English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Money Saving Tips: నెలకు కేవలం రూ. 10,000తో కూడా ఇంటి ఖర్చులు సెట్ చేసుకోవచ్చు .. మహిళలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. !!

Money Saving Tips: నెలకు కేవలం రూ. 10,000తో కూడా ఇంటి ఖర్చులు సెట్ చేసుకోవచ్చు .. మహిళలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. !!

Money Saving Tips: మహిళలు ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను క్రమపద్ధతిలో నడిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ప్రతి నెల బడ్జెట్‌ను ముందుగా ప్లాన్ చేసి, ఆహారం, బిల్లులు, పిల్లల ఖర్చులు, ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ వంటి ప్రాధాన్య ఖర్చులకు సరైన కేటాయింపు చేస్తే 10,000 రూపాయలతో కూడా ఇంటి ఖర్చులను సులభంగా మేనేజ్ చేయవచ్చు. హోల్సేల్ కొనుగోళ్లు, వంటనూనె వినియోగం తగ్గించడం, సబ్సిడీల వినియోగం వంటి చర్యలు మరింత పొదుపు చేయడంలో సహాయపడతాయి. నెలకు 500–1,000 రూపాయలు మిగిలితే వాటిని రికరింగ్ డిపాజిట్‌లో జమ చేయడం ద్వారా ఐదేళ్లలో మంచి మొత్తాన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సరైన బడ్జెట్, నియమితమైన పొదుపు భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతకు బలమైన ఆధారం అవుతుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 15, 2025, 06:36 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?
5
Bank Holiday
Bank Holiday: బ్యాంకులో పని ఉందా? రేపు బ్యాంకులు బంద్? రాష్ట్రంలో అన్ని బ్యాంకులు తెరిచే ఉంటాయా?
Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్
5
Kajal Agarwal
Kajal Agarwal: వెకేషన్ మూడ్‌లో కాజల్ అగర్వాల్.. భర్తతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్
Train Journey: రైలు టిక్కెట్‌ లేకున్నా ట్రైన్‌ జర్నీ చేయొచ్చు.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ నయా రూల్‌ తెలుసా?
4
train journey without ticket
Train Journey: రైలు టిక్కెట్‌ లేకున్నా ట్రైన్‌ జర్నీ చేయొచ్చు.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఈ నయా రూల్‌ తెలుసా?
Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
10
Side Income
Business Ideas: జీతం డబ్బులు ఇంటి ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదా? ఈ 10 స్మార్ట్ సైడ్ ఇన్‎కమ్ ఐడియాస్ మీ భవిష్యత్తును బంగారంగా మారుస్తాయ్..!!
Money Saving Tips: నెలకు కేవలం రూ. 10,000తో కూడా ఇంటి ఖర్చులు సెట్ చేసుకోవచ్చు .. మహిళలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. !!

Money Saving Tips: మహిళలు సాధారణంగా డబ్బులను ఎంతో పద్ధతిగా, క్రమశిక్షణతో ఖర్చు చేసే అలవాటు కలిగి ఉంటారు. ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను సజావుగా నడపడానికి ఏ ఖర్చులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.  ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలి అనే క్లారిటీ ఉండడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ప్రతినెల ఒక బడ్జెట్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకుని దాని ప్రకారం ఖర్చులను నియంత్రిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఒక ఇంటిని ఆర్థికంగా నిలబెట్టడంలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. వర్కింగ్ పొజిషన్‌లో లేకపోయినా, ఇంటి బాధ్యతల మధ్య ఇవ్వబడిన మొత్తంలోనే ఖర్చులను మేనేజ్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు నెలకు 10,000 రూపాయలతో ఇంటి ఖర్చులను నిర్వహించాలంటే 

-ఆహారం, కిరాణా కోసం 4,000, 

-విద్యుత్–గ్యాస్–మొబైల్ బిల్లులకు 1,500, 

-ఇంటి అద్దె లేదా నిర్వహణ ఖర్చులకు 1,500, 

-పిల్లల అవసరాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణకు 1,000, 

-ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌కు 1,000 

- వ్యక్తిగత ఖర్చులకు 1,000 రూపాయలు 

Also Read: Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!

ఇలా కేటాయించడం ద్వారా బడ్జెట్‌ను సమతుల్యం చేయవచ్చు. ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బడ్జెట్‌లో హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినా, ముఖ్యంగా కిరాణా వంటి ఖర్చుల్లో జాగ్రత్త వహిస్తే మంచి మొత్తంలో పొదుపు సాధ్యమే. హోల్సేల్ మార్కెట్‌లు లేదా డిమార్ట్ వంటి స్టోర్లలో బల్క్‌గా సరుకులు కొనడం, అవసరంలేని కొనుగోళ్లు తగ్గించడం, వంటనూనె వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు కుక్కర్ ఉపయోగించడం వంటి పద్ధతులు ఖర్చులను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. 

తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారు ప్రభుత్వం అందించే సన్న బియ్యం వాడితే మరింత డబ్బు ఆదా అవుతుంది. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు, రూ. 500 గ్యాస్ సబ్సిడీ వల్ల నెల బడ్జెట్‌లో కనీసం  రూ. 1,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇలా పొదుపు చేసి నెలకు 500 నుండి 1,000 రూపాయలు మిగిలితే వాటిని పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్‌లో జమ చేస్తే 5 సంవత్సరాల తరువాత సుమారు రూ. 72,000 వరకు సేవింగ్‌గా మీకు లభిస్తుంది. చిన్న మొత్తంలోనే ప్రారంభించినా, ఇలాంటి నియంత్రిత బడ్జెట్ , నియమితమైన పొదుపు భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతకు మంచి బలంగా నిలుస్తాయి.

Also Read:  Money Saving Tips: జేబు ఖాళీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సున్నా..డోంట్ వర్రీ.. ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే.. లక్షల పొదుపు పక్కా..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

women budget planningmonthly budget managementhome budget with 10000 rupeessmart financial planning for womenhousehold expenses control

Trending News