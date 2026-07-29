/సిరిసిల్లా గురుకులాల్లో ఉచిత ఇంటర్ విద్య.. ఎగ్జామ్ లేకుండానే స్పాట్ అడ్మిషన్లు..!!

MJP Gurukul Spot Admissions 2026: పదవ తరగతి పూర్తి చేసి, ఉచితంగా చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఒక గొప్ప అవకాశం ఉంది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే తెలంగాణ బీసీ సంక్షేమ గురుకుల విద్యాసంస్థలు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో మిగిలి ఉన్న సీట్లను భర్తీ చేయనున్నాయి. ఈ సంవత్సరం, ఎంపీసీ.. బైపీసీ గ్రూపులలో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను భర్తీ చేయడానికి అధికారులు ప్రత్యేక స్పాట్ అడ్మిషన్లను నిర్వహిస్తున్నారు. పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష లేకుండా నేరుగా సీట్లను కేటాయిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేద విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఉచిత విద్యను అందించడమే ఈ గురుకుల విద్యాసంస్థల ప్రాథమిక లక్ష్యం. అర్హులైన విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి నేరుగా కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు. చదువుపై ఆసక్తి ఉండి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ గురుకుల విద్య ఒక ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందిస్తుంది. ఈ సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పారదర్శకంగా పూర్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎంజేపీ గురుకుల స్పాట్ అడ్మిషన్ 2026 ద్వారా, విద్యార్థులు ఎలాంటి ఫీజులు చెల్లించకుండా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించవచ్చు.
సిరిసిల్లలో స్పాట్ అడ్మిషన్ వివరాలు:
ఈ అడ్మిషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఖరారు చేశారు. ఆసక్తితో పాటు అర్హత ఉన్న విద్యార్థులు సిరిసిల్లలోని ఎంజేపీ తెలంగాణ బీసీ వెల్ఫేర్ గురుకుల పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఉన్న జిల్లా కోఆర్డినేటర్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించాలి. అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఉదయం 10:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది. విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి అక్కడికి చేరుకుని, తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా, అక్కడికక్కడే సీట్లను కేటాయించే వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉంది. ఎంపీసీ (MPC)లో బాలికల విభాగంలో 30 సీట్లు, బైపీసీ (BYPC)లో 29 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఎంపీసీ (MPC)లో బాలుర విభాగంలో 16 సీట్లు,బైపీసీ (BYPC)లో 66 సీట్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. సీఈసీ (CEC) గ్రూపులో సీట్లు అందుబాటులో లేవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. సైన్స్ విభాగంలో చదవాలనుకునే విద్యార్థులు మాత్రమే అడ్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. సీట్ల సంఖ్య చాలా పరిమితంగా ఉన్నందున, విద్యార్థులు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అక్కడికి చేరుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
MJP గురుకుల ప్రవేశం: ప్రవేశానికి కావలసిన పత్రాలు:
స్పాట్ అడ్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులు తమతో పాటు కొన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లను తీసుకురావాలి. వారి వద్ద 10వ తరగతి మార్క్ మెమో, బదిలీ సర్టిఫికేట్, స్టడీ సర్టిఫికేట్, కుల ధృవీకరణ పత్రం ఉండాలి. వారు తమ ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం.. అనేక పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలను కూడా తీసుకురావాలి. సర్టిఫికేట్లను సరిగ్గా పరిశీలించిన తర్వాతే ప్రవేశం ఖరారు చేస్తారు. BC విద్యార్థులకు.. 10వ తరగతిలో 450 కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా, మెరిట్, రిజర్వేషన్ ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు పారదర్శకంగా జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ గురుకులంలో మంచి విద్య, ఉచిత భోజనం వసతి లభిస్తాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు. పేద విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
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