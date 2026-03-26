Medicine Price Hike: పెట్రోల్ తర్వాత మరో బిగ్ షాక్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి 767 రకాల మందుల ధరలు పెంపు.. పెయిన్ కిల్లర్ నుంచి ఇన్సులిన్ వరకు అన్నీ ఖరీదే!

Medicine Price Hike: ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి 767 రకాల మందుల ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్ తోపాటు జ్వరాన్ని తగ్గించే మందులు, ఇన్సులిన్ తో సహా సుమారు 767 కు పైగా ఔషధాల ధరలు ఖరీదుగా మారనున్నాయి. వేటి ధరలు ఎంత పెరగనున్నాయో చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 26, 2026, 02:36 PM IST

Medicine Price Hike: దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజీల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు మరో పిడుగు సామాన్యుల నెత్తిమీద పడబోతోంది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి ఔషధాల ధరలు భారీగా పెరకబోతున్నాయి. సామాన్యులకు అత్యవసరమైన మందుల ధరలు పెరగనున్నాయి. పెయిన్ కిల్లర్స్ మొదలుకుని ..జ్వరాన్ని తగ్గించే మందుల వరకు సుమారు 767 ఔషధాల ధరలు పెంచేందుకు జాతీయ ఫార్మాస్యూటికల్ ధరల నిర్ణాయక అధికారిక సంస్థ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.  ఈ కొత్త ధరలు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అమలులోకి రానున్నాయి.

1. ఎందుకు ఈ ధరల పెంపు?

ప్రతి సంవత్సరం హోల్‌సేల్ ధరల సూచిక (WPI) ఆధారంగా మందుల ధరలను ప్రభుత్వం సవరిస్తుంది. వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ అందించిన గణాంకాల ప్రకారం, 2025లో WPI 0.64956 శాతం పెరిగింది. దీనిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని, కంపెనీలు తమ మందుల గరిష్ట చిల్లర ధరను (MRP) సుమారు 0.65 శాతం వరకు పెంచుకోవడానికి NPPA అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ పెరుగుదలలో జీఎస్టీ (GST) కలపలేదు, కాబట్టి అసలు ధరపై ఈ ప్రభావం నేరుగా ఉంటుంది.

2. ఏయే మందులు ఖరీదైనవి కానున్నాయి? 

జాతీయ అత్యవసర మందుల జాబితా (NLEM)లో ఉన్న సుమారు 767 రకాల మందుల ధరలు పెరగనున్నాయి. వీటిలో మన నిత్య జీవితంలో వాడే ప్రధానమైనవి ఇవే: పెయిన్ కిల్లర్స్: పారాసెటమాల్ వంటి పెయిన్ కిల్లర్స్.

యాంటీబయాటిక్స్: ఇన్ఫెక్షన్ల నివారణకు వాడే మందులు (ఉదా: అజిత్రోమైసిన్).

దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు: మధుమేహం (Diabetes), రక్తపోటు (BP),  గుండె జబ్బులకు వాడే మందులు.

ఇతరాలు: విటమిన్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫెక్షన్ మందులు ఇతర లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్. కోవిడ్-19 చికిత్సలో వాడే కొన్ని మందులతోపాటు స్టెరాయిడ్ల ధరలు కూడా స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

3. యుద్ధం తెచ్చిన ముడిసరుకుల సెగ  

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం ఫార్మా రంగాన్ని కూడా తాకింది. యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా ముడి పదార్థాల (API) సరఫరా దెబ్బతినడం, ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్ ధరలు పెరగడం, రవాణా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఫార్మా కంపెనీలు ఇబ్బందుల్లో పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తయారీదారులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

4. సామాన్యుడిపై ఎంత ప్రభావం ఉంటుంది? 

ప్రభుత్వం ఈ పెంపును  చాలా స్వల్పమనిచెబుతున్నప్పటికీ..  దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతూ ప్రతి నెలా మందులు వాడే కుటుంబాలపై ఇది అదనపు భారమే అవుతుంది. ఒక్కో మందు బిళ్ళపై పెరిగే పైసలు.. నెల మొత్తం మీద కలిపితే బడ్జెట్‌లో మార్పులు తెస్తాయి. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, నిత్యావసరాల ధరలు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయిలో ఉండటంతో సామాన్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

5. వినియోగదారులు జాగ్రత్త వహించాలి!

ధరలు పెరిగినప్పటికీ, ఔషధ తయారీదారులు లేదా రిటైలర్లు నిర్ణయించిన MRP (గరిష్ట చిల్లర ధర) కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్మడం చట్టవిరుద్ధం. NPPA నిబంధనల ప్రకారం, అధిక ధర వసూలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. కాబట్టి వినియోగదారులు మందులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్యాకింగ్ మీద ఉన్న MRPని నిశితంగా చెక్ చేయాలి.  అయితే.. బ్రాండెడ్ మందుల కన్నా..  జెనరిక్ మందులు తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి.. వినియోగదారులు వాటిని ఎంచుకోవడం ద్వారా కొంత మేర ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

