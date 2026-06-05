/Tariff Price Hike: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ షాక్‌? భారీగా పెరగనున్న రీచార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు

Tariff Price Hike: ఇప్పటికే అన్నీ ధరలు పెరిగిపోతుండడంతో సామాన్య ప్రజలు బతకలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పెట్రోల్, డీజిల్తోపాటు గ్యాస్ ధరలు పెరుగుతున్న వేళ ప్రజల నెత్తిపై మరో భారీ భారం పడబోతున్నది. జీవితంలో నిత్యావసరంగా మారిన మొబైల్ ఫోన్కు సంబంధించిన ధరలు భారీగా పెరగనున్నాయి. టెలికామ్ సంస్థలు భారీగా తమ టారిఫ్ చార్జీల ధరలు పెంచబోతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. మొబైల్ రీఛార్జ్ల భారం పెద్ద ఎత్తున పడబోతుందనే వార్తతో మొబైల్ఫోన్ వినియోగదారుల్లో ఆందోళన ఏర్పడింది.
టెలికాం వినియోగదారులకు త్వరలోనే భారీ షాక్ తగలబోతున్నది. మరోసారి మొబైల్ రీఛార్జ్ల భారం పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. రానున్న మూడు నుంచి ఆరు నెలల్లో టెలికాం సంస్థలు తమ రీఛార్జ్ ధరలను పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. టారిఫ్లను సుమారు 10 శాతం మేర పెంచే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మార్కెట్ విశ్లేషకులు, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. టారిఫ్ ఛార్జీల పెంపుపై యాక్సిస్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గౌరవ్ మల్హోత్రా స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో 15 నుంచి 20 శాతం చొప్పున భారీగా టారిఫ్ ధరలు పెంచగా.. ఈసారి ఆ స్థాయిలో లేకపోయినా భారీగానే పెరగనున్నాయని చెప్పారు. ఈసారి పరిమిత స్థాయిలో ధరల సవరణ ఉండే అవకాశం ఉందని ఓ ఆంగ్ల ప్రధాన మీడియాతో పంచుకున్నారు.
టారిఫ్ ధరల పెంపుతోనే టెలికాం రంగంలో ఆదాయ వృద్ధిపై ఆధారపడడం లేదని యాక్సిస్ క్యాపిటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గౌరవ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. అధిక డేటా ప్రయోజనాలు, 5జీ సేవలు, ప్రీమియం ప్లాన్లపై వినియోగదారులు దృష్టిసారిస్తుండడంతో వారి నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయం సహజంగానే పెరుగుతోందని వివరించారు. టారిఫ్ పెంపు లేకుండానే ఏఆర్పీయూ ఏటా 4 నుంచి 5 శాతం మేర పెరుగుతోందని చెప్పారు. ధరలు పెరుగుతున్నా వినియోగదారుల నుంచి వ్యతిరేకత లేకపోవడంతో టెలికామ్ సంస్థలు ఛార్జీల పెంపుపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. 5జీ సేవల వినియోగం పెరగడం, అధిక విలువ కలిగిన ప్లాన్లకు మారుతున్న కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతుండడంతో టెలికాం కంపెనీలకు ఆదాయం పెరుగుతోంది. దీంతో భారీ ధరల పెంపు ప్రభావం వినియోగదారులపై కనిపించడం లేదని విశ్లేషకులు గౌరవ్ మల్హొత్రా పేర్కొన్నారు.
బ్రోకరేజ్ సంస్థలు కూడా టారిఫ్ ఛార్జీలు భారీగా పెరగనున్నాయిని అంచనా వేశాయి. టెలికాం టారిఫ్ల పెంపుపై బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఇప్పటికే తెలిపారు. జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి ప్రధాన సంస్థలు 10 నుంచి 15 శాతం వరకు టారిఫ్లను పెంచవచ్చని జెఫరీస్ వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. టారిఫ్ ఛార్జీల పెంపుపై కొన్నాళ్లుగా వార్తలు వస్తున్నా ఇప్పటివరకు ఏ టెలికాం సంస్థ ధరల పెంపును ప్రకటించలేదు. టారిఫ్ ఛార్జీలు పెంచాలంటే టెలికాం కంపెనీలు, మార్కెట్ పరిస్థితులు, పోటీ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు.