Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /కొత్త కారు కొనాలంటే ఇప్పుడే కొనండి.. విక్టోరిస్ పై ఏకంగా రూ. 2లక్షల డిస్కౌంట్..!!

కొత్త కారు కొనాలంటే ఇప్పుడే కొనండి.. విక్టోరిస్ పై ఏకంగా రూ. 2లక్షల డిస్కౌంట్..!!

Maruti Suzuki SUV: మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ నెలలో కొనుగోలు చేయండి. ఎందుకంటే మారుతీ సుజుకీ బంపర్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ పై ఏకంగా రూ. 2లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. కొత్త మిడ్ సైజ్ ఎస్ యూవీ కొనాలని చూస్తున్నవారు ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకండి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:50 AM IST
కొత్త కారు కొనాలంటే ఇప్పుడే కొనండి.. విక్టోరిస్ పై ఏకంగా రూ. 2లక్షల డిస్కౌంట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కొందామంటే కోట్లు.. ఉందామంటే వేలు.. హైదరాబాద్‌లో ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇళ్ల అద్దెలు..!!
Hyderabad House Rent1 hr ago
2
pawan kalyan fan niranjan passes away2 hrs ago
3
gold price2 hrs ago
4
Prithviraj sukumaran2 hrs ago
5
Lenin3 hrs ago