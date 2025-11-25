Money Saving Tips: మీరు ఈ 20వస్తువులపై ఖర్చు చేయడం మానేస్తే.. నెలకు రూ. 6వేలు ఆదా చేస్తారు..!!

Money Saving Tips: ప్రతి నెల డబ్బును సేవ్ చేయడం చాలా మందికి కష్టంగా అనిపించినా, నిజంగా అది అంత కష్టం కాదు. మనం రోజూ చేసే చిన్న చిన్న ఖర్చులపై కాస్త శ్రద్ధ పెట్టితే, సులభంగా నెలకు రూ. 5,000 నుండి రూ. 6,000 వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. నెలాఖరులో డబ్బు ఎక్కడ ఖర్చైందో అర్థంకాక ఇబ్బంది పడటం సహజమే. ఎందుకంటే ఈ చిన్న వ్యయాలే పెద్ద మొత్తాన్ని తినేస్తాయి. మీరు నెలకు కనీసం రూ. 6,000 వరకు సేవింగ్ చేయాలనుకుంటే, క్రింద ఇచ్చిన 20 దినసరి ఖర్చులను తగ్గించడం ద్వారా మీరు మంచి మొత్తాన్ని పొదుపు చేయవచ్చు.
కాఫీ, టీ ఖర్చు:
రోజుకు ఓ కప్పు కాఫీకి సుమారు రూ. 150 వెచ్చిస్తే, నెలాఖరులో అది రూ. 4,500 అవుతుంది. ఇంట్లో కాఫీ చేసుకుంటే ఈ ఖర్చు దాదాపు పూర్తిగా తగ్గుతుంది.
బ్రాండెడ్ స్నాక్స్:
ప్రతిరోజూ రూ.50–రూ. 100 విలువైన ప్యాకేజ్ స్నాక్స్ కొనడం వల్ల నెలకు కనీసం రూ. 1,500–రూ. 3,000 ఖర్చవుతుంది. బదులుగా ఇంట్లో తయారుచేసిన వంటకాలు లేదా పండ్లు తినడం ఆరోగ్యకరమే కాకుండా చాలా చవకగా ఉంటుంది.
బయట భోజనం:
ఆఫీసులో మధ్యాహ్నం భోజనానికి రోజుకు రూ. 150–రూ.200 పెట్టడం సర్వసాధారణం. ఇది నెలకు రూ. 4,500–రూ. 6,000 అవుతుంది. ఇంటి నుంచి భోజనం తీసుకెళ్తే మీరు రుచికరమైన ఆహారం తింటారు, ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.
ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఆకర్షణలు
ఫ్లాష్ సేల్స్, ఆఫర్ల పేరుతో అనవసర వస్తువులు కొనడం వల్ల నెలకు రూ. 1,000–రూ. 2,000 ఖర్చవుతుంది. నిజంగా అవసరం ఉన్నప్పుడే కొనండి.
OTT సబ్స్క్రిప్షన్లు
3 వేర్వేరు OTT ప్లాట్ఫామ్లు వాడితే సుమారు రూ. 1,000 ఖర్చవుతుంది. కుటుంబం లేదా స్నేహితులతో షేర్డ్ ప్లాన్ వాడితే ఖర్చు సగం అవుతుంది.
క్యాబ్ & పెట్రోల్ ఖర్చులు
రోజువారీ ప్రయాణానికి రూ. 50–రూ. 100 ఖర్చవుతుంటుంది. నెలకు ఇది రూ. 1,500–రూ. 3,000 అవుతుంది. కార్పూలింగ్ లేదా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడితే మంచి పొదుపు సాధ్యం.
ఖరీదైన రెస్టారెంట్ భోజనాలు
వారాంతాల్లో రూ. 500–రూ. 1,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఇంట్లో స్నేహితులతో చిన్న పార్టీ చేస్తే సరదా ఉంటుంది, కానీ ఖర్చు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
ప్యాక్ చేసిన డ్రింక్స్
రోజు ఒక్క జ్యూస్కు రూ. 50 వెచ్చిస్తే నెలకు రూ. 1,500 అవుతుంది. ఇంటి పద్ధతిలో తయారుచేసిన జ్యూస్ ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయం.
అవసరం లేని కిరాణా కొనుగోళ్లు
బ్రాండ్ మీద ఆకర్షితులై వస్తువులను కొనడం వల్ల నెలకు రూ. 1,000–రూ. 1,500 వృథా అవుతుంది. బల్క్ లేదా స్టోర్ బ్రాండ్ ప్రోడక్టులు మరింత చవకగా ఉంటాయి.
జిమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ వృథా
జిమ్కి వెళ్లకపోయినా ఫీజులు చెల్లిస్తే డబ్బు వృథా. ఇంట్లో వర్కౌట్ చేయడం లేదా పాదయాత్ర లాంటి ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రయత్నించండి.
బయటి టీ ఖర్చు
ప్రతి రోజు బయట టీకి రూ. 10–రూ. 20 వెచ్చిస్తే నెలకు రూ. 300–రూ. 600 అవుతుంది. ఇంట్లో టీ చేసి తీసుకెళితే ఖర్చు తగ్గుతుంది.
అదనపు మొబైల్ డేటా
ఎక్స్ట్రా డేటా ప్యాక్కి నెలకు రూ. 200–రూ. 500 వెళ్తుంది. Wi-Fi వాడటం అలవాటు చేసుకోండి.
బ్రాండెడ్ దుస్తులు & యాక్సెసరీస్
ఎప్పుడూ బ్రాండ్ కోసం వెళితే ఖర్చు ఎక్కువ. సేల్స్ టైమ్లో కొనడం లేదా లోకల్ స్టోర్లను ఎంచుకోవడం మంచిది.
వెండింగ్ మెషిన్ స్నాక్స్
రోజుకు రూ. 20–రూ. 30 వెచ్చిస్తే నెలకు రూ. 600–రూ. 900 అవుతుంది. ఇంట్లో నుండి స్నాక్స్ తీసుకెళ్తే డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
Also Read: Top 5 Tips To Boost CIBIL Score: ఈ 5 విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే మీ సిబిల్ స్కోర్ ఎప్పటికీ 750 కంటే తగ్గదు.. బ్యాంకులు పిలిచి లోన్స్ ఇస్తాయి..!!
క్రెడిట్ కార్డ్ పైన ఆలస్య రుసుములు
బిల్లులు ఆలస్యంగా చెల్లిస్తే భారీ చార్జీలు పడతాయి. ఆటోపే సెటప్ చేస్తే ఈ సమస్య ఉండదు.
అవసరం లేని ఆన్లైన్ కోర్సులు
500–1,000 రూపాయల విలువైన అనేక కోర్సులు కొనడం వృథా ఖర్చు. యూట్యూబ్ లేదా ఉచిత లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించండి.
లాటరీ & బెట్టింగ్
ఇవి డబ్బును తగ్గిస్తాయి కానీ లాభం హామీగా ఉండదు. బదులుగా పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచి ఆప్షన్.
రోడ్డు పక్క స్నాక్స్
టీ–స్నాక్స్కు నెలకు రూ. 300–రూ. 600 వెళ్తుంది. ఇంటి స్నాక్స్ ఆరోగ్యకరంగా మరియు చవకగా ఉంటాయి.
లేట్ నైట్ ఫుడ్ ఆర్డర్లు
ఒక్కో ఆర్డర్కు రూ.250–రూ.500. వారానికి రెండు సార్లు ఆర్డర్ చేస్తే నెలకు రూ. 1,500 అవుతుంది. ఇంట్లో సులభమైన రాత్రి విందులు చేసుకోండి.
Also Read: Top-5 Business Ideas: ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలియదు.. అందుకే సైడ్ ఇన్కమ్ మస్ట్ భయ్యా.. ఈ టాప్-5 సైడ్ బిజినెస్ ఐడియాలపై ఓ లుక్కెయ్యండి..!!
చిన్న ఆకస్మిక ఖర్చులు
చాక్లెట్లు, ఐస్క్రీమ్స్, కోల్డ్రింక్స్ వంటి వాటికి నెలకు రూ. 500–రూ. 1,000 వెచ్చించేస్తాం. ఇవి తగ్గిస్తే మంచి సేవింగ్ ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.