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సిరిసిల్లా గురుకులాల్లో ఉచిత ఇంటర్ విద్య.. ఎగ్జామ్ లేకుండానే స్పాట్ అడ్మిషన్లు..!!

Free Intermediate Education Telangana: పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష లేకుండా నేరుగా సీట్లను కేటాయిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేద విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఉచిత విద్యను అందించడమే ఈ గురుకుల విద్యాసంస్థల ప్రాథమిక లక్ష్యం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:39 PM IST
సిరిసిల్లా గురుకులాల్లో ఉచిత ఇంటర్ విద్య.. ఎగ్జామ్ లేకుండానే స్పాట్ అడ్మిషన్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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