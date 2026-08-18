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మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. ఈవీ, సీఎన్‌జీ వెహికల్స్ లైఫ్ మరో 5 ఏళ్లు పొడిగింపు..!!

extend EV commercial vehicle age limit: దేశంలో గ్రీన్ మొబిలిటీని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయానికి రెడీ అయ్యింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సీఎన్జీతో నడిచే కమర్షియల్ వెహికల్స్ లైఫ్ లిమిట్ ను మరో 5 ఏళ్లు పెంచాలని కేంద్రం భావిస్తోంది

Written ByBhoomi
Published: Aug 18, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:33 PM IST
మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. ఈవీ, సీఎన్‌జీ వెహికల్స్ లైఫ్ మరో 5 ఏళ్లు పొడిగింపు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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