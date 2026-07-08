/కొత్త కారు కొనాలంటే ఇప్పుడే కొనండి.. విక్టోరిస్ పై ఏకంగా రూ. 2లక్షల డిస్కౌంట్..!!

Maruti Suzuki SUV: మీరు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కొత్త మిడ్-సైజ్ SUV కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. మీకో గుడ్ న్యూస్. మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ ఈ జూలైలో భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిన కొద్ది నెలల్లోనే, మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ భారత మార్కెట్లో గణనీయమైన ప్రజాదరణ పొందింది. ఈ మిడ్-సైజ్ SUV కస్టమర్లలో ఈ మోడల్ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. అమ్మకాల పరంగా ఇది ఇతర హెవీ-డ్యూటీ వాహనాలకు గట్టి పోటీ ఇస్తోంది. అయితే మీరు కొత్త SUV కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే.. ఈ మోడల్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పాలి.
ఇప్పుడు మనం ఆఫర్లు, ధర, ఫీచర్ల గురించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఈ జూలైలో..మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ గొప్ప ఆఫర్లతో అందుబాటులో ఉంది. స్థానిక డీలర్ తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ SUV కొన్ని వేరియంట్లపై.. ముఖ్యంగా CNG మోడల్పై మీరు మొత్తం రూ. 2 లక్షల వరకు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లో ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ కూడా ఉంది.
మారుతి సుజుకి తన నెలవారీ సేల్స్ మీడియా బ్రీఫింగ్ను జూలై 1న నిర్వహించింది. కంపెనీ మార్కెటింగ్.. సేల్స్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అయిన పార్థో బానర్జీ మాట్లాడుతూ.. జూన్లో విక్టోరిస్ హోల్సేల్ అమ్మకాలు సుమారు 10,000 యూనిట్లు కాగా, రిటైల్ అమ్మకాలు 13,000 యూనిట్లకు పైగా ఉన్నాయని తెలిపారు. విక్టోరిస్ అమ్మకాలలో 50శాతం కంటే ఎక్కువ వాటా CNG వేరియంట్దేనని.. మారుతి సుజుకి మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో CNG మోడళ్లు సుమారు 42శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
వినియోగదారుల అవసరాలకు తగినట్లుగా మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ వివిధ రకాల ఇంజన్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. ఇది పెట్రోల్, CNG, హైబ్రిడ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. మరో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే.. CNG మోడల్లో కారు కింద ట్యాంక్ ఉండటం వల్ల, విశాలమైన ట్రంక్ స్పేస్ లభిస్తుంది.
ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. మారుతి సుజుకి గత 16ఏళ్ల నుంచి భారత మార్కెట్లో సీఎన్జీ కార్లను విక్రయిస్తోంది. కారు కింద సీఎన్జీ ట్యాంక్ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొదటి కారు విక్టోరిస్ కావడం విశేషమని చెప్పాలి. ఈ మోడల్ 2025లో మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయ్యింది. ఇక మైలేజ్ విషయానికి వస్తే, మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ 21.18 కిలోమీటర్లు/లీటరు, పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ 21.06 కిలోమీటర్లు/లీటరు, సీఎన్జీ మాన్యువల్ వేరియంట్ 27.02 కిలోమీటర్లు/కేజీ, హైబ్రిడ్ ఇ-CVT వేరియంట్ 28.65 కిలోమీటర్లు/లీటరు మైలేజీని ఇస్తుంది.
ఈ SUV ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.50 లక్షల నుండి రూ. 19.99 లక్షల మధ్య ఉండగా, CNG వేరియంట్ ధర రూ. 11.50 లక్షల నుండి రూ. 14.72 లక్షల మధ్య ఉంది.
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