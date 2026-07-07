/రేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు.. ఉచితంగా మొబైల్ ఇస్తున్న మోదీ సర్కార్.. !!

Fact Check: సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఆన్ లైన్ లో వార్తలు తెలుసుకునేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రపంచంలో ఏ మూలన.. ఏం జరిగిన క్షణాల్లో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి. అసలు విషయాలే కాదు ఫేక్ న్యూస్ కూడా ఎక్కువగా సర్క్యూలేట్ అవుతున్నాయి. ఆ వార్తలు నిజమా.. కాదా అని ఆలోచించకుండానే చాలా మంది వాటిని షేర్ చేస్తున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో వీడియోలు.. ఆడియోలను ఎడిట్ చేసి.. వాస్తవానికి విరుద్ధంగా కథనాలను జోడించి వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ ఫేక్ న్యూస్ లు మరింత ఎక్కువగా అయ్యాయి. అలా వైరల్ చేస్తున్న వార్తల్లో నిజం ఎంత.. తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంటుంది. తాజాగా అలాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో సాక్ష్యాత్తూ భారత ప్రధాని మోదీ ఫ్రీ మొబైల్ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇందులో వాస్తవం ఎంత తెలుసుకుందాం.
ఈ వైరల్ వార్త వెనకున్న అసలు నిజమేంటీ?
ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు ఉచితంగా స్మార్ట్ ఫోన్లు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు ఈ వీడియోలో ఉంది. ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు ఉన్నవారితోపాటు కుటుంబంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉన్నవారు కూడా ఈ స్కీముకు అర్హులు అంటూ పేర్కొన్నారు. ఈ వార్త వెనకున్న అసలు నిజాన్ని PIB ఛేదించింది. వైరల్ అవుతున్న వీడియో అవాస్తవమని కొట్టిపారేసింది. ఈ విషయాన్ని పీఐబీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా తెలిపింది. ఈ వీడియోతోపాటు ఉన్న క్యాప్షన్ లో ఫ్రీ మొబైల్ ఫోన్లు ఇస్తామని చెప్పే వీడియోల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పిఐబీ తెలిపింది. ఈ వీడియోను గవ్ట్ ఎడ్జ్ అనే ఫేస్ బుక్ పేజీకి చెందిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోను ఎడిట్ చేసి తప్పుడు వాదనతో సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసినట్లు వెల్లడి అయ్యింది. సంబంధిత కీవర్డ్స్ తో గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న వీడియోగా తేలింది. ఈ వీడియోను ఎడిట్ చేసి వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సర్య్కూలేట్ చేస్తున్నట్లు పిఐబీ తేల్చింది. ఇలాంటి వార్తల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
फेसबुक पेज 'GovtEdge' द्वारा साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के AI जनित वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र के आधार कार्ड धारकों को फ्री स्कूटी दी जा रही है। #PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
⚠️ कृपया… pic.twitter.com/AzqcttmY56
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 6, 2026
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