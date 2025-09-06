GST Rate cut: 10 కోట్ల మంది పాడి రైతులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. రైతులకే కాదు.. ప్రజలకు కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు..!!

GST Reduction Boosts India's Dairy Industry: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా జీఎస్టీ సంస్కరణలు రైతులకు, వినియోగదారులకు రెండువైపులా లాభాలు చేకూర్చనున్నాయని చెప్పవచ్చు. పాల ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ ఇన్పుట్స్, ఆహార ప్రాసెసింగ్ వస్తువులపై పన్నులు తగ్గించడం వల్ల 10 కోట్లకు పైగా పాడి రైతులు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఎరువుల తయారీలో ఉండే విలోమ సుంక సమస్య పరిష్కారమవడంతో, రైతులకు అధిక ధరల భారముండదనే చెప్పాలి. ఈ నిర్ణయం విత్తే కాలంలో రైతులకు అవసరమైన ఇన్పుట్స్ సకాలంలో అందేలా సహాయపడుతుంది.
పాడి పరిశ్రమ పరంగా చూస్తే, ఆల్ట్రా హై టెంపరేచర్ (UHT) పాలు, ప్రీ-ప్యాకేజ్డ్ పనీర్లపై జీఎస్టీ 5 శాతం నుంచి సున్నాకు తగ్గించింది. వెన్న, నెయ్యి, జున్ను, కండెన్స్డ్ మిల్క్, పాల ఆధారిత పానీయాలపై పన్ను 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించింది. ఐస్క్రీమ్పై 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింపు జరిగింది. పాల క్యాన్లపై కూడా 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి జీఎస్టీ తగ్గడంతో, ఉత్పత్తులు మరింత సరసమైన ధరలకు మార్కెట్లో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
అయితే కేంద్రం తీసుకువచ్చిన ఈ సంస్కరణలను ప్రముఖ బ్రాండ్లు స్వాగతించాయి. అమూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జయేన్ మెహతా మాట్లాడుతూ, 36 లక్షల రైతు కుటుంబాల తరపున ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మదర్ డెయిరీ ఎండీ మనీష్ బండ్లిష్ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రగతిశీల సంస్కరణగా అభివర్ణించారు. మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ లిమిటెడ్ సీఈఓ కె.రత్నం అయితే, ఇది పరిశ్రమలో ఆవిష్కరణలకు దారి తీస్తుందని, రైతుల లాభాలను పెంచుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
పాల ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల రైతులకు అదనపు ఆదాయం వస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు, ఒక లీటర్ యూహెచ్టీ పాలపై పన్ను పూర్తిగా తొలగిపోవడంతో, రైతులు లీటర్కు రూ.2-3 వరకు అదనంగా సంపాదించే అవకాశం ఉంది. అలాగే, నెయ్యి ధరలు కిలోకు రూ.35-40 వరకు తగ్గుతాయని ఇండియన్ డెయిరీ అసోసియేషన్ చైర్మన్ ఆర్.ఎస్. సోధి పేర్కొన్నారు. దీని ఫలితంగా వినియోగదారులు తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు పొందడమే కాకుండా, మార్కెట్లో డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది.
ఈ తగ్గింపులు కేవలం వినియోగదారులకే కాకుండా రైతులకు కూడా లాభదాయకం కానున్నాయి. ప్యాకేజ్డ్ ఉత్పత్తులపై డిమాండ్ పెరగడం వల్ల అసంఘటిత రంగం నుంచి సంఘటిత రంగానికి మార్పు వేగవంతం అవుతుందని చెప్పవచ్చు. దీంతో పరిశ్రమలో పారదర్శకత పెరిగి, రైతులకు సరైన ధరలు అందే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాల ఉత్పత్తిదారుగా ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 239 మిలియన్ టన్నుల పాల ఉత్పత్తి సాధించి, ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో 24 శాతం వాటాను దక్కించుకుంది. పాల పరిశ్రమ దేశ జిడిపిలో 5.5 శాతం వాటా కలిగి, రూ.12.21 లక్షల కోట్ల విలువను సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో జీఎస్టీ తగ్గింపులు పరిశ్రమను మరింత బలోపేతం చేసి, భారత పాడి ఉత్పత్తుల పోటీతత్వాన్ని దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెంచుతాయని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
దీపావళి సీజన్లో ఈ జీఎస్టీ తగ్గింపులు వినియోగదారులకు ఆర్థిక ఉపశమనం కల్పిస్తాయి. పండుగ సమయంలో సరసమైన ధరల్లో నాణ్యమైన పాల ఉత్పత్తులు లభించడం గృహ వినియోగాన్ని పెంచుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా, ఈ సంస్కరణలు రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
