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మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ లేఆఫ్స్.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్యాకేజీ..!

Microsoft Layoffs 2026: ప్రముఖ టెక్ కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్ మరోసారి భారీగా ఉద్యోగుల కోత పెట్టింది.  4,800 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఉద్యోగాలు కోల్పోయినవారికి బంపర్ సెవెరెన్స్ ప్యాకేజీ (పరిహారం) అందజేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 09, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:09 PM IST
మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ లేఆఫ్స్.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్యాకేజీ..!
Image Credit: Microsoft Layoffs 2026 (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ లేఆఫ్స్.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్యాకేజీ..!
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