరుగుతున్న క్రేజ్ వెనుక కొత్త మోడళ్లైన XEV 9e, BE 6 కీలక పాత్ర పోషించాయని కంపెనీ పేర్కొంది. గత సంవత్సరం నవంబర్లో లాంచ్ అయిన ఈ వాహనాలు కొత్త కస్టమర్ బేస్ను ఆకర్షించాయి. కంపెనీ ప్రకారం.. పది మంది కొత్త EV కొనుగోలుదారులలో ఎనిమిది మంది ముందు మహీంద్రా వాహనాలను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచించలేదు. డిజైన్, ఫీచర్లు, పనితీరు ద్వారా, ఈ మోడళ్లు EV విభాగంలో మహీంద్రా ప్రత్యేక స్థానాన్ని స్థిరపరచాయని తెలిపింది.
బెంగళూరులో జరిగిన స్క్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్యక్రమంలో మహీంద్రా తన భవిష్యత్ ప్రణాళికలను వెల్లడించింది. XEV 9S ప్రారంభ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, కంపెనీ కొత్త సాంకేతికతలు, వాహన పనితీరులో చొరవలు వినియోగదారుల రియల్-టైమ్ అనుభవాలను వివరించింది. మహీంద్రా తెలిపినట్లు 65శాతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ప్రతి వర్కింగ్ డేస్ లో రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి. ఇది వినియోగదారులు వీటిని ప్రతిరోజూ నమ్మకంగా ఉపయోగిస్తున్నారని సూచిస్తుందని పేర్కొంది.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విజయానికి బలమైన ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు అవసరమని తెలిపింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. మహీంద్రా 2027 నాటికి 250 EV ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు, వాటిలో 1,000 ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటుచేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా EV వినియోగదారులకు సౌకర్యాన్ని పెంచి, విస్తృత వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.
మహీంద్రా ఇప్పటికే భారతీయ EV పరిశ్రమలో ప్రముఖంగా ఉన్నప్పటికీ.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడానికి సన్నద్ధం అవుతోంది. ఫార్ములా E లో పాల్గొనడం, కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV లైనప్ ద్వారా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో కంపెనీ EV రంగంలో గ్లోబల్ గుర్తింపు సాధించగలదని అంచనా వేస్తున్నారు.
