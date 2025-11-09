English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Money Saving Tips: మీ పిల్లలకు ఈ అలవాట్లు నేర్పించండి.. ఏడాదికి లక్ష రూపాయలు ఆదా పక్కా.. మహిళలు మీరు చేయాల్సింది ఇదే..!!

Money Saving Tips: మీ పిల్లలకు ఈ అలవాట్లు నేర్పించండి.. ఏడాదికి లక్ష రూపాయలు ఆదా పక్కా.. మహిళలు మీరు చేయాల్సింది ఇదే..!!

Money Saving Tips: పిల్లలకు చిన్ననాటి నుంచే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ నేర్పించే బాధ్యత ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిపై ఉంటుంది. కానీ తండ్రి మాట కంటే తల్లి మాట వినేందుకు ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఇష్టపడుతుంటారు. కాబట్టి ఈ బాధ్యత మహిళలపైనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తల్లి బాధ్యతగా పిల్లలకు చిన్న చిన్న అలవాట్లను ఆర్థిక క్రమశిక్షణ రూపంలో నేర్పించినట్లయితే కుటుంబనికి ప్రతి ఏడాది కొన్ని లక్షల రూపాయలు మిగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:42 PM IST

Money Saving Tips: మీ పిల్లలకు ఈ అలవాట్లు నేర్పించండి.. ఏడాదికి లక్ష రూపాయలు ఆదా పక్కా.. మహిళలు మీరు చేయాల్సింది ఇదే..!!

Money Saving Tips: నేటి కాలంలో పిల్లలకు ఏది నచ్చినా వెంటనే కొనిపెట్టే అలవాటు చాలా సాధారణంగా మారిపోయింది. కానీ ఈ అలవాటు వాళ్లకు చిన్నప్పటి నుంచే డబ్బు విలువ తెలియకుండా చేస్తుంది. డబ్బు సంపాదించడం కంటే, దాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించడం, పొదుపు చేయడం నేర్చుకోవడం మరింత ముఖ్యమైన విషయం. అందుకే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు చిన్న వయసులోనే మనీ మేనేజ్‌మెంట్ నేర్పించాలి.

మొదటగా, వారికి అవసరాలు, ఆకాంక్షలు మధ్య తేడా చెప్పడం ప్రారంభించండి. ఉదాహరణకు, స్కూల్ బ్యాగ్ అవసరం అయితే కొత్త డిజైన్ ఉన్న ఖరీదైన బ్యాగ్ కొనడం ఆకాంక్ష. ఈ తేడా వారికి తెలిసినప్పుడు, వారు ప్రతి ఖర్చును ఆలోచించి చేస్తారు. ఇక రెండవది, పిల్లలకు సేవింగ్ కల్చర్ నేర్పించండి. వారానికి లేదా నెలకు ఇచ్చే పాకెట్ మనీ నుంచి కొంత మొత్తాన్ని సేవ్ చేయమని చెప్పండి. చిన్న చిన్న పిగ్గీ బ్యాంక్‌లలో సేవ్ చేయడం ద్వారా వారికి పొదుపు అలవాటు పెరుగుతుంది. వారు సేవ్ చేసిన డబ్బుతో ఏదైనా అవసరమైన వస్తువు కొనుగోలు చేసినప్పుడు, ఆ సంతృప్తి వారిని ఇంకా ప్రోత్సహిస్తుంది.

మూడవది, పిల్లలకు రిస్పాన్సిబిలిటీతో ఖర్చు చేయడం నేర్పించాలి. అంటే డబ్బు అంటే కేవలం ఖర్చు చేయడానికి మాత్రమే కాదని, అది భవిష్యత్తు కోసం ఉపయోగపడే సాధనం అని వారికి అర్థం చేయాలి. ఉదాహరణకు, పుట్టినరోజు గిఫ్ట్‌గా వచ్చిన డబ్బులో కొంత భాగం సేవ్ చేయమని ప్రోత్సహించండి. చిన్న చిన్న పొదుపులు పెద్ద మొత్తంగా మారతాయి. ఇది వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. వారు నెలకు రూ. 500–రూ.1000 సేవ్ చేస్తే, ఏడాదికి సులభంగా రూ. 12,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు. కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు ఇదే అలవాటు పాటిస్తే, ఒక కుటుంబం సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలకంటే ఎక్కువ సేవ్ చేయగలదు.

Also Read: Senior citizens Scheme: వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక భద్రత కావాలా? ఈ ప్రభుత్వ స్కీమ్‌తో నెలకు రూ. 20,000 వరకు ఆదాయం..!!

చివరగా, తల్లిదండ్రులు కూడా తమ స్మార్ట్ స్పెండింగ్ హ్యాబిట్స్ ద్వారా పిల్లలకు ఉదాహరణ కావాలి. మీరు ఎలా ఖర్చు చేస్తారు, ఎలా పొదుపు చేస్తారు అనేది పిల్లలు గమనిస్తారు. కాబట్టి వారు చూసి నేర్చుకునేలా ఉండండి. డబ్బు విలువ నేర్చుకున్న పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా స్వతంత్రులు అవుతారు. చిన్నప్పటి పొదుపు అలవాట్లు పెద్ద జీవిత మార్పులు తీసుకువస్తాయి.

Also Read: Money Saving Tips: పొదుపు చేసే భార్య ఉంటే.. ప్రతి భర్తా లక్కీభాస్కరుడే.. మీ భార్యలో ఈ పొదుపు లక్షణాలు ఉంటే.. మీరు కోటీశ్వరుడు అవ్వడం పక్కా..!!

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

kids financial education telugumoney management for childrenపిల్లల కోసం మనీ మేనేజ్‌మెంట్ చిట్కాలుsmart saving habits for kidsfamily money saving tips

