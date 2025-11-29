English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Money Investment Tips: మీ కూతురు పెళ్లికి రూ. 1కోటి రూపాయలు జమ చేయాలంటే.. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఢోకా ఉండదు..!!

Money Investment Tips: మీ కూతురు పెళ్లికి రూ. 1కోటి రూపాయలు జమ చేయాలంటే.. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఢోకా ఉండదు..!!

Rs 1 crore for daughter marriage:   అమ్మాయి పుట్టిందంటే.. కొందరిలో భయం పెరుగుతుంది. అందులోనూ ఇద్దరూ ఆడపిల్లలు అయితే ఇద్దరూ ఆడపిల్లలేనా అనే మాటలు చెవిలో పడుతుంటే బాధగా ఉంటుంది. కానీ ఆడపిల్లలు లేని ఇంటి జీవితం అసంపూర్ణమే. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు అద్రుష్టవంతులు. తల్లిదండ్రులు రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిశితంగా గమనిస్తారు. తల్లిదండ్రులు స్వతంత్రంగా జీవించేందుకు అవసరమైన వాటిని అందిస్తుంటారు. మానసికంగా వారితో ఉంటూ వారికి ఎంతో ధైర్యం చెబుతుంటారు. 

Nov 29, 2025

Money Investment Tips: మీ కూతురు పెళ్లికి రూ. 1కోటి రూపాయలు జమ చేయాలంటే.. ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేయండి.. ఢోకా ఉండదు..!!

Rs 1 crore for daughter marriage:   అమ్మాయి పుట్టిందంటే.. కొందరిలో భయం పెరుగుతుంది. అందులోనూ ఇద్దరూ ఆడపిల్లలు అయితే ఇద్దరూ ఆడపిల్లలేనా అనే మాటలు చెవిలో పడుతుంటే బాధగా ఉంటుంది. కానీ ఆడపిల్లలు లేని ఇంటి జీవితం అసంపూర్ణమే. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు అద్రుష్టవంతులు. తల్లిదండ్రులు రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిశితంగా గమనిస్తారు. తల్లిదండ్రులు స్వతంత్రంగా జీవించేందుకు అవసరమైన వాటిని అందిస్తుంటారు. మానసికంగా వారితో ఉంటూ వారికి ఎంతో ధైర్యం చెబుతుంటారు. ఆడపిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబంతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంటుంది. కానీ ఆడపిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు  అంత ఈజీ కాదు. పెళ్లి చేయాలంటే ఈ రోజుల్లో దాదాపు 50 లక్షలు చేతిలో పట్టుకోవాల్సిందే. అదే ఇంకో 10 నుంచి 15 ఏండ్లు అయితే దాదాపు కోటి రూపాయలు ఉండాలి. ఇప్పటి నుంచి ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభిస్తే కూతురి వివాహం గురించి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. 

కూతురి పెళ్లి అంటే ఎంత ప్లాన్ చేసినా ఖర్చులు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇటీవల ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ నిర్వహించిన ది మనీ షోలో, నైజీరియాలో నివసిస్తున్న.. కాన్పూర్‌కు చెందిన NRI పెట్టుబడిదారుడు రాజేష్ సాహ్ని తన పెట్టుబడి ప్రణాళికలను వివరించారు. ముఖ్యంగా తన కూతురి పెళ్లి కోసం కనీసం రూ. 1 కోటి కూడబెట్టడమే తన ప్రధాన లక్ష్యం అని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక ఆర్థిక అవసరాలు ఎదురుకావచ్చు అని పేర్కొన్నారు.

