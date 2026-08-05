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Mark Zuckerberg: భారత ప్రభుత్వానికి మెటా సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్ బర్గ్‌ క్షమాపణలు?

Government Sources Said Mark Zuckerberg Apology For Operational Errors On Child Deep Fake And Other A Head PM Video Row: చిన్నారుల అశ్లీల కంటెంట్‌ విషయంలో భారత ప్రభుత్వానికి మెటా సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌ క్షమాపణలు చెప్పారని తెలుస్తోంది. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి వీడియో తొలగింపు నేపథ్యంలో జరుగుతున్న చర్చ నేపథ్యంలో మెటా సీఈఓ క్షమాపణలు చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 05, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:41 PM IST
Mark Zuckerberg: భారత ప్రభుత్వానికి మెటా సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్ బర్గ్‌ క్షమాపణలు?
Image Credit: Mark Zuckerberg

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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భారత ప్రభుత్వానికి మెటా సీఈఓ మార్క్‌ జుకర్ బర్గ్‌ క్షమాపణలు?
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