MSME: వ్యాపారులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. MSME రిజిస్ట్రేషన్‌తో ఇన్ని లాభాలా? Udyamలో ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలుసా?

MSMEs Major Benefits: వ్యాపారస్తులకు ఇది నిజంగా బంగారంలాంటి వార్త. ఎందుకంటే దేశంలో MSME దేశ జీడీపీలో కీలకపాత్ర పోషిస్తూ.. 11 కోట్ల మందికిపైగా ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ ద్వారా నమోదిత MSMEలకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు అందిస్తోంది. అయినప్పటికీ చాలా మంది వ్యాపారులు అందులో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవడం లేదు. దీంతో ఉద్యమ్ ప్రయోజనాలు వినియోగించుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 23, 2026, 11:44 AM IST

ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే దేశంలో MSME రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఉన్న ఒక వ్యవస్థ. దీన్ని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ జులై 2020లో ప్రారంభించింది. ఇది ఇంతకుముందు ఉద్యోగ్ ఆధార్ మెమోరాండం వ్యవస్థ స్థానంలో పూర్తిగా డిజిటల్, ఆధార్ ఆధారిత, స్వియప్రకటన ప్రక్రియను తీసుకువచ్చింది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రీ..వెంటనే పూర్తవుతుంది. సంస్థ మొత్తం జీవితకాలం పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. 

ఉద్యమ్ కోసం ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం: 

-అధికారిక పోర్టల్‌ udyamregistration.gov.inలోకి లాగిన్ అవ్వాలి. 

-ఇప్పుడు యజమాని, నిర్వహణ భాగస్వామి లేదా  అధీకృత సంతకం చేసేవారి ఆధార్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేయాలి. 

-ఆధార్‌కు అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన OTPతో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. 

-బిజినెస్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. పేరు, పాన్, అడ్రస్, కంపెనీ ప్రారంభ తేదీ, బ్యాంకులు వివరాలు 

-MSME వర్గీకరణ కోసం పెట్టుబడి,  టర్నోవర్ వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి. 

-మీ వ్యాపార కార్యకలాపానికి సంబంధించిన NIC కోడ్ (జాతీయ పారిశ్రామిక వర్గీకరణ)ను సెలక్ట్ చేసుకోండి. 

-ఇప్పుడు ఫారం సబ్‌మిట్ చేయాలి. దీని తర్వాత మీ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్‌ను వెంటనే పొందవచ్చు. 

MSMEల వల్ల కలిగే భారీ బెనిఫిట్స్ గురించి చాలా మంది వ్యాపారులకు తెలియదు..వ్యాపారులు ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చో చూద్దాం: 
 
ప్రభుత్వం చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థ కోసం ఎన్నో స్కీములను తీసుకువచ్చింది. ఈ స్కీములను సక్రమంగా ఉపయోగించడం వల్ల బిజినెస్ డెవలప్ మెంట్ చేసుకునేందుకు సహాయం చేస్తుంది. అయితే ఈ ఎంఎస్ఎంఈల వల్ల వ్యాపారులకు సరైన సమాచారం లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ బెనిఫిట్స్ పూర్తిగా వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు. 

హామీ లేకుండానే లోన్స్ పొందడం: 

సూక్ష్మ, చిన్న తరహా పరిశ్రమల కోసం ఏర్పాటు చేసిన క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ కింద, ఎంఎస్ఎంఈలు ఎలాంటి హామీ లేకుండా రూ. 5 కోట్ల వరకు లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. సూక్ష్మ యూనిట్లకు 85శాతం వరకు, చిన్న సంస్థలకు 75శాతం వరకు హామీ కవరేజ్ ఉంది. అయితే ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది వ్యాపారవేత్తలు ఇప్పటికీ తమ వ్యక్తిగత ఆస్తులను తాకట్టు పెడుతున్నారు.

ఈ స్కీమ్ కింద తీసుకున్న లోన్ ఒకవేళ కొనుగోలుదారు 45 రోజులలోపు చెల్లించకపోతే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్దేశించిన బ్యాంక్ రేటుకు మూడు రెట్ల వడ్డీని వారిపై విధిస్తారు. ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇంత పటిష్టమైన హక్కు ఉన్నప్పటికీ, MSME సమాధాన్ పోర్టల్ అందుబాటులో ఉన్నా, దానిని కొద్దిమంది మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వ కొనుగోళ్లలో రిజర్వేషన్:

-ఎంఎస్ఎంఈల నుండి 25శాతం కొనుగోళ్లు జరగాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది:

-ఎస్సీ/ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలకు 4శాతం,

-మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు 3శాతం.

MSMEలకు ఇవి కూడా లభిస్తాయి:

EMD (ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్) మినహాయింపు,

15శాతంవరకు ధర ప్రాధాన్యత,

ప్రభుత్వ ఇ-మార్కెట్‌ప్లేస్‌పై ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు,

వడ్డీ రేటు రాయితీ: 

ప్రభుత్వ పథకాల కింద MSME రుణాలపై 2శాతం నుండి 5శాతం వరకు వడ్డీ రాయితీ లభిస్తుంది.

MSME వడ్డీ రాయితీ పథకం కింద అదనంగా 2శాతం ఉపశమనం లభిస్తుంది.

దీనివల్ల రుణం మొత్తం ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.

క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ పథకం కింద టెక్నాలజీ అప్‌గ్రేడ్ కోసం సహాయం:

రూ. 1 కోటి వరకు పెట్టుబడిపై 15శాతం సబ్సిడీ.

ఇది చిన్న పరిశ్రమలు కొత్త యంత్రాలు, టెక్నాలజీని స్వీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

పేటెంట్, ట్రేడ్‌మార్క్ ఫీజు మినహాయింపులు:

ఎంఎస్ఎంఈలు పేటెంట్, ట్రేడ్‌మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులపై 50శాతం వరకు తగ్గింపును పొందుతాయి.

ఇది చిన్న వ్యాపారాలు కూడా తమ ఆలోచనలను, బ్రాండ్‌లను రక్షించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ISO సర్టిఫికేషన్

ఖర్చులో 75శాతం వరకు,

గరిష్టంగా రూ. 75,000 వరకు వాపసు

ఇది నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి, విస్తృత మార్కెట్లను చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

ఎగుమతి ప్రోత్సాహం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

MSME ఎగుమతిదారులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను చేరుకోవడానికి ఆర్థిక సహాయం పొందుతారు.

మార్కెట్ అభివృద్ధి సహాయం,

అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శనలు,  వ్యాపార సమావేశాలలో మద్దతు, ఇవి వ్యాపారాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి అవకాశాలను అందిస్తాయి. 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

