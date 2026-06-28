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  • /Modi schemes: మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన అద్భుతమైన స్కీమ్‎లు.. ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 10కోట్ల వరకు లోన్స్.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే..!!

Modi schemes: మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన అద్భుతమైన స్కీమ్‎లు.. ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 10కోట్ల వరకు లోన్స్.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే..!!

Modi schemes: దేశంలోని మోదీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి పూచీకత్తు లేకుండానే లోన్స్ ఇచ్చేందుకు అద్భుతమైన స్కీములను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీముల ద్వారా రూ. 15000 నుంచి 10 కోట్ల వరకు లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. వీటిని ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎవరు అర్హులు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:38 PM IST
Modi schemes: మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన అద్భుతమైన స్కీమ్‎లు.. ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 10కోట్ల వరకు లోన్స్.. ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎలాంటి ష్యూరిటీ లేకుండా రూ. 15,000 నుంచి రూ. 10కోట్ల వరకు లోన్స్..
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