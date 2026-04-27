Modi Gen Z: భారత రాజకీయాల్లో ఒకప్పుడు కుల సమీకరణాలు.. ప్రాంతీయ వాదం ఓట్లను శాసించేవి. కానీ, రాబోయే 2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వీటన్నింటినీ పక్కకు నెట్టి జనరేషన్ గ్యాప్ అనే కొత్త అంశం తెరపైకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా జెన్ జీ అని పిలిచే 1997 నుంచి 2012 మధ్య పుట్టిన యువత, దేశ రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే స్థాయికి చేరుకుంది. పలు దేశాల్లో నిరసనలు, పోరాటాలతో ప్రభుత్వాలను గద్దె దించిన చరిత్ర ఉన్న ఈ తరం.. ఇప్పుడు భారత్లో ఎలాంటి ప్రకంపనలు సృష్టించబోతోంది? 2029లో నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి ఇది ఎదురుకాబోయే అతిపెద్ద లిట్మస్ టెస్ట్ అని విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
భారత రాజకీయాల్లో దాదాపు 12 ఏళ్ల క్రితం ఒక భారీ నాయకత్వ మార్పు జరిగింది. 2014లో నరేంద్ర మోదీ అధికారంలోకి రావడానికి అప్పట్లో మిల్లెనియల్స్ (1981-1996 మధ్య పుట్టినవారు) ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. అప్పట్లో వారు యూపీఏ పాలనలోని కుంభకోణాలతో విసిగిపోయి, మార్పు కోసం మోదీకి పట్టం కట్టారు. 2014లో మూడో వంతుగా ఉన్న ఈ ఓటర్లు, 2019 నాటికి 40 శాతానికి పెరిగి మోదీకి అఖండ మెజారిటీని అందించారు.
కానీ.. 2024 ఎన్నికల నుంచి సీన్ మారుతూ వస్తోంది. 2024లో సుమారు 9 కోట్ల మంది జెన్ జీ ఓటర్లు మొదటిసారి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. వీరి ప్రభావం వల్లనే ఎన్డీయే మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చినా.. గతంతో పోలిస్తే మెజారిటీ తగ్గడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఇక 2029 నాటికి భారత జనాభా 151 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా. పీడబ్ల్యూసీ నివేదిక ప్రకారం.. అప్పటికి మిల్లెనియల్స్, జెన్ జీలు కలిసి 91 కోట్లకు చేరుకుంటారు. ఇందులో జెన్ జీ తరం వారే దాదాపు 43 నుంచి 47 శాతం ఓటర్లుగా ఉండబోతున్నారు. అంటే.. రేపు దేశ ప్రధాని ఎవరో నిర్ణయించేది ఈ డిజిటల్ నేటివ్స్ మాత్రమే అని చెప్పాలి.
జెన్ జీ తరం ఓటర్ల మనస్తత్వం మునుపటి తరాల కంటే పూర్తిగా భిన్నం. వీరు కళ్లు తెరిచినప్పటి నుంచి మోదీ పాలనను మాత్రమే చూస్తూ పెరిగారు. వీరికి అంతకుముందున్న కాంగ్రెస్ హయాం నాటి పరిస్థితులు, స్కామ్లు కేవలం చదివిన వార్తలే తప్ప అనుభవించినవి కావు. అందుకే వీరు బీజేపీని ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా, ఒక స్థిరపడిన వ్యవస్థ గా చూస్తున్నారు. వ్యవస్థలో లోపాలు కనిపిస్తే ప్రశ్నించే తత్వమే ఈ తరం బలం అని చెప్పక తప్పదు. వీరికి పార్టీల పట్ల గుడ్డి భక్తి ఉండదు. వీరు కోరుకునేది కేవలం ఫలితాలు. జెన్ జీ ఓటర్లు కేవలం భావోద్వేగాలతో ఓటు వేసేవారు కాదు. వీరు డేటాను చూస్తారు. తమ జేబులను చూసుకుంటారు. పలు నివేదికలు ఈ తరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
పిరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ప్రకారం, భారత్లో చదువుకున్న యువతలో నిరుద్యోగిత రేటు గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఏటా లక్షల మంది పట్టభద్రులు బయటకు వస్తున్నా, వారి నైపుణ్యాలకు తగ్గ ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదు. అంతేకాదు ఒకప్పుడు మధ్యతరగతి యువతకు ఆశాదీపంగా ఉన్న ఐటీ రంగం ఇప్పుడు మందగించింది. విదేశీ అవకాశాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా వంటి దేశాల్లో వీసా నిబంధనలు కఠినతరం కావడం వీరిని నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మరోవైపు పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం, తక్కువ వేతనాలు, ఆర్థిక భద్రత లేకపోవడం వీరిలో అసంతృప్తిని పెంచుతున్నాయి. ప్రభుత్వం చెబుతున్న గిగ్ ఎకానమీ టెంపరరీ జాబ్స్ లో గౌరవం, భద్రత లేవని ఈ తరం బలంగా నమ్ముతోంది.
ఒకప్పుడు రాజకీయ ప్రచారం అంటే గోడల మీద రాతలు, పెద్ద పెద్ద సభలు. కానీ జెన్ జీకి రాజకీయం అంటే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కంటెంట్. వీరు వార్తల కోసం పత్రికలు చదవరు, టీవీలు చూడరు. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్, ఎక్స్ ద్వారానే రాజకీయ అవగాహన పొందుతారు. సోషల్ మీడియాలో ఒకే అంశాన్ని పది కోణాల్లో చర్చించే అవకాశం ఉండటంతో, ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే ప్రకటనల కంటే గ్రౌండ్ లెవల్ వాస్తవాలకే వీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకుల కంటే, తమకు నచ్చిన యూట్యూబర్లు లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు చేసే విశ్లేషణలనే వీరు ఎక్కువగా నమ్ముతారు. ఇది పార్టీల కంట్రోల్లో లేని ప్లాట్ఫారమ్ కావడంతో అధికార పక్షానికి ఇది ఒక సవాలుగా మారింది.
ది పయనీర్ పత్రిక విశ్లేషణ ప్రకారం, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని జెన్ జీ ఓటర్లు పెర్ఫార్మెన్స్ డ్రివెన్ పాలిటిక్స్ ను కోరుకుంటున్నారు. అంటే, రోడ్లు బాగున్నాయా? డిజిటల్ పేమెంట్స్ అవుతున్నాయా? వంటి సౌకర్యాలను చూసి గతంలో ఓటు వేశారు. అయితే, అజంతా వంటి జర్నలిస్టులు తమ వ్యాసాల్లో పేర్కొన్నట్లు.. కేవలం సౌకర్యాలు ఉంటే సరిపోదు, తమ వ్యక్తిగత ఎదుగుదల కూడా ఉండాలని ఈ తరం భావిస్తోంది. దేశం అభివృద్ధి చెందుతోంది సరే.. నా జీతం ఎందుకు పెరగడం లేదు? నాకు సొంత ఇల్లు ఎప్పుడు వస్తుంది? అనే ప్రశ్నలే 2029లో ఓటును డిసైడ్ చేయబోతున్నాయి.
వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అనే పోలిక కంటే, మాకు మంచి చేసింది ఎవరు? అనే ప్రశ్నకే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. జెన్ జీ ఓటు గతం మీద ఆధారపడి ఉండదు, అది కేవలం భవిష్యత్తు భరోసా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. డిజిటల్ ఇండియా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి అంశాల్లో మోదీ సర్కార్ సాధించిన ఫలితాలు ఈ తరంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పెరిగిన నిరుద్యోగం, పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యత్యాసాలను గనుక ప్రభుత్వం అరికట్టలేకపోతే, అదే యువత ప్రో-ఇంకంబెన్సీ నుంచి యాంటీ-ఇంకంబెన్సీ కి మారడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు. జెన్ జీ అనేది కేవలం ఒక తరం మాత్రమే కాదు, అది ఒక మైండ్సెట్ . వీరు దేనికీ సులభంగా ఇంప్రెస్ కారు. సహజీవనం నుంచి కెరీర్ వరకు దేన్నైనా త్వరగా వదులుకోగల లక్షణం ఉన్న వీరు, రాజకీయ పార్టీల విషయంలో కూడా అంతే కఠినంగా ఉంటారు.
Also Read: Live In Relationship: ఇష్టపడి కలిసి ఉండి.. విడిపోతే కేసు పెడతారా? సహజీవనంపై సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటీ..?
2029 నాటికి మోదీ సర్కార్కు తన పనితీరును నిరూపించుకోవడానికి ఇంకా మూడేళ్ల సమయం ఉంది. ఒకవేళ ఈ తరం ఆశించిన విధంగా ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక భద్రత కల్పించగలిగితే మోదీ హ్యాట్రిక్ రికార్డును మించి దూసుకుపోతారు. లేనిపక్షంలో.. చరిత్రలో జెన్ జీ సృష్టించిన అనేక విప్లవాల్లో భారత ఎన్నికల ఫలితం కూడా ఒకటిగా నిలిచిపోతుంది. కాబట్టి, 2029 రాజకీయం కేవలం నినాదాల మీద కాదు.. నికరమైన ఫలితాల మీద నడవబోతోందని చెప్పాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.