Money Saving Tips: చేతిలో చిల్లిగవ్వా లేకున్నా రూ. కోటి రూపాయలు సంపాదించడం ఎలా? CA చెప్పిన ఫార్ములా ఫాలో అయితే జీరో సేవింగ్ నుంచి కోటీ పక్కా..!!

Money Saving Tips: డబ్బు అందరూ సంపాదిస్తారు. కానీ దాన్ని కూడబెట్టడం అనేది అందరికీ తెలియదు. కొంత మంది మాత్రమే సంపాదించిన డబ్బులో నుంచి కొంత సేవింగ్స్ చేస్తుంటారు. అలా చేసిన వారికి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఉండువ.  ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది ఎక్కువ సంపాదనా ఉన్నా తక్కువ సంపాదనా ఉన్నా తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందే. చేతిలో డబ్బు ఉన్నప్పుడు అవసరం లేని వాటికి ఖర్చు చేస్తూ పోతే భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎవ్వరూ సహాయం చేయలేరు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 16, 2025, 05:46 PM IST

ఆర్థిక స్వేచ్ఛ (Financial Freedom) అనేది అదృష్టం మీద ఆధారపడదు. అది క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం, లక్ష్యంపై దృష్టి వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నితిన్ కౌశిక్‌ చెప్పినట్లు, ఎలాంటి వారసత్వం లేకపోయినా, పెద్ద ఉద్యోగం లేకపోయినా, జీరో సేవింగ్స్‌తో ప్రారంభించినా కూడా కోటి రూపాయల సంపదను సృష్టించడం అసాధ్యం కాదు. దీనికి ఒక పక్కా రోడ్‌మ్యాప్‌ను ఫాలో అవ్వాలి. ఫ్రీడమ్ ఫండ్ బ్లూప్రింట్  అని ఆయన పిలిచే పథకం ప్రకారం ముందుకు సాగితే ఆర్థిక స్వయం సమృద్ధిని అందుకోవచ్చు.

1. సేవింగ్స్ అకౌంట్ – ఆర్థిక భద్రతకు మొదటి మెట్టు

పెట్టుబడులు మొదలు పెట్టే ముందు మీ దగ్గర కనీసం రూ. 1 లక్ష అత్యవసర నిధిగా ఉంచుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు. ఉద్యోగం కోల్పోవడం, ఆరోగ్య సమస్యలు, అకస్మాత్తుగా వచ్చే ఖర్చులు ఈ సమయంలో ఈ డబ్బే నిజమైన సహాయం. ఈ నిధిని సేవింగ్స్ అకౌంట్ లేదా ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ రూపంలో ఉంచడం ఉత్తమం. ఈ మొత్తాన్ని సాధారణ ఖర్చులకు వాడకూడదు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

2. SIPలో క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెట్టండి

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో SIP ద్వారా ప్రతి నెలా రూ. 10,000 పెట్టుబడి పెడితే, 20 ఏళ్ల కాలంలో అది కోటి రూపాయలకు పైగా పెరగవచ్చని నితిన్ వెల్లడించారు. మార్కెట్ టైమింగ్ కంటే పెట్టుబడిలో నిరంతరత ఎంతో ముఖ్యం. మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినా పెట్టుబడి నిలిపివేయకుండా కొనసాగిస్తే దీర్ఘకాల ప్రయోజనం అపారంగా ఉంటుంది.

Also Read: Business Ideas: నవంబర్-డిసెంబర్ మధ్య ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎకరాకు రూ. 2 లక్షల లాభం..!!  

3. సైడ్ ఇన్‌కమ్ ద్వారా ఆస్తులు పెంచుకోండి

ప్రధాన ఉద్యోగంతో పాటు అదనపు ఆదాయాన్ని సంపాదించడం చాలా కీలకం. ఫ్రీలాన్సింగ్, ఆన్‌లైన్ ట్యూటరింగ్, కంటెంట్ క్రియేషన్ లేదా మీకు వచ్చిన ఇతర అవకాశాల ద్వారా నెలకు అదనంగా రూ. 30,000 సంపాదిస్తే, 10 ఏళ్లలో మీ ఆస్తి రూ. 30–40 లక్షల మేర పెరుగుతుంది. సైడ్ ఇన్‌కమ్‌ను ఖర్చు చేయకుండా నేరుగా సేవింగ్స్ లేదా పెట్టుబడికి కేటాయిస్తే సంపద సృష్టి వేగవంతమవుతుంది.

 

 

4. టర్మ్ ఇన్యూరెన్స్ , హెల్త్ ఇన్యూరెన్స్ తప్పనిసరి

అనుకోని ప్రమాదాలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యల సమయంలో కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా రక్షించాలంటే ఇన్సూరెన్స్ అనేది ముఖ్యమైన భద్రతా వ్యవస్థ. మీ వార్షిక ఆదాయానికి 10–15 రెట్లు కవరేజ్‌తో టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే రూ. 10–20 లక్షల హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి. అధిక వడ్డీ రుణాలు తీసుకోవడం, అవసరం లేని EMIలను తీసుకోవడం పూర్తిగా నివారించాలి.

Also Read: Money Saving Tips: లక్షల్లో జీతం.. సేవింగ్స్ మాత్రం జీరో అని ఫీలయ్యే వారికి 5 బెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ టిప్స్.. తప్పక ఫాలో అవ్వండి..!!  

5. ఫ్రీడమ్ ఫండ్ – జీవితాంతం ఆర్థిక భద్రత

మీ వార్షిక ఖర్చుల 25 రెట్లు మేరకు నిధిని సేకరించడం  ఫ్రీడమ్ ఫండ్  లక్ష్యం. ఉదాహరణకు, మీరు సంవత్సరానికి రూ. 6 లక్షలు ఖర్చు చేస్తే, మీ ఫ్రీడమ్ ఫండ్ లక్ష్యం రూ. 1.5 కోట్లు అవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని SIP, ఇండెక్స్ ఫండ్లు, PPF వంటి పథకాల ద్వారా క్రమంగా నిర్మించుకోవచ్చు. దీనివల్ల జీవితంలో ఎప్పుడైనా పనిచేయాల్సిందే అనే ఒత్తిడి ఉండదు. మీరు కోరుకుంటేనే పని చేయగలిగే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది.

అదనపు సూచనలు – స్కిల్స్ నేర్చుకోండి
మీ ఆదాయాన్ని పెంచడంలో స్కిల్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కోడింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, రైటింగ్, ఫైనాన్స్ వంటి నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా భారీ అవకాశాలు పొందవచ్చు. మార్కెట్లు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. కాబట్టి మీ స్కిల్స్‌ను పెంచడం దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతకు తోడ్పడుతుంది.

 10 నుండి 15 ఏళ్లలో కోటి రూపాయలు సంపాదించడం అసాధ్యం కాదు. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ, పెట్టుబడిలో స్థిరత్వం, అదనపు ఆదాయం ఇవన్నీ కలిసి సంపద సృష్టిని సాధ్యం చేస్తాయి.  మీరు ఈ పథకాలను మీ జీవితంలో అమలు చేస్తే ఫలితాలు మీకే కనిపిస్తాయి.

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

