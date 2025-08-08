English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha Bandhan 2025: రాఖీకి మీరు పెద్ద పెద్ద బహుమతులేమి ఇవ్వనవసరం లేదు.. ఇలా మీ సిస్టర్ పేరు మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు.. ఇదే బిగ్ గిఫ్ట్

Smart Rakhi Gifts: ఈ రాఖీ పండుగ సందర్భంగా మీరు మీ సోదరీమణులకు భవిష్యత్ లో ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు.. ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ తో అదిరిపోయే గిఫ్ట్స్ ఇవ్వొచ్చు.  ఏయే ఇన్వెస్ట్ మెంట్స్ తో ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 8, 2025, 07:06 PM IST

Raksha Bandhan 2025: రాఖీకి మీరు పెద్ద పెద్ద బహుమతులేమి ఇవ్వనవసరం లేదు.. ఇలా మీ సిస్టర్ పేరు మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలు.. ఇదే బిగ్ గిఫ్ట్

Special Rakhi Gift For Your Sisters: రక్షా బంధన్ అనేది సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టే ప్రత్యేకమైన పండుగ. ఈ రోజున సోదరులు తమ సోదరీమణులకు బహుమతులు ఇచ్చి సర్ ప్రైజ్ చేస్తారు. సాధారణంగా జ్యువెలరీ, బట్టలు లేదా ఇతర గిఫ్ట్స్ ని ఇస్తారు. అయితే.. ఇవి తాత్కాలిక ఆనందం ఇస్తాయి కానీ భవిష్యత్తులో ఆర్థిక భద్రతను అందించవు. ఈ రక్షా బంధన్ సందర్భంగా మీ సోదరీమణులకు ఆర్థిక భద్రతను ఇచ్చే బహుమతులను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి వారి జీవితంలో ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం, భద్రతను అందిస్తాయి. 

1. మీ సోదరి పేరిట ప్రతి నెలా కొంత మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) మొదలు పెట్టవచ్చు. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో చిన్న మొత్తాలతో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. దీర్ఘకాలంలో ఇవి మంచి రాబడిని ఇస్తాయి. 

2. అలాగే, ఆరోగ్య బీమా పాలసీని బహుమతిగా ఇవ్వడం కూడా గొప్ప ఆలోచన. ఇది వైద్య ఖర్చుల సమయంలో ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. 

3. సేవింగ్స్, డీమ్యాట్ అకౌంట్ తెరవడం కూడా మంచి ఎంపిక. సేవింగ్స్ అకౌంట్ ద్వారా వడ్డీతో పాటు డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది. డీమ్యాట్ అకౌంట్ ద్వారా స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. 

4. డిజిటల్ గోల్డ్ కొనుగోలు కూడా ఒక ఆకర్షణీయ బహుమతి. ఇది సురక్షితంగా ఉండి, బంగారం ధరల పెరుగుదలతో లాభం ఇస్తుంది. 

5. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లు కూడా బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టే మరో మార్గం. ఇవి జ్యూయెలరీలా అదనపు ఖర్చులు లేకుండా లాభాన్ని అందిస్తాయి. 

6. గ్రీన్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు పర్యావరణానికి సహాయపడే ప్రాజెక్టులకు మద్దతు ఇస్తూ, స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తాయి. 

7. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా స్టాక్స్ కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కూడా మీ సోదరికి దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లాభాలను ఇవ్వవచ్చు. ఈ రక్షా బంధన్‌లో సాంప్రదాయ బహుమతులకు బదులు ఆర్థిక భద్రతను ఇచ్చే ఈ ఎంపికలను పరిగణించండి. ఇవి మీ సోదరి భవిష్యత్తును ఆర్థికంగా సురక్షితం చేస్తాయి.

