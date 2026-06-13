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Modi Govt Scheme: మీ డబ్బును డబుల్ చేసే Modi Govt Scheme..పైసా రిస్క్ లేకుండా కోటీశ్వరులు అవ్వొచ్చు..!!

Post Office Vikas Patra Scheme:  పోస్ట్ ఆఫీస్ పలు ఆర్థిక స్కీమ్స్ ను కూడా ప్రవేశపెడుతోంది.  వీటిలో డబ్బులను పొదుపు లేదా మదుపు చేసేందుకు జనం ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.  అయితే ఈ పోస్టాఫీస్ స్కీముల్లో ఎక్కువగా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ భరోసా ఉన్న నేపథ్యంలోనే ప్రజలు ఈ స్కీముల్లో డబ్బులు దాచుకునేందుకు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 13, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:28 PM IST
Modi Govt Scheme: మీ డబ్బును డబుల్ చేసే Modi Govt Scheme..పైసా రిస్క్ లేకుండా కోటీశ్వరులు అవ్వొచ్చు..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మీ డబ్బును డబుల్ చేసే Modi Govt Scheme..పైసా రిస్క్ లేకుండా కోటీశ్వరులు అవ్వొచ్చు..!
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