Swift Price Cut: GST ఎఫెక్ట్.. భారీగా తగ్గిన కార్ల ధరలు.. కేవలం రూ. 3లక్షలకే స్విఫ్ట్ కొత్త కారు..!!

Swift Price Cut: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్. వస్తు సేవల పన్ను 2.0 సంస్కరణల తర్వాత దేశంలోని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ అయిన మారుతి సుజుకి తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లపై భారీ ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఈ కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. పండుగ సీజన్కు ముందు ఈ తగ్గింపులు వినియోగదారులకు కొత్త కారు కొనుగోలు చేయడానికి మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.
స్విఫ్ట్ : భారతీయ మార్కెట్లో అత్యంత సక్సెస్ అయిన హాచ్బ్యాక్ మోడల్ స్విఫ్ట్. ఇప్పుడు ఈ కారు రూ.1.06 లక్షల వరకు తగ్గింపుతో లభించనుంది. ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ కేవలం రూ. 5.94 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. ఫ్యామిలీ కోసం బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్గా ఇది మళ్లీ ట్రెండింగ్లోకి వస్తోంది.
ఆల్టో K10: చిన్న కార్ల మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్. జీఎస్టీ 2.0 తర్వాత ఆల్టోపై రూ.53,000 వరకు తగ్గింపు లభించింది. ఎంట్రీ వేరియంట్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.3.87 లక్షల ధరతో అందుబాటులో ఉండగా, హై-ఎండ్ మోడల్ రూ. 5.36 లక్షలకు లభిస్తుంది. ఇది చిన్న కుటుంబాల కోసం ఐడియల్ ఛాయిస్గా నిలుస్తుంది.
ఎస్-ప్రెస్సో : SUV లుక్తో చిన్న కార్ల సెగ్మెంట్లో పాపులర్ అయిన ఈ కారు ఇప్పుడు రూ.3.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. గరిష్టంగా రూ. 53,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
వ్యాగన్ ఆర్: ఫ్యామిలీ కార్లలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోడల్. ఈ మోడల్పై ఇప్పుడు రూ.64,000 వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది.
సెలెరియో: ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీకి ప్రసిద్ధి చెందిన సెలెరియోపై గరిష్టంగా రూ.63,000 వరకు తగ్గింపు లభించింది.
డిజైర్ : సబ్-కాంపాక్ట్ సెడాన్ మోడల్. ఇప్పుడు గరిష్టంగా రూ. 87,000 వరకు తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ధరలు రూ.6.24 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
బాలెనో : ప్రీమియం హాచ్బ్యాక్లలో ఒకటి. ఈ మోడల్ ధరలు రూ.85,000 వరకు తగ్గాయి. దీంతో మిడిల్-క్లాస్ కస్టమర్లకు ఇది గుడ్ ఆప్షన్ అవుతోంది.
ఇగ్నిస్ : స్టైలిష్ కంపాక్ట్ కార్. వేరియంట్ ఆధారంగా రూ. 69,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
ఈ తగ్గింపులు జీఎస్టీ కౌన్సిల్ ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల సాధ్యమయ్యాయి. 1500cc డీజిల్.. 1200cc పెట్రోల్ కార్లపై జీఎస్టీ రేట్లు గణనీయంగా తగ్గించడంతో మారుతి సుజుకి సహా టాటా, హ్యుందాయ్, హోండా వంటి అన్ని ప్రధాన కంపెనీలు ధరలను సవరించాయి. దీంతో భారత మార్కెట్లో చిన్న కార్లు మరింత సులభంగా లభించే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
మొత్తం మీద పండుగ సీజన్లో కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు. బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్స్, CNG వేరియంట్లు, ఫ్యూయల్ ఎఫిషియెన్సీ అన్నీ కూడా ప్యాకేజ్ గా మారుతి సుజుకి మోడల్స్ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
