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Maruti Suzuki June Offers: జూన్‌లో కారు కొంటున్నారా? Nexa మోడల్స్ పై రూ. 2.15 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్..!!

Maruti Suzuki June Offers: జూన్ లో కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్  చేస్తున్నారా. అయితే మీకు మారుతీ సుజుకీ గుడ్ న్యూస్ చెబుతోంది. ఈ జూన్ లో తమ ప్రీమియం నెక్సా మోడల్స్ భారీ డిస్కౌంట్స్ తోపాటు బెనిఫిట్స్ ను ప్రకటించింది. కొన్ని ఎంపిక చేసిన మోడల్స్ పై ఏకంగా రూ. 2.15లక్షల వరకు భారీ ఆఫర్లను అందిస్తోంది. అందులో గ్రాండ్ విటారా, బలెనో, ఫ్రాంక్స్, ఇన్విక్టో, ఎక్స్ ఎల్ 6, జిమ్నీ, ఇగ్నిస్ వంటి ప్రధాన మోడల్స్ పై ఈ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 07, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:58 AM IST
Maruti Suzuki June Offers: జూన్‌లో కారు కొంటున్నారా? Nexa మోడల్స్ పై రూ. 2.15 లక్షల వరకు భారీ డిస్కౌంట్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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