రాజేష్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అనేక మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో SIPల ద్వారా నెలకు రూ. 90,000 పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ఆయన పోర్ట్‌ఫోలియోలో HDFC ఫ్లెక్సిక్యాప్, HDFC మిడ్ క్యాప్, HDFC మల్టీ క్యాప్, బంధన్ స్మాల్ క్యాప్, కోటక్ కాంట్రా, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫండ్‌లలో రెండు పథకాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు, ఆయన తన SIP మొత్తాన్ని అదనంగా రూ. 30,000 పెంచాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.  అయితే ఈ అదనపు మొత్తాన్ని కొత్త ఫండ్‌లో పెట్టాలా, లేక ఇప్పటికే ఉన్న ఫండ్‌ల్లోనే పంపిణీ చేయాలా అనే సందేహం ఆయనకు ఉంది. అదనంగా తన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ముఖ్యంగా 17,  14 సంవత్సరాల పిల్లల విద్య కోసం  HDFC మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌లో దీర్ఘకాల పెట్టుబడిని కొనసాగించాలని భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 

హెర్క్యులస్ అడ్వైజర్స్ వ్యవస్థాపకుడు,  ఆర్థిక నిపుణుడు ఆదిత్య షా మాట్లాడుతూ.. ముందుగా రాజేష్ తన ఆర్థిక లక్ష్యాలను స్పష్టంగా విభజించుకోవాలని సూచించారు. పిల్లల వివాహం మాత్రమే కాకుండా వారి విద్య, తన రిటైర్మెంట్, ఇతర దీర్ఘకాల అవసరాల కోసం కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి అన్నారు. ఆయన పోర్ట్‌ఫోలియో అనవసరంగా ఎక్కువ ఫండ్‌లలో ఉందని..  ఇది రాబడులను కొంత తగ్గించవచ్చని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఎక్కువ ఫండ్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, మంచి పనితీరు ఉన్న కొద్ది ఫండ్‌లను మాత్రమే కొనసాగించడం ఉత్తమమని సలహా ఇచ్చారు.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

నిపుణులు సూచించిన SIP పంపిణీ ఇలా ఉంది: 

HDFC Flexi Cap – రూ. 30,000

Bandhan Small Cap – రూ 40,000

UTI Nifty Next 50 Index Fund – రూ. 30,000

HDFC Midcap Opportunities – రూ. 20,000

ఈ విధంగా మొత్తం SIP పెట్టుబడి రూ. 1.20 లక్షలకు చేరుతుంది. ఇది లార్జ్, మిడ్,  స్మాల్ క్యాప్ స్టాకుల మధ్య సరైన సంతులనం ఏర్పరుస్తుంది. 8–10 సంవత్సరాల పెట్టుబడి వ్యవధికి ఇది అనువైన కాంబినేషన్ అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. నిపుణుల సూచన ప్రకారం, రాజేష్ తన SIPలను లక్ష్య కాలం వరకు కొనసాగించాలి. కూతురి వివాహానికి దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు మిగిలి ఉండగానే, ఈక్విటీ పెట్టుబడులను క్రమంగా తగ్గిస్తూ, హైబ్రిడ్ లేదా డెట్ ఫండ్‌ల వైపు మార్చడం మంచిదని తెలిపారు. రెండు నుండి మూడు సంవత్సరాల ముందు బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ లేదా స్వల్పకాలిక డెట్ ఫండ్‌లకు మారడం రాబడులను రక్షిస్తుంది. లక్ష్యానికి ఒక సంవత్సరం ముందు పూర్తిగా డెట్ ఫండ్‌లలో ఉండటం లిక్విడిటీని నిర్ధారిస్తుంది.దీంతో మార్కెట్ అస్థిరత ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

రాజేష్ సాహ్ని  క్రమశిక్షణ, పొదుపు సామర్థ్యం, దీర్ఘకాల దృష్టికోణం అతనికి పెద్ద ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో సహాయపడతాయి. నెలకు రూ. 1.2 లక్షల SIP.. సరైన ఆస్తి పంపిణీతో, తన కూతురి పెళ్లి కోసం అవసరమైన రూ. 1 కోటి మొత్తాన్ని సులభంగా కూడబెట్టగలడని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

 

