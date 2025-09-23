Maruti Suzuki GST: జీఎస్టీ ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరిగిన మారుతీ కార్ల అమ్మకాలు.. దూసుకుపోతున్న షేర్లు..!!

Maruti Suzuki GST: దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీదారు కంపెనీ అయిన మారుతి సుజుకి షేర్లు ప్రస్తుతం స్టాక్ మార్కెట్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. చిన్న కార్లపై జీఎస్టీ 28శాతం నుంచి 18శాతంకి తగ్గించడంతో, వాహనాల ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఫలితంగా డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగి, కంపెనీ షేర్ ధరలు పైపైగా దూసుకుపోతున్నాయి.
నవరాత్రి పండుగ సీజన్లో మారుతి కార్లకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కేవలం మొదటి రోజే కంపెనీకి 80,000 విచారణలు (inquiries) వచ్చాయి. అందులో 30,000 వాహనాలు డెలివరీ అయ్యాయి. గత 35 ఏళ్లలో ఇంతటి రికార్డు స్థాయి బుకింగ్స్ ఇదే మొదటిసారి అని కంపెనీ వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్ 18 నుంచి ధరలు తగ్గిన తరువాత, సుమారు 75,000 కొత్త బుకింగ్స్ వచ్చాయి. రోజుకు సగటున 15,000 ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఇది సాధారణ పరిస్థితుల్లో వచ్చే బుకింగ్స్ కంటే 50శాతం ఎక్కువ అని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఇక షేర్ మార్కెట్లోనూ మారుతీది ఇదే హవా కొనసాగుతోంది. ఇంట్రాడేలో మారుతి షేర్లు 3శాతం పెరిగి రూ.16,325కి చేరాయి. ఇది 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుందని చెప్పవచ్చు. చివరికి 1.7శాతం లాభంతో రూ.16,083 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. మొత్తం మీద కంపెనీ మార్కెట్ విలువ (Market Cap) కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే రూ. 1 లక్ష కోట్లు పెరిగింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన జీఎస్టీ 2.0 కొత్త శ్లాబులు వాహన రంగానికే కాకుండా బైక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, దుస్తుల ధరలపై కూడా ప్రభావం చూపించాయి. చిన్న కార్ల ధరలు 6–7శాతం తగ్గడంతో డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. పండగ సీజన్లో ఈ ట్రెండ్ మరింత కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మారుతి చైర్మన్ ఆర్.సీ. భార్గవ మాట్లాడుతూ .. కంపెనీ సంవత్సరానికి కనీసం 10శాతం వృద్ధి సాధిస్తుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా చిన్న కార్ల విభాగం 7–8శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుంది. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా మేలు చేస్తుంది అని తెలిపారు.
గత సంవత్సరం చిన్న కార్ల అమ్మకాలు తగ్గినా, ఇప్పుడు జీఎస్టీ తగ్గింపుతో డిమాండ్ మళ్లీ ఊపందుకుంది. వాగన్ ఆర్, ఆల్టో వంటి చిన్న మోడళ్లకు ప్రత్యేకంగా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. స్టాక్ అయిపోయేంత వరకు ఆర్డర్లు పెరగడం, డీలర్లు రాత్రివేళల వరకు పనిచేయడం ఈ హవాకు నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు.
