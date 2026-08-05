/Mark Zuckerberg: భారత ప్రభుత్వానికి మెటా సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్ బర్గ్‌ క్షమాపణలు?

Child Deep Fake: బాలల అశ్లీల కంటెంట్పై మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ భారత ప్రభుత్వానికి క్షమాపణలు చెప్పారని సమాచారం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ప్లాట్ఫారమ్ జవాబుదారీతనం, కంటెంట్ మోడరేషన్, భారతీయ చట్టాల అమలుపై ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులతో మెటా ఉన్నత స్థాయి యాజమాన్యం నిర్వహించిన రెండు రోజుల సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో జుకర్బర్గ్ క్షమాపణలు చెబుతూ లేఖ రాశారని తెలుస్తోంది. మెటాపై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
బాల అశ్లీల, అసభ్య కంటెంట్, డీప్ఫేక్ కంటెంట్ వ్యాప్తి చెందడం, కంటెంట్ మోడరేషన్లో లోపాలు తలెత్తడంతో దానికి బాధ్యతగా మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ విచారం వ్యక్తం చేస్తూ క్షమాపణలు తెలిపారని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఐటీ చట్టం రక్షణపై ఈ సందర్భంగా స్పష్టత వచ్చింది. మెటా ప్లాట్ఫారమ్లు అల్గారిథమ్ల ద్వారా ఏ కంటెంట్ను వినియోగదారులకు చూపించాలో స్వయంగా నిర్ణయిస్తుండడంతో ఐటీ చట్టం కింద ఇంటర్మీడియరీలకు లభించే సేఫ్ హార్బర్ రక్షణ మెటాకు వర్తించదని కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.
కొన్ని నిర్దిష్ట వర్గాల కంటెంట్ను ప్రచారం చేయడానికి/బూస్ట్ చేయడానికి భారీగా నిధులు ఖర్చు చేసినట్లు మెటా అంగీకరించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. కొన్ని కంటెంట్ ప్రచారం చేయడానికి నిధులు ఖర్చు చేసిన నిర్ణయాలపై మెటా విచారం వ్యక్తం చేసిందని తెలుస్తోంది. ప్లాట్ఫారమ్ జవాబుదారీతనంపై చర్చలు జరిగినప్పటికీ ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించిన వీడియో తొలగించారు. దీంతో ఈ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఈ సమావేశంలో ఎటువంటి చర్చ జరగలేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించడం గమనార్హం.
ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలపై బొద్దింక జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ యువతను ఉద్దేశించి ఇన్స్టాగ్రామ్లో తొలి సెల్ఫీ వీడియో ప్రసంగం చేశారు. ఆ వీడియోను ప్రధాని మోదీ ఫేస్బుక్ ఖాతా నుంచి సుమారు ఐదు గంటల పాటు తొలగించి ఆ తర్వాత పునరుద్ధరించడం వివాదానికి కారణమైంది. ఆ వీడియోను తొలగించినందుకు మెటా క్షమాపణలు చెప్పింది. సాంకేతిక లోపంగా వీడియో తొలగింపునకు గురయ్యిందని మెటా వివరణ ఇవ్వగా.. దీనికి ప్రభుత్వం సంతృప్తి చెందలేదు. ఈ విషయమై మెటా గ్లోబల్ బృందాన్ని పిలిపించి బుధవారం చర్చ చేయగా.. గురువారం మరో విడత సమావేశం జరగనుంది.