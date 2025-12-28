EPFO Single Window: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ సేవలను మరింత సులభంగా, వేగంగా, పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ మార్పుల వల్ల ఇక నుంచి పీఎఫ్ విత్ డ్రా, ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, కేవైసీ ధ్రువీకరణ వంటి పనుల కోసం ఖాతాదారులు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ముఖ్యమైనది.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయాలను సింగిల్ విండో సర్వీస్ సెంటర్లుగా మార్చడమే. దీని ద్వారా పీఎఫ్ ఖాతాదారులు తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకునేందుకు ఇక నుంచి తమ ఖాతా అనుబంధంగా ఉన్న ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. దేశంలోని ఏ ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయం సందర్శించినా తమ పనులు పూర్తవుతాయి.
పాస్పోర్ట్ కార్యాలయాల తరహాలో EPFO సేవలు:
ఈపీఎఫ్ఓ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ భవనం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు. EPFO కార్యాలయాలను పాస్పోర్ట్ కార్యాలయాల మాదిరిగా పునఃరూపకల్పన చేస్తామని.. అక్కడ సింగిల్ విండో వ్యవస్థను అమలు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ కొత్త విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఢిల్లీలో ప్రారంభించారు.
ఈ మార్పులతో EPFO సేవలు పూర్తిగా డిజిటల్ ఆధారితంగా మారనున్నాయి. ఆన్లైన్ విధానాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఉద్యోగులకు సహాయం చేయడానికి EPF సువిధ ప్రొవైడర్లు అనే కొత్త వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వీరు ఖాతాదారులు EPFO మధ్య వారధిగా పనిచేస్తూ, క్లెయిమ్ ప్రాసెసింగ్, KYC, ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో సహకరిస్తారు.
ఖాతాదారులకు లభించే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు:
ఈ కొత్త వ్యవస్థ వల్ల విదేశాల్లో పనిచేసి తిరిగి వచ్చిన ఉద్యోగులు తమ పీఎఫ్ డబ్బును కోల్పోరు. వారు భారత్కు వచ్చిన తర్వాత సులభంగా తమ డిపాజిట్లను విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏళ్లుగా క్లెయిమ్ చేయకుండా నిలిచిపోయిన పీఎఫ్ ఖాతాల విషయంలో ప్రభుత్వం మిషన్ మోడ్లో KYC ధృవీకరణ చేపడుతుంది. ఖాతాదారులు లేకపోతే వారి కుటుంబ సభ్యులను గుర్తించి, నిజమైన వారికే డబ్బు తిరిగి అందజేస్తారు.
Also Read: Jayshree Ullal: టెక్ దిగ్గజాలను పక్కకు నెట్టి..రిచ్ లిస్టులో ఫస్ట్ ప్లేసులో నిలిచిన జయశ్రీ ఉల్లాల్..ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!
సామాజిక భద్రతలో విస్తృత కవరేజ్:
మంత్రి మాండవీయ మాట్లాడుతూ.. 2014లో దేశ జనాభాలో కేవలం 19 శాతం మందికే సామాజిక భద్రత లభించేదని.. ప్రస్తుతం అది 64 శాతానికి పెరిగిందని తెలిపారు. చైనా తర్వాత భారతదేశం ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద దేశమని.. నేడు దాదాపు 94 శాతం మంది ప్రజలు ఏదో ఒక రూపంలో సామాజిక భద్రతను పొందుతున్నారని ఆయన వివరించారు.
గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు మార్పులు ఏంటి?
పీఎఫ్ సమస్యల కోసం తప్పనిసరిగా మీ బ్రాంచ్ ఆఫీసుకే వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు మాత్రం ఏ EPFO కార్యాలయాన్ని అయినా సందర్శించవచ్చు. గతంలో బ్రోకర్లపై ఆధారపడాల్సి వచ్చేది లేదా మీరే క్లిష్టమైన ప్రక్రియను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చేది. ఇకపై EPF సువిధ ప్రొవైడర్లు పూర్తి మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. KYC కారణంగా డబ్బు నిలిచిపోవడం వంటి సమస్యలు తగ్గి, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వేగంగా పరిష్కారం లభిస్తుంది.
EPFOలో తీసుకొస్తున్న ఈ సంస్కరణలు పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు నిజమైన ఊరటను కలిగించేలా ఉన్నాయి. తక్కువ సమయం.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎక్కువ పారదర్శకత అందించడమే ఇదే ఈ కొత్త వ్యవస్థ లక్ష్యమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
Also Read: D-Mart Shopping: సీలు చేసిన పాల ప్యాకెట్లో పురుగులు.. డీమార్ట్లో షాపింగ్ చేస్తున్నారా? ఇది చదివితే చమటలు పడతాయ్..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.