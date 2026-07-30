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సాదాసీదా బస్ డ్రైవర్.. కానీ ఇంట్లో చూస్తే రూ.20 కోట్ల క్యాష్, 15KGల గోల్డ్..!!

20 Crore Cash 15kg Gold Seized Bengal: పశ్చిమ బెంగాల్ లోని బీర్ భూమ్ జిల్లాలో ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ బస్సు డ్రైవర్ ఇంట్లో అధికారులు జరిపిన సోదాల్లో కళ్లు చెదిరే సొమ్ము వెలుగులోకి వచ్చింది. ఏకంగా 20కోట్ల, 15కిలోల బంగారం బిస్కట్లను చూసి అధికారులు షాక్ అయ్యారు. ఈ ఘటన స్థానికంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:37 AM IST
సాదాసీదా బస్ డ్రైవర్.. కానీ ఇంట్లో చూస్తే రూ.20 కోట్ల క్యాష్, 15KGల గోల్డ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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