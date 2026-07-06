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రతన్ టాటా అడుగుజాడల్లో.. సోషల్ మీడియాకు దూరం.. బిజినెస్‌లో టాప్ గేర్.. ఎవరీ మాయా టాటా..?

Maya Tata in Tata Group: హంగులు ఆర్భాటాలు ఉండవు.. మీడియాకు.. సోషల్ మీడియాకు చాలా దూరం.. ఆడంబరాలు అనే మాటే ఉండదు. అలాంటి కొత్త జెనరేషన్ నాయకత్వం టాటా గ్రూప్ లో కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది. ఆమె ఎవరో కూదా నోయల్ టాటా కుమార్తె.. రతన్ టాటా మేనకోడలు.. మాయా టాటా.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:43 PM IST
రతన్ టాటా అడుగుజాడల్లో.. సోషల్ మీడియాకు దూరం.. బిజినెస్‌లో టాప్ గేర్.. ఎవరీ మాయా టాటా..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రతన్ టాటా అడుగుజాడల్లో.. సోషల్ మీడియాకు దూరం.. బిజినెస్‌లో టాప్ గేర్.. ఎవరీ మాయా టాటా..?
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