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Tariff Price Hike: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ షాక్‌? భారీగా పెరగనున్న రీచార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు

Mobile Recharge Tariff Hike: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ షాక్‌ తగలనుంది. ఇప్పటికే భారీగా ఉన్న రీచార్జ్‌ ప్లాన్లు మరింత ఖరీదు కానున్నాయి. త్వరలో పెద్ద ఎత్తున మొబైల్‌ రీచార్జ్‌ ప్లాన్‌ ధరలు పెరగనున్నాయని తెలుస్తోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 05, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:25 PM IST
Tariff Price Hike: మొబైల్‌ వినియోగదారులకు భారీ షాక్‌? భారీగా పెరగనున్న రీచార్జ్‌ ప్లాన్ల ధరలు
Image Credit: Mobile Recharge Tariff Price Hike

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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