/సాదాసీదా బస్ డ్రైవర్.. కానీ ఇంట్లో చూస్తే రూ.20 కోట్ల క్యాష్, 15KGల గోల్డ్..!!

20 Crore Cash 15kg Gold Seized Bengal: పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఇసుక, క్వారీ మాఫీయా అక్రమాలపై దర్యాప్తు చేపట్టిన అధికారులకు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే షాక్ తగిలింది. బెంగాల్ రవాణా శాఖాలో మాజీ బస్సు డ్రైవర్ గా పనిచేసిన మినార్ మండల్ ఇంట్లో నిర్వహించిన సోదాల్లో ఊహించని విధంగా బ్లాక్ మనీ వెలుగుచూసింది. ఆయన నివాసం నుంచి అధికారులు ఏకంగా రూ. 20కోట్ల నగదుతోపాటు 15 కిలోల విదేశీ మార్కింగ్ ఉన్న బంగారం బిస్కెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మాజీ బస్సు డ్రైవర్ ఇంట్లో ఇంత భారీ ఎత్తు చట్టవిరుద్ధంగా నిల్వ ఉంచిన సొమ్ము, బంగారాన్ని చూసి దాడుల్లో పాల్గొన్న అధికారులే ఆశ్చర్యపోయారు.
పోలీసులు ఇల్లు సోదా చేయగా.. గదిలో మూలలో 35 బస్తాల్లో దాచిన డబ్బు బయటపడింది. ఆ నోట్ల కట్టలను లెక్కించేందుకు ప్రత్యేకంగా తెప్పిపించిన 5 కౌటింగ్ మిషన్లు నిరంతరాయంగా పనిచేసి చివరికి వేడెక్కి ఆగిపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. లభ్యమైన భారీ మొత్తంలో నోట్ల కట్టలను, 15 కిలోల బంగారాన్ని సురక్షితంగా తరలించేందుకు పోలీసులు పెద్ద పెద్ద 5 ఇనుప పెట్టెలను తెప్పించాల్సి వచ్చింది. గంటల తరబడి లెక్కించినా డబ్బు కట్టలు తగ్గకపోవడంతో అధికారులకే నీరసం వచ్చిందట.
ఈ భారీ అక్రమ సంపాదన వెనక స్థానిక ఇసుక, క్వారీ మాఫీయాతో సంబంధాలే ప్రధాన కారణమని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర నేర చరిత్ర ఉన్న స్థానిక డాన్ తులు మండల్ కు ఈ మినార్ మండల్ దగ్గర బంధువు అని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ప్రభుత్వ బస్సు డ్రైవర్ గా పనిచేసిన మినార్.. ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి తన బంధువు సపోర్టుతో క్వారీ బిజినెస్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇసుక, మైనింగ్ అక్రమ రవాణా ద్వారా ఈ స్థాయి ఆస్తులు, నగదును కూడబెట్టినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం సేకరించేందుకు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు అధికారులు.
లభ్యమైన అక్రమ ఆస్తులను నగదును పోలీసులు సీజ్ చేశారు. నిందితుడిపై ఆర్థిక నేరాలు, అక్రమ ఆస్తుల నిర్మూలన వంటి పలు చట్టాల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ బ్లాక్ మనీ వెనక ఇంకా ఎంతమంది బడాబాబుల హస్తం ఉందన్న విషయమై విచారణ ముమ్మరం చేశారు. ఈ ఘటనతో బెంగాల్ రాజకీయాలతోపాటు, వ్యాపార వర్గాల్లో పెద్దెత్తున కలకలం రేగింది.
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