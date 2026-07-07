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రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. ఉచితంగా మొబైల్ ఇస్తున్న మోదీ సర్కార్.. !!

Fact Check: ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో సారాంశం ఏంటంటే.. ఫ్రీగా స్మార్ట్ ఫోన్లు అందించే స్కీమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నిజంగానే భారత ప్రధాని మోదీ ఈ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడారా? వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో వెనకున్న అసలు నిజం ఏంటో ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:34 PM IST
రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. ఉచితంగా మొబైల్ ఇస్తున్న మోదీ సర్కార్.. !!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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