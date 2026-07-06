Maya Tata in Tata Group: టాటా గ్రూప్లో క్రమంగా ఒక కొత్త తరం నాయకత్వం ఆవిర్భవిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, రతన్ టాటా తమ్ముడు నోయల్ టాటా చిన్న కుమార్తె అయిన 37ఏళ్ల మాయా టాటాకు ట్రెంట్ లిమిటెడ్ వారి ప్రముఖ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ వెస్ట్సైడ్ లో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించనున్నట్లు సమాచారం. ఆమె ఆన్లైన్ వ్యాపారం, అంతర్జాతీయ ఈ-కామర్స్ విస్తరణను పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం ట్రెంట్ లిమిటెడ్ ఛైర్మన్గా ఉన్న నోయల్ టాటా ఈ ఏడాది నవంబర్లో పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. దీంతో ఈ మార్పు చాలా ముఖ్యమైనదిగా మారింది. అయితే, మాయా టాటా నియామకంపై ట్రెంట్ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఎవరీ మాయా టాటా:
1989లో ముంబైలో జన్మించిన మాయా టాటా, యూకేలోని వార్విక్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత లండన్లో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. ఆమె రతన్ టాటా మార్గదర్శకత్వంలో టాటా గ్రూప్లో తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. టాటా డిజిటల్లో చేరకముందు, ఆమె టాటా క్యాపిటల్ వారి టాటా ఆపర్చునిటీస్ ఫండ్ లో పనిచేశారు.
నోయెల్ టాటా ముగ్గురు పిల్లలు టాటా సన్స్ టాటా ట్రస్ట్స్లో మెజారిటీ వాటాదారులుగా ఉన్నారు. వారు వివిధ అనుబంధ.. చిన్న ట్రస్టుల బోర్డులలో సభ్యులుగా ఉన్నారు. నెవిల్ సర్ దొరబ్జీ టాటా ట్రస్ట్ బోర్డులో కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నారు. నివేదికల ప్రకారం.. ఇటీవల కంపెనీ నష్టాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన నోయెల్ టాటా, టాటా డిజిటల్పై దృష్టి సారిస్తున్న తరుణంలో మాయా టాటా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ పరిస్థితులలో.. ఆయన తన కుమార్తెను ఇప్పటికే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్న కంపెనీకి మార్చాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా ఉంది. మాయా సోదరుడు నెవిల్ టాటా ప్రస్తుతం ట్రెంట్ వారి స్టార్ బజార్ వ్యాపారాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆయన సోదరి టాటా గ్రూప్ హోటల్ వ్యాపారానికి బాధ్యత వహిస్తున్నారు.
ట్రెంట్ లిమిటెడ్కు వెస్ట్సైడ్ ఒక కీలకమైన వ్యాపార విభాగం. ఈ బ్రాండ్ కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో సుమారు 40శాతం వాటాను అందిస్తుంది. ఏటా సుమారు 50 కొత్త వెస్ట్సైడ్ స్టోర్లను ప్రారంభించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఒక్క 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే.. ఇది 53 కొత్త స్టోర్లను ప్రారంభించింది.ఇటీవల, యూఏఈలో తన మొదటి అంతర్జాతీయ స్టోర్ను ప్రారంభించడం ద్వారా వెస్ట్సైడ్ ప్రపంచ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ భారతీయ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ను మరిన్ని దేశాలకు విస్తరించే ప్రణాళికలతో ట్రెంట్ ముందుకు సాగుతోంది.
వెస్ట్సైడ్తో పాటు, ట్రెంట్ జూడియో.. స్టార్ బజార్ వంటి ప్రముఖ రిటైల్ బ్రాండ్లను కూడా కలిగి ఉంది. 2025-26 ఆర్థిక ఏడాది చివరినాటికి కంపెనీ ఆదాయం సుమారు రూ. 19,700 కోట్లుగా అంచనా. ఇది దేశవ్యాప్తంగా 321 నగరాల్లో 1,286 స్టోర్ల నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తోంది.
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