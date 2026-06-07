Maruti Suzuki June Offers: కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారికి మారుతీ సుజుకీ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. జూన్ 2026లో మీకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఈ నెలలో.. కంపెనీ తన నెక్సా శ్రేణిపై రూ. 2.15 లక్షల వరకు విలువైన ప్రయోజనాలు, డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. వీటిలో ఇన్విక్టో, గ్రాండ్ విటారా, బాలెనో, ఫ్రాంక్స్, XL6, జిమ్నీ, ఇగ్నిస్ వంటి ప్రముఖ మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్లన్నీ జూన్ 2026 వరకు చెల్లుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, ఈ ప్రయోజనాలు ప్రాంతం, వేరియంట్ లభ్యత, డీలర్షిప్ ప్లాన్లను బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ నెలలో, మారుతి సుజుకి ప్రీమియం MPV అయిన ఇన్విక్టో భారీ డిస్కౌంట్ తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ మోడల్ కన్స్యూమర్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ బోనస్లు, అప్గ్రేడ్ లాయల్టీ బోనస్లు, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లతో సహా మొత్తం రూ. 2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఇక గ్రాండ్ విటారా సిగ్మా పెట్రోల్ వేరియంట్ రూ. 1.35 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుండగా, డెల్టా మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లు రూ.1.25 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది.
జీటా, ఆల్ఫా AWD వేరియంట్లు రూ. 85,000 వరకు ప్రయోజనాలను, ఉచిత 5 సంవత్సరాల పొడిగించిన వారంటీని అందిస్తున్నాయి. గ్రాండ్ విటారా స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు ఢిల్లీలో జీరో రోడ్ టాక్స్ ప్రయోజనాలతో సహా అతిపెద్ద తగ్గింపును పొందుతున్నాయి. దీనితో మొత్తం ప్రయోజనం రూ. 1.85 లక్షలకు చేరుకుంది. అదనంగా రూ. 90,000 వరకు అదనపు ప్రయోజనాలు, కాంప్లిమెంటరీ 5 సంవత్సరాల వారంటీ కూడా అందిస్తోంది.
ఇగ్నిస్ హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో, ఇగ్నిస్ ఏజీఎస్ వేరియంట్లపై రూ. 45,000 వరకు, మాన్యువల్ వేరియంట్లపై రూ. 40,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఇగ్నిస్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయినందున, ఈ ఆఫర్ కేవలం డీలర్ స్టాక్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
బాలెనో పెట్రోల్ ఏజీఎస్ వేరియంట్లపై రూ. 40,000 వరకు, సీఎన్జీ వేరియంట్లపై రూ. 35,000 వరకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు. ఫ్రాంక్స్ ఇతర మారుతి మోడళ్లతో పోలిస్తే, ఫ్రాంక్స్పై కొద్దిగా తక్కువ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీని టర్బో పెట్రోల్ వేరియంట్లపై రూ. 25,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తుండగా, ఇతర పెట్రోల్, ఏజీఎస్, సీఎన్జీ వేరియంట్లపై రూ. 15,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి.
ఎక్స్ఎల్6 మరియు జిమ్నీ మారుతి సుజుకి ఎంపీవీ ఎక్స్ఎల్6 పెట్రోల్, సీఎన్జీ వేరియంట్లు రెండింటిపై రూ. 45,000 వరకు డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నారు. లైఫ్స్టైల్ ఎస్యూవీ జిమ్నీ అన్ని వేరియంట్లపై రూ. 45,000 వరకు ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది.
ఈ ఆఫర్లన్నీ జూన్ 2026 వరకు మాత్రమే వర్తిస్తాయన్న విషయాన్ని గమనించాలి.
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