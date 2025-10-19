Meesho IPO: భారతదేశ ప్రముఖ ఈ–కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీషో తన తొలి పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO)కు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) నుంచి ఆమోదం పొందింది. దీని ద్వారా కంపెనీ మార్కెట్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతోంది. ఈ IPO ఇష్యూ దాదాపు రూ. 6,500 కోట్ల నుండి రూ. 7,000 కోట్ల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ IPO ద్వారా సుమారు $480 మిలియన్లు (రూ. 4,250 కోట్లు) సేకరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది కొత్త షేర్ల జారీ ద్వారా జరగనుంది. అదనంగా, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) కింద సుమారు $250-300 మిలియన్ల విలువైన షేర్లు (రూ.2,200-రూ.2,600 కోట్లు)ను విక్రయించనున్నారు.
ఈ OFS ద్వారా పీక్ XV పార్టనర్స్, ఎలివేషన్ క్యాపిటల్, వెంచర్ హైవే, వై కాంబినేటర్ వంటి మీషోలోని ప్రారంభ పెట్టుబడిదారులు తమ వాటాలను విక్రయించనున్నారు. అంతేకాకుండా, ప్రమోటర్లు విదిత్ ఆత్రే, సంజీవ్ బార్న్వాల్ కూడా తమ వాటాలలో కొంత భాగాన్ని విక్రయించనున్నారు.అయితే
మీషో ఇంకా లాభదాయక దశలోకి రాలేదు. కాబట్టి ఈ IPO ద్వారా వచ్చే నిధులను టెక్నాలజీ విభాగం అభివృద్ధి, బ్రాండ్ బిల్డింగ్, అలాగే సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలు కోసం ఉపయోగించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
క్యాపిటల్ మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ SEBIకి నవీకరించిన డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (UDRHP) సమర్పించిన తర్వాత, IPOకి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియకు మరో 30–45 రోజులు పడుతుందని అంచనా. ఆ తర్వాత IPO ప్రారంభం, షేర్ ధరల నిర్ణయం జరుగుతుంది.
Also Read: Gold: ధన్తేరాస్ రోజున లక్ష కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం.. బంగారం ఎంత కొన్నారో చూస్తే కళ్ళు పేలిపోతాయి..!!
మీషో ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
మీషో ప్రస్తుతం లాభాలు నమోదు చేయలేకపోయినా, ఆదాయ వృద్ధి మాత్రం గణనీయంగా ఉంది.
2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం రూ.7,615 కోట్లు కాగా, నష్టం రూ.305 కోట్లుగా నమోదైంది.
2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, నష్టం భారీగా పెరిగి రూ.3,941 కోట్లకు చేరింది.
పన్ను, అసాధారణ అంశాలను మినహాయించి, 2025లో నికర నష్టం రూ.108 కోట్లుగా ఉంది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో, నష్టం రూ. 289 కోట్లుగా నమోదైంది.
Also Read: Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!
ఇటీవల మీషో తన రిజిస్టర్డ్ హెడ్క్వార్టర్స్ను అమెరికా డెలావేర్ రాష్ట్రం నుండి భారత్కు మార్చింది. ఈ మార్పు కారణంగా, ఆర్థిక సంవత్సర ఖర్చులు పెరిగి నష్టాలు కూడా తాత్కాలికంగా పెరిగాయి. మీషో IPO వార్తతో మార్కెట్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. భారత ఈ–కామర్స్ రంగంలో ఇప్పటికే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వంటి దిగ్గజాలతో పోటీ పడుతున్న మీషో, ఇప్పుడు తన IPO ద్వారా పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
కంపెనీ లాభదాయకత సాధించడానికి టెక్నాలజీ, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని యోచిస్తోంది. IPO విజయవంతమైతే, ఇది భారతీయ స్టార్టప్లకు మరో మైలురాయిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook