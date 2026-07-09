/మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ లేఆఫ్స్.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్యాకేజీ..!

Microsoft Layoffs 2026: ప్రస్తుత ఏఐ యుగంలో ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు పరిస్థితి రోజు రోజుకు దారుణంగా తయారవుతోంది. ఏఐతో ఉద్యోగాలకు ఢోకా లేదంటూ పైకి చెబుతున్నా.. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ప్రతిరోజూ ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాయి. రాత్రికి రాత్రే మెయిల్స్ పంపిస్తూ.. ఉద్యోగులను నిర్ధాక్షిణ్యంగా ఇంటికి సాగనంపుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft) మరోసారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన వర్క్ఫోర్స్ నుంచి భారీగా ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. అయితే ఉద్యోగం నుంచి తీసేసిన వారికి కంపెనీ కాస్త ఉపశమనం కలిగించేలా మంచి ప్రకటన చేసింది. వారి కోసం కంపెనీ ఒక సెవరెన్స్ ప్యాకేజీని సిద్ధం చేసింది.
కృత్రిమ మేధస్సు (AI) యుగంలో పెట్టుబడులను పునర్వ్యవస్థీకరించే క్రమంలో మైక్రోసాఫ్ట్ తన ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగులలో సుమారు 2.1 శాతం మందిని.. అంటే దాదాపు 4,800 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ లేఆఫ్స్ ముఖ్యంగా సంస్థకు చెందిన కమర్షియల్ సేల్స్ డివిజన్ , ఎక్స్బాక్స్ (Xbox) గేమింగ్ విభాగాలపై తీవ్రంగా పడింది. అయితే అమెరికాలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన కొంతమంది ఉద్యోగులు 39 వారాల జీతానికి.. అంటే దాదాపు 9 నెలల జీతానికి సమానమైన పరిహారాన్ని అందుకోనున్నారు. ఈ పరిహారం వారి పదవి, కంపెనీలో వారు పనిచేసిన కాలం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఈ తొలగింపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4,800 మంది ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఉద్యోగం పోవడం అనేది ఏ ఉద్యోగికైనా పెద్ద షాక్. కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్తున్న ఎగ్జిట్ ప్యాకేజీ చూస్తే.. బాధితులకు ఇది కొంతవరకు పెద్ద ఉపశమనమనే చెప్పాలి. టెక్ పరిశ్రమలోనే అత్యంత ఉదారమైన పరిహార ప్యాకేజీలలో ఒకటిగా ఇది నిలుస్తోంది. లోని కొంతమంది ఉద్యోగులకు ఏకంగా 39 వారాల (దాదాపు 9 నెలల) బేసిక్ జీతాన్ని పరిహారంగా అందజేయనున్నారు.
ప్యాకేజీ పూర్తి వివరాలు ఇలా..
60 రోజుల పూర్తి వేతనం: ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినా.. మొదటి 60 రోజుల పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ పేరోల్లోనే ఉంటారు. వారికి యథావిధిగా పూర్తి జీతం అందుతుంది.
అదనపు పరిహారం (హోదాని బట్టి): 60 రోజుల పీరియడ్ ముగిసిన తర్వాత ఉద్యోగి కంపెనీలో చేసిన సర్వీస్, వారి లెవెల్ను బట్టి అదనపు డబ్బు అందుతుంది.
లెవెల్ 64 అంతకంటే తక్కువ ఉన్నవారికి: ప్రతి 6 నెలల సర్వీస్కు ఒక వారపు బేసిక్ జీతం లభిస్తుంది.
లెవెల్ 65 నుంచి 67 ఉన్నవారికి: ప్రతి 6 నెలల సర్వీస్కు రెండు వారాల బేసిక్ జీతం లభిస్తుంది.
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్: కంపెనీ తరపున 6 నెలల పాటు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా COBRA కింద మరో ఏడాది పాటు దానిని పొడిగించుకోవచ్చు.
స్టాక్ బెనిఫిట్స్ (షేర్లు): ఉద్యోగుల సర్వీస్ను బట్టి మరో 6 నుంచి 12 నెలల పాటు స్టాక్ వెస్టింగ్ (Stock Vesting) సదుపాయం కొనసాగుతుంది.
ఇతర టెక్ దిగ్గజాలతో పోలిస్తే ఎలా ఉంది..?
ఇటీవల మెటా, సేల్స్ఫోర్స్, ఒరాకిల్ వంటి సంస్థలు కూడా లేఆఫ్స్ ప్రకటించాయి. సేల్స్ఫోర్స్ గరిష్టంగా 30 వారాల జీతాన్ని, ఒరాకిల్ 26 వారాల జీతాన్ని ఇవ్వగా.. మెటా 16 వారాల బేసిక్ జీతాన్ని అందించింది. వీటితో పోలిస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇస్తున్న 39 వారాల గరిష్ట పరిహారం చాలా ఎక్కువ. ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఉద్యోగుల తొలగింపు ఏఐని రీప్లేస్ చేయడం కోసం తీసుకున్న నిర్ణయం కాదని.. మారుతున్న టెక్నాలజీ, కస్టమర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా సంస్థను పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో భాగంగానే ఈ మార్పులు చేస్తున్నట్లు కంపెనీ చీఫ్ పీపుల్ ఆఫీసర్ అమీ కోల్మన్ ఉద్యోగులకు సందేశం పంపించారు.