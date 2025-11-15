Money Saving Tips: నెలకు కేవలం రూ. 10,000తో కూడా ఇంటి ఖర్చులు సెట్ చేసుకోవచ్చు .. మహిళలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి.. !!

Money Saving Tips: మహిళలు సాధారణంగా డబ్బులను ఎంతో పద్ధతిగా, క్రమశిక్షణతో ఖర్చు చేసే అలవాటు కలిగి ఉంటారు. ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను సజావుగా నడపడానికి ఏ ఖర్చులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎక్కడ తగ్గించుకోవాలి అనే క్లారిటీ ఉండడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ప్రతినెల ఒక బడ్జెట్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకుని దాని ప్రకారం ఖర్చులను నియంత్రిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
ఒక ఇంటిని ఆర్థికంగా నిలబెట్టడంలో మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. వర్కింగ్ పొజిషన్లో లేకపోయినా, ఇంటి బాధ్యతల మధ్య ఇవ్వబడిన మొత్తంలోనే ఖర్చులను మేనేజ్ చేస్తారు. ఉదాహరణకు నెలకు 10,000 రూపాయలతో ఇంటి ఖర్చులను నిర్వహించాలంటే
-ఆహారం, కిరాణా కోసం 4,000,
-విద్యుత్–గ్యాస్–మొబైల్ బిల్లులకు 1,500,
-ఇంటి అద్దె లేదా నిర్వహణ ఖర్చులకు 1,500,
-పిల్లల అవసరాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణకు 1,000,
-ఎమర్జెన్సీ ఫండ్కు 1,000
- వ్యక్తిగత ఖర్చులకు 1,000 రూపాయలు
ఇలా కేటాయించడం ద్వారా బడ్జెట్ను సమతుల్యం చేయవచ్చు. ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బడ్జెట్లో హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినా, ముఖ్యంగా కిరాణా వంటి ఖర్చుల్లో జాగ్రత్త వహిస్తే మంచి మొత్తంలో పొదుపు సాధ్యమే. హోల్సేల్ మార్కెట్లు లేదా డిమార్ట్ వంటి స్టోర్లలో బల్క్గా సరుకులు కొనడం, అవసరంలేని కొనుగోళ్లు తగ్గించడం, వంటనూనె వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు కుక్కర్ ఉపయోగించడం వంటి పద్ధతులు ఖర్చులను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి.
తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారు ప్రభుత్వం అందించే సన్న బియ్యం వాడితే మరింత డబ్బు ఆదా అవుతుంది. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు, రూ. 500 గ్యాస్ సబ్సిడీ వల్ల నెల బడ్జెట్లో కనీసం రూ. 1,000 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇలా పొదుపు చేసి నెలకు 500 నుండి 1,000 రూపాయలు మిగిలితే వాటిని పోస్టాఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్లో జమ చేస్తే 5 సంవత్సరాల తరువాత సుమారు రూ. 72,000 వరకు సేవింగ్గా మీకు లభిస్తుంది. చిన్న మొత్తంలోనే ప్రారంభించినా, ఇలాంటి నియంత్రిత బడ్జెట్ , నియమితమైన పొదుపు భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతకు మంచి బలంగా నిలుస్తాయి.
