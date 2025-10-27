English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Maruti Dzire: రూ.7 లక్షల విలువైన మారుతి డిజైర్ కారు.. కేవలం రూ.10,000 కట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లండి!

Maruti Dzire: రూ.7 లక్షల విలువైన మారుతి డిజైర్ కారు.. కేవలం రూ.10,000 కట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లండి!

Maruti Dzire Finance Plan: మీరు సరసమైన ధరతో పాటు ఇంధన-సమర్థవంతమైన ఓ ఫ్యామిలీ కారును కొనాలని చూస్తే మారుతి డిజైర్ మీకు మంచి ఎంపిక కావచ్చు. GST తగ్గింపు తర్వాత, ఈ కారును కొనుగోలు చేయడం మునుపటి కంటే మరింత చౌకగా మారింది. కారుపై ఫైనాన్స్ ప్లాన్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు రూ. 1 లక్ష డౌన్ పేమెంట్ మరియు నెలవారీ రూ. 10,000 EMI తో మారుతి డిజైర్‌ను ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. కారుకు సంబంధించిన ఫైనాన్స్ వివరాలు, ఇంజిన్, ఫీచర్లను పరిశీలిద్దాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:08 PM IST

Maruti Dzire: రూ.7 లక్షల విలువైన మారుతి డిజైర్ కారు.. కేవలం రూ.10,000 కట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లండి!

GST తగ్గింపు తర్వాత ధర ఎంత తగ్గింది?
GST తగ్గింపు తర్వాత, మారుతి డిజైర్ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.26 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. టాప్-స్పెక్ మోడల్ రూ. 9.31 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. మీరు ఢిల్లీలో బేస్ LXI పెట్రోల్ మోడల్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, దాని ఆన్-రోడ్ ధర RTO ఫీజులు, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలతో సహా రూ. 7.16 లక్షలు ఉంటుంది.

మీరు ప్రతి నెలా ఎంత EMI చెల్లిస్తారు?
మారుతి డిజైర్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి మీరు రూ. 1 లక్ష డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన రూ. 6.16 లక్షలను బ్యాంకు నుండి కారు లోన్‌గా తీసుకోవాలి. మీకు మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఉంటే, మీరు ఈ రుణాన్ని 9% వడ్డీ రేటుతో పొందవచ్చు. అందువల్ల, 7 సంవత్సరాల పాటు మీ EMI దాదాపు రూ. 10,000 ఉంటుంది.

మారుతి డిజైర్ ఫీచర్లు, మైలేజ్
మారుతి డిజైర్ దాని అద్భుతమైన మైలేజీకి ప్రసిద్ధి చెందింది. దీని మాన్యువల్ వెర్షన్ 24.79 kmpl మైలేజీని అందిస్తుంది. అయితే ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ 25.71 kmpl వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. మరోవైపు, CNG వెర్షన్ 30 కి.మీ/కి.మీ కంటే ఎక్కువ మైలేజీని అందిస్తుంది. ఈ కారు 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 81.58 bhp, 111.7 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. CNG వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది మరింత పొదుపుగా ఉంటుంది.

ఫీచర్స్ గురించి చెప్పాలంటే.. ఇది 9-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్స్ అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఇది సింగిల్-పేన్ సన్‌రూఫ్‌ను కలిగి ఉన్న భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి సబ్‌కాంపాక్ట్ సెడాన్. దాని అద్భుతమైన డిజైన్, 5-స్టార్ భద్రతా ప్రమాణాలతో, ఇది దాని విభాగంలో హోండా అమేజ్, టాటా టిగోర్ వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది.

Trending News