  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Money Saving Tips: ఈ 5 సూత్రాలు ఫాలో అవ్వండి.. ఇంత డబ్బు ఎలా పొదుపు చేశావని మీ భార్య షాక్ అవుతుంది..!!

Money Saving Tips:  డబ్బు ఎలా పొదుపు చేయాలి. ఆర్థికంగా ఎలా స్థిరపడాలి. ఇలాంటి ఆందోళన సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. నెల జీతం రాగానే ఖర్చులు క్యూలో నిల్చుంటాయి. పొదుపు చేయాలని ఎంత ప్రయత్నించినా.. చివరికి చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా మిగలదు. ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు పెద్ద పెద్ద ప్లాన్స్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని సులభమైన ఆర్థిక నియమాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. మీరు కూడా మీ డబ్బును క్రమపద్ధతిలో మంచి సేవింగ్స్ నిర్మించుకుంటారు. యూట్యూబర్ అంకుర్ చెప్పిన ఈ 5 ముఖ్యమైన ఫైనాన్షియల్ ఫార్మూలాలు మీ పొదుపు మార్గాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 29, 2025, 02:17 PM IST

1. 50-30-20 రూల్ – మీ జీతానికి సరైన ప్లానింగ్
మీ అకౌంట్లో జీతం పడిన వెంటనే దాన్ని మూడు భాగాలుగా డివైడ్ చేయాలి. అవసరాల కోసం 50శాతం, అద్దె, కూరగాయలు, విద్యుత్ బిల్లు, ఫీజులు, మందులు వంటి ఖర్చుల కోసం పక్కన పెట్టాలి.  తర్వాత 30శాతం అవుటింగ్‌లు, బయట తినడం, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, ట్రావెల్ వంటి డిస్క్రెషనరీ ఖర్చుల కోసం తీసిపెట్టాలి. చివరిగా 20శాతం నేరుగా సేవింగ్స్,  ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌కి కేటాయించాలి. ఉదాహరణకు మీరు నెలకు రూ. 50,000 సంపాదిస్తే రూ. 25,000 తప్పనిసరి ఖర్చులకు, రూ. 15,000 అదనపు ఖర్చులకు, రూ. 10,000 ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కి వెళ్తుంది. ఇలా చేస్తే ఏడాదిలో మీరు ఆటోమాటిక్‌గా రూ. 1.2 లక్షల వరకు సేవ్ చేయగలుగుతారు.

2. కనీసం 6 నెలల అత్యవసర నిధి – అకస్మాత్తు అవసరాలకు రక్షణ
మీ నెలవారీ ఖర్చులు రూ. 40,000 అయితే, కనీసం రూ. 2.4 లక్షలు మీకు ఎప్పుడూ బ్యాంకులో అత్యవసర నిధిగా ఉండాలి. ఉద్యోగం పోయినప్పుడు, అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు, కారు రిపేర్ అవసరమైనప్పుడు ఈ డబ్బు చాలా కీలకం అవుతుంది. ఈ నిధిని ఖర్చు చేయకుండా ప్రత్యేక సేవింగ్స్ అకౌంట్‌లో ఉంచడం ఉత్తమం. ఇది మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా రుణాలపై ఆధారపడకుండా రక్షిస్తుంది.

3. క్రెడిట్ కార్డ్‌లో కేవలం 30శాతం మాత్రమే ఉపయోగించండి
క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితి ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా దాని 30శాతం కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించకపోవడం మంచి అలవాటు. ఉదాహరణకు మీ లిమిట్ రూ. 1,00,000 అయితే, రూ. 30,000 లోపే ఉపయోగించాలి. ఇలా చేస్తే మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుంటుంది. అదనపు వడ్డీ భారం రాదు. బిల్లు సకాలంలో చెల్లించడం సులభమవుతుంది. క్రెడిట్ కార్డ్ శత్రువు కాదు, సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే అది మీ ఆర్థిక మిత్రుడే.

Also Read: Sukanya Samriddhi Scheme: ఆడబిడ్డల భద్రతతే మోదీ సర్కార్ లక్ష్యం.. ఈ స్కీములో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కేవలం వడ్డీ ద్వారానే రూ. 49 లక్షలు సంపాదించుకోవచ్చు..!! 

4. ఎక్కువ వడ్డీ ఉన్న రుణాలను ముందుగా తీర్చేయండి 
మీకు 18శాతం వడ్డీతో వ్యక్తిగత రుణం, 8శాతం వడ్డీతో హౌస్ లోన్ ఉందనుకుందాం. ముందుగా వ్యక్తిగత రుణాన్ని తీర్చడం చాలా అవసరం. ఉదాహరణకు రూ. 5 లక్షల వ్యక్తిగత రుణం మూడు సంవత్సరాల్లో చెల్లిస్తే దాదాపు  రూ. 2 లక్షల వడ్డీని ఆదా చేయవచ్చు. ప్రతి నెలా చిన్న అదనపు చెల్లింపులు, బోనస్‌లు, ఫ్రీలాన్స్ ఆదాయం ఇలా అన్ని కలిపి పెద్ద మొత్తంలో రుణాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

5. 72 రూల్ – మీ డబ్బు రెట్టింపు అయ్యే సమయం తెలుసుకోండి
ఈ నియమం ద్వారా మీరు పొందుతున్న వడ్డీ రిటర్న్‌ని 72తో భాగిస్తే మీ డబ్బు రెట్టింపు అవడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలుస్తుంది.
12% రిటర్న్స్ → 72 ÷ 12 = 6 సంవత్సరాలు
8% రిటర్న్స్ → 72 ÷ 8 = 9 సంవత్సరాలు
15% రిటర్న్స్ → సుమారు 4.8 సంవత్సరాలు
18% రిటర్న్స్ → 4 సంవత్సరాలు

ఈ ఐదు సూత్రాలను జీవనశైలిలో అమలు చేస్తే, మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించడంతో పాటు భవిష్యత్తుకు మంచి ఆర్థిక ఆధారం కూడా పెంచుకోవచ్చు. రోజూ చిన్న మార్పులతోనే పెద్ద ఆర్థిక భద్రతను నిర్మించగలుగుతారు.

Also Read: Gold investment: 2026 జనవరి నుంచి ప్రతి నెలా రూ. 10 వేలతో బంగారాన్ని కొంటే.. 2030 నాటికి మీ దగ్గర ఎంత బంగారం ఉంటుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!  

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

money investmentMoney Saving Tipssaving money tipsHow to save moneymoney investment types

