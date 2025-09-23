English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maruti Suzuki GST: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరిగిన మారుతీ కార్ల అమ్మకాలు.. దూసుకుపోతున్న షేర్లు..!!

Maruti Suzuki GST: మారుతి సుజుకీ షేర్లు దుమ్మురేపుతున్నాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో కార్ల ధరలు అమాంతం దిగివచ్చాయి. దీంతో అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. అమ్మకాలే కాదు షేర్ ధర కూడా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే కంపెనీ మార్కెట్ విలువ కొద్ది రోజుల్లోనే ఏకంగా లక్ష కోట్లు పెరిగింది. నవరాత్రి సీజన్ లో రికార్డు స్థాయిలో బుకింగ్స్ వచ్చిన కంపెనీ తెలిపింది. చిన్న కార్లకు డిమాండ్ భారీగా పెరగడంతో డీలర్ల రాత్రిళ్లు కూడా కష్టపడుతున్నారు. ఈ పండగ సీజన్లో మారుతి కార్ల హవానే కొనసాగేలా ఉంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 23, 2025, 09:07 PM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
7
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా..? కావ్య మారన్ కాదండోయ్..!
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
5
Post Office
Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..
Sai Pallavi: బికినీలో దర్శనమిచ్చిన నటి సాయి పల్లవి? చెల్లెలుతో కలిసి బీచ్‌లో అందాల విందు?
6
Sai Pallavi
Sai Pallavi: బికినీలో దర్శనమిచ్చిన నటి సాయి పల్లవి? చెల్లెలుతో కలిసి బీచ్‌లో అందాల విందు?
Maruti Suzuki GST: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరిగిన మారుతీ కార్ల అమ్మకాలు.. దూసుకుపోతున్న షేర్లు..!!

Maruti Suzuki GST: దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీదారు కంపెనీ అయిన మారుతి సుజుకి షేర్లు ప్రస్తుతం స్టాక్ మార్కెట్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. చిన్న కార్లపై జీఎస్టీ 28శాతం నుంచి 18శాతంకి తగ్గించడంతో, వాహనాల ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఫలితంగా డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగి, కంపెనీ షేర్ ధరలు పైపైగా దూసుకుపోతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

నవరాత్రి పండుగ సీజన్లో మారుతి కార్లకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కేవలం మొదటి రోజే కంపెనీకి 80,000 విచారణలు (inquiries) వచ్చాయి. అందులో 30,000 వాహనాలు డెలివరీ అయ్యాయి. గత 35 ఏళ్లలో ఇంతటి రికార్డు స్థాయి బుకింగ్స్ ఇదే మొదటిసారి అని కంపెనీ వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ధరలు తగ్గిన తరువాత, సుమారు 75,000 కొత్త బుకింగ్స్ వచ్చాయి. రోజుకు సగటున 15,000 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇది సాధారణ పరిస్థితుల్లో వచ్చే బుకింగ్స్ కంటే 50శాతం ఎక్కువ అని కంపెనీ చెబుతోంది.

ఇక షేర్ మార్కెట్లోనూ మారుతీది ఇదే హవా కొనసాగుతోంది. ఇంట్రాడేలో మారుతి షేర్లు 3శాతం పెరిగి రూ.16,325కి చేరాయి. ఇది 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి  చేరుకుందని చెప్పవచ్చు. చివరికి 1.7శాతం లాభంతో రూ.16,083 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. మొత్తం మీద కంపెనీ మార్కెట్ విలువ (Market Cap) కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే రూ. 1 లక్ష కోట్లు పెరిగింది.

Also Read: Nara Lokesh: " మా అమ్మను అవమానించింది మర్చిపోయారా?..అప్పుడు గుర్తు రాలేదా? బొత్సను ఏకిపారేసిన నారా లోకేశ్..!!  

కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన జీఎస్టీ 2.0 కొత్త శ్లాబులు వాహన రంగానికే కాకుండా బైక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తుల ధరలపై కూడా ప్రభావం చూపించాయి. చిన్న కార్ల ధరలు 6–7శాతం తగ్గడంతో డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. పండగ సీజన్లో ఈ ట్రెండ్ మరింత కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మారుతి చైర్మన్ ఆర్‌.సీ. భార్గవ మాట్లాడుతూ .. కంపెనీ సంవత్సరానికి కనీసం 10శాతం వృద్ధి సాధిస్తుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా చిన్న కార్ల విభాగం 7–8శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా మేలు చేస్తుంది అని తెలిపారు.

గత సంవత్సరం చిన్న కార్ల అమ్మకాలు తగ్గినా, ఇప్పుడు జీఎస్టీ తగ్గింపుతో డిమాండ్ మళ్లీ ఊపందుకుంది. వాగన్ ఆర్, ఆల్టో వంటి చిన్న మోడళ్లకు ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. స్టాక్ అయిపోయేంత వరకు ఆర్డర్లు పెరగడం, డీలర్లు రాత్రివేళల వరకు పనిచేయడం ఈ హవాకు నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు.

Also Read:  Viral Kohli: నీ అభిమానం బంగారం కాను.. మొబైల్ కవర్ పై పసిడితో కోహ్లీ చిత్రం.. కింగ్ ఫ్యాన్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాల్సిందే..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Maruti SuzukiMaruti Suzuki Share PriceMaruti Suzuki GSTMaruti Suzuki CarsMaruti Suzuki Stock Market

Trending News