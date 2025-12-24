English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Mobile Recharge Increase: న్యూఇయర్‌లో మొబైల్ యూజర్లకు భారీ షాక్..20 శాతం పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..ఎందుకో తెలుసా?

Mobile Recharge Increase: న్యూఇయర్‌లో మొబైల్ యూజర్లకు భారీ షాక్..20 శాతం పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..ఎందుకో తెలుసా?

Mobile Recharge Increase 2026: కొత్త సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ సామాన్యుడిపై మరో ఆర్థిక భారం పడనుంది. దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీలు రీఛార్జ్ టారిఫ్ ధరలను భారీగా పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. 16 శాతం నుండి 20 శాతం వరకు ధరల పెంపు ఉండవచ్చని సమాచారం. 2026 జనవరి ప్రారంభంలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 24, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

Christmas 2025: క్రిస్మస్‌కు హైదరాబాద్‌లో తప్పకుండా చూడాల్సిన 5 చర్చిలు ఏవో తెలుసా..!
5
Hyderabad Christmas
Christmas 2025: క్రిస్మస్‌కు హైదరాబాద్‌లో తప్పకుండా చూడాల్సిన 5 చర్చిలు ఏవో తెలుసా..!
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Oneplus Turbo
Oneplus Turbo: వన్‌ప్లస్ న్యూ మొబైల్.. 9,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
6
Silver Countries
Top 5 Silver Reserves: వెండి జిగేల్.. ఈ 5 దేశాలు టాప్‌.. ఇండియా స్థానమెంతో తెలుసా..?
Copper Price: బంగారం కాదు, వెండి అంతకన్నా కాదు.. మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు ఈ లోహమే కింగ్‌..!!
5
Gold
Copper Price: బంగారం కాదు, వెండి అంతకన్నా కాదు.. మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు ఈ లోహమే కింగ్‌..!!
Mobile Recharge Increase: న్యూఇయర్‌లో మొబైల్ యూజర్లకు భారీ షాక్..20 శాతం పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు..ఎందుకో తెలుసా?

Mobile Recharge Increase 2026: కొత్త సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ సామాన్యుడిపై మరో ఆర్థిక భారం పడనుంది. దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం కంపెనీలు రీఛార్జ్ టారిఫ్ ధరలను భారీగా పెంచేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. 16 శాతం నుండి 20 శాతం వరకు ధరల పెంపు ఉండవచ్చని సమాచారం. 2026 జనవరి ప్రారంభంలోనే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏ ప్లాన్ ధర ఎంత పెరగొచ్చు? (అంచనా)
టెలికాం వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఒక్కో రీఛార్జ్‌పై దాదాపు రూ. 60 నుండి రూ. 100 వరకు అదనపు భారం పడనుందట. ప్రముఖ కంపెనీల ప్రస్తుత, పెరగబోయే ధరల అంచనా ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

కంపెనీ ప్లాన్ వివరాలు ప్రస్తుత ధర పెరగబోయే ధర (అంచనా)
ఎయిర్‌టెల్ 28 రోజులు (బేసిక్ 5G) ₹319 ₹419
జియో 28 రోజులు (బేసిక్) ₹299 ₹359
జియో 28 రోజులు (5G ప్లాన్) ₹349 **₹429
వొడాఫోన్ ఐడియా 28 రోజులు (1GB/రోజు) ₹340 ₹419
వొడాఫోన్ ఐడియా 56 రోజులు (2GB/రోజు) ₹579 ₹699

ధరల పెంపునకు కారణం ఏంటి?
ప్రముఖ మార్కెట్ రీసెర్చ్ సంస్థ మోర్గాన్ స్టాన్లీ నివేదిక ప్రకారం.. టెలికాం కంపెనీలు తమ ఒక్కో వినియోగదారుడి నుండి వచ్చే సగటు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. 5G నెట్‌వర్క్ విస్తరణ కోసం చేసిన భారీ పెట్టుబడులను తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి టారిఫ్ ధరల పెంపు అనివార్యమని కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి.

వినియోగదారులకు సూచన
ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్‌పెయిడ్, డేటా ప్లాన్ల ధరలన్నీ ఒకేసారి పెరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ధరలు పెరగకముందే దీర్ఘకాలిక ప్లాన్లతో రీఛార్జ్ చేసుకోవడం ద్వారా కొంత కాలం పాటు ఈ అదనపు భారం నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

Also Read: 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..జీతాల పెంపు అప్పటి నుంచే..ఎంత శాతం పెరుగుతుందంటే?

Also Read: January 2026 Holidays: జనవరిలో సెలవుల జాతర..13 రోజులు సెలవులే సెలవులు..పండగలతో ఫుల్ ఎంజాయ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

mobile recharge increasemobile recharge increase 2026mobile recharge cost increasemobile recharge alertMobile Recharge

Trending